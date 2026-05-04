שדה התעופה המשלים בצקלג יוקם כבר בתוך חמש שנים, כך מעריך משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה. "אני מאמין שבתוך מסגרת הזמן הזו תראה מטוס ראשון נוחת בשדה התעופה החדש. הוצאנו אותו למתווה של שותפות ציבורית-פרטית, PPP, מה שיאיץ את התכנון והבנייה שלו יותר מאשר כל שיטה אחרת", את הדברים אמר לכתב גלובס אסף זגריזק, בוועידת הדרום לעסקים של גלובס.

זגריזק חשף כי הדיונים על הקמת שדה תעופה משלים נערכים כבר תריסר שנים ללא החלטה, עד תחילת השנה הנוכחית, אז הכריעה הממשלה כי השדה החדש יוקם לא ברמת דוד או בנבטים - אלא בצקלג, כיום אתר הממוקם בקרבת רהט. "הנושא הזה לא חדש, אבל כשחזרנו מהקדנציה הקודמת, החלטנו שהשדה המשלים חייב להיות בדרום", אומר בן זקן. "זה נכנס להחלטת הממשלה, לתקציב 2024, הוקצה תקציב ייעודי לחברת נתיבי ישראל כדי להוציא למכרז את תכנון השדה - רק היה צריך להחליט היכן להקים אותו, ואת ההחלטה קיבלנו לפני ארבעה חודשים. גם שדה התעופה בצפון, ברמת דוד, ימשיך להתקדם - אנחנו זקוקים לשני שדות תעופה נוספים ואי אפשר להסתפק רק באחד".

קבעתם שהשדה החדש יוקם בשיתוף פעולה עם גוף פרטי במקום עם רשות שדות התעופה - הבאתם להתנגדויות של ועד העובדים ברשות, ובסוף ההצעה הזו ירדה מחוק ההסדרים, אך אתם מתכוונים להתמודד עם הנושא?

"אנחנו אוהבים שיוויון, גם כלפי רשות שדות התעופה שמפעילים כיום את נתב"ג, ונמלי התעופה ברמון ובחיפה. גם לה צריכה להיות האפשרות להתמודד עם זכיין פרטי וככל שהם יזכו, זה יהיה שלהם, אבל השוק יהיה פתוח - ודאי לא של חברה אחת או של רשת אחת. הרשות יכולה להתמודד במכרז כמו כולם".

על החשש כי הנמל החדש יהפוך לפיל לבן כמו שדה התעופה באילת אמר בן זקן: "כשיפזרו "סלוטים" לחברות התעופה, תראה עד כמה צקלג לא תהיה פיל לבן".

חברת התעופה ההונגרית וויזאייר הייתה אמורה להגיע לכאן ולהקים כאן בסיס פעילות מקומי, דבר שהיה פותח תחרות חזיתית מול החברות הישראליות ולגרום להורדת מחירים. איפה זה עומד היום, כשוויזאייר מתעכבת במהלך הזה?

"בסוף היא חברה שיש לה אחריות והיא כפופה לאיחוד האירופי ולאיגוד הבטיחות (EASA) בו יחד עם עוד 80 חברות אחרות - היא לא יכולה לצאת נגד ההצהרות של הארגון, אבל המשימה להקים 'בייס' שיאזן את מחירי הטיסות לא ירד מהפרק, וכששרת התחבורה תביא החלטה להקמת בייס, זה יביא עוד חברות. אנחנו כמשרד יכולים להפעיל את המנופים שלנו כדי להגדיל את התחרות, אבל התחרות עצמה מנוהלת על ידי משרד הכלכלה".

ראינו את חברות התעופה הישראליות חוזרות להפקיע מחירים בזמן המבצע האחרון באיראן, אם הבייס היה קיים זה היה יכול להוריד מחירים?

"הבייס מפריע לחברות והן מבינות שזה יוריד מחירים והן מפעילות לחצים, אבל מי שמכיר את הפעילות שלנו יודע שלחצים לא יפריעו לנו לעבוד, אנחנו בשליחות עבור המדינה ולא עבור חברת תעופה כזו או אחרת ובכל זאת צריך להגיד להן מילה טובה על הרכבת האווירית שעשו כאן עם פתיחת המבצע".

החברות טוענות שאתם נותנים פריבילגיה לחברה זרה שלא צריכה לעמוד באותה הרגולציה שיש עליהן, ועוד בזמן שהן החברות היחידות שטסות כאן בזמן אמת ומספקות ערך אסטרטגי לישראל.

"זה פייק. ביקשנו מחברות התעופה הישראליות להגיד לנו באיזה מקום הן רוצות השוואה של הרגולציה, ושאנחנו נפעל לדאוג להן, אבל הן גוררות רגליים ולא קיבלנו מהן מסמך מעודכן על כך עד היום. אני מבין שאף בעל עסק לא רוצה להכניס לכאן תחרות ולהוריד מחירים, אבל אנחנו נביא את הבייס הזה לישראל וחברות התעופה הישראליות יצטרכו להתאים את עצמן ואת המחירים".

איך מחזירים את חברת התעופה בחזרה אחרי העצירה במבצע "שאגת הארי"?

"העובדה שכבר חזרו לכאן מעל ל-20 חברות היא בגדר נס, הרי כולנו רואים עד כמה הפסקת האש היא שברירית ובסופו של דבר צוותי חברות התעופה וגם באיחוד האירופי חוששים למטוסים שלהם, אבל בגלל התנהלות משרד התחבורה נוצר שיתוף פעולה עם איגוד הבטיחות התעופתית של האיחוד האירופי (EASA). זאת, מבלי להזכיר את מבצע ההשבה ארצה של מעל ל-600 אלף אזרחים במהלך המבצע מאיחוד האמירויות ומזרח אסיה בתוך ימים ובאחריות".

"אין סיבה שאובר ודומותיה לא יעבדו בישראל"

שרת התחבורה מירי רגב העלתה הצעה להסדיר את הגעתן של חברות תחבורה שיתופית כמו אובר וליפט לישראל - לאחר שהיסטורית התנגדו לכך גורמים שונים בליכוד בהם שר התחבורה לשעבר ישראל כץ וח"כ דוד ביטן. ההצעה עברה בקריאה ראשונה בכנסת אך נתקעה בוועדת הכלכלה שבראשה עומד ביטן.

"החוק הזה חונה אצל ביטן, ואם אובר לא תגיע לישראל - הכתובת לכך נמצאת אצלו", אומר בן זקן. "אנחנו הבאנו את חוק אובר למצב שבו הוא יכול לקרות מחר, רגב הובילה את המהלך נגד האיומים וההפגנות - אבל אין סיבה שאובר ודומותיה לא יעבדו בישראל". על מנת לפצות את הנהגים על העברת החוק הוצע מנגנון שיפוי שיחייב את הנוסעים להוסיף עמלה של מספר שקלים על מחיר הנסיעה באובר או ליפט. "אני מבין את נושא השיפוי, אבל הוא לא יכול לבוא כהתניה לכך שהחוק יעבור", אומר בן זקן. "אבל חשוב להבין שגם עם תוספת השיפוי הפערים בין מחירי אובר למחירי המוניות יישארו גבוהים. גם אחריהם, במקום נסיעה של 150 שקל במונית, תוכל לשלם 100 שקל בלבד באפליקציה שיתופית, ובמקום לשלם 80 שקל, תשלם 50 שקל בלבד. למרות ההתנגדות, אנחנו הולכים עם החוק הזה עד הסוף - אבל כרגע זה בידיים של משרד הכלכלה - זה עניין של רבע שעה לאשר את זה שם, ונראה את אובר בישראל".

הקדנציה מסתיימת בקרוב, אילו פרויקטים תשלימו בינתיים?

"כביש 90 הוא דוגמא טובה, אני זוכר את עצמי כילד נוסע עם משפחתי לאילת וכבר אז אמרנו שהכביש משובש ושצריך לשדרג אותו, אז אחרי שלושים שנה אנחנו עושים זאת בהשקעה של 2 מיליארד שקל. עברנו כבר את קו פונדק 101 של כושי רימון (כלפי צפון - א"ג) ונסיים אותו עד צומת הערבה. יש כבר כאלה שמוותרים על טיסה כי הכביש הופך בטיחותי יותר. הכביש הזה מצטרף לשדרוגים בכבישים כמו 40, 292, הרחבה של כביש 6 עד דימונה, ירוחם ורכבות קלות בבאר שבע. מושג הפריפריה מתבטל וזה מסייע לאנשים לעבור לפה".

איך מחזקים את התחבורה הציבורית?

"אנחנו במאבקים מול האוצר על תוספות שירות, קיבלנו הפשרה של 100 מיליון שקל נוספים, ואנחנו מתגברים את תשתיות החשמול בדרום כך שהנסיעות יתקצרו. אנחנו מכפילים מסילות ובונים נמלים יבשתיים. עד כה 10 מיליארד שקל נצבעו למען תושבי הדרום.

עברה עלינו יממה קשה בדרכים עם 7 הרוגים. מה אתם עושים כדי להתמודד עם המכה הזו, כיוון שהגענו לשיא שלא היה כמותו?

"זו מלחמה לכל דבר והיא מצטרפת לשדרוג שדיברנו עליו בכביש 90 ולשדות התעופה. יש לנו תוכנית לאומית שתתוקצב ב-350 מיליון שקל לנושא הזה, אבל צריך לומר גם אחרי היממה האחרונה - 80% משיעור התאונות הקטלניות נגרם בגלל הגורם האנושי. ראינו לצערנו סרטון מהתאונה בעין חצבה, הנהג איבד שליטה על ההגה ונכנס ברכב ממול, וזו בעיה. גם כשאנחנו מפרידים בין נתיבים - כשנהג נוסע במהירות מופרזת או מתעסק בטלפון שלו - רואים את התוצאות האלה, וזה בא לידי ביטוי גם בסטטיסטיקה. זו עבודה של יצירת מודעות, של חינוך עם הרשויות המקומיות - של להבין שמהירות מופרזת וטלפון בזמן נהיגה הם כלי נשק לכל דבר. אבל צריך גם לומר שהעלייה בתאונות מגיעה יחד עם סטטיסטיקה של יותר רכבים ויותר צפיפות על הכביש".

על תחבורה ציבורית בשבת אמר המנכ"ל: "הדבר לא יקרה עד שהסטטוס קוו לא ישתנה, וכרגע הוא לא משתנה".

