"אנחנו לא רוצים כסף, תנו לנו ביטחון - תורידו את חיזבאללה כארגון צבאי"

בזמן שיישובי הדרום משגשגים עם זרם תקציבים, תנופת בנייה וגידול אוכלוסייה, בצפון מתארים מציאות הפוכה: חוסר יציבות ביטחונית, קיפאון תכנוני ותחושת הזנחה מצד המדינה.

פאנל "בין מטולה לשדרות", שהתקיים בוועידת הדרום לעסקים של גלובס בעיר נתיבות, הפגיש את ראש המועצה המקומית מטולה, דוד אזולאי, עם ראש עיריית שדרות, אלון דוידי. את השיחה הנחה דרור מרמור, סגן עורכת גלובס, ועלתה ממנה תמונה ברורה של הפערים בין האזורים: בין שדרות הצומחת למטולה המתקשה להשתקם.

מרמור החל את השיחה בשאלה שהפנה לאזולאי, איך נראית העיר היום, בצל האתגרים הגדולים של הצפון וההפרות הבלתי פוסקות של ארגון הטרור חיזבאללה את הפסקת האש.

"עוד לפני שנה וחצי חזרו רק 60% מאוכלוסיית מטולה", הסביר אזולאי את המצב כיום. "בשנה וחצי האחרונות אנחנו באתגר משמעותי של שיקום, ניסיון לחזור למה שהיינו טרום 7 באוקטובר, ובעיקר ניסיון להיכנס לתהליך של צמיחה. הדרך עדיין ארוכה. להערכתי, ייקח עוד שנה וחצי עד ש-40% התושבים יחזרו, לצד אוכלוסייה נוספת.

"בצל המלחמה, אנחנו כרגע לא יכולים לבנות על כלום. בסוף, הכול תלוי באיך זה ייגמר פה. הסיפור המשמעותי בצפון הוא המצב הביטחוני. אם הוא ישתפר משמעותית, יהיה רגוע ושקט וניכנס להסכמי אברהם, לא רק שנשתקם אלא נשגשג. אני מקווה שתהיה הכרעה פעם אחת ולתמיד. יש לנו הזדמנות היסטורית. בכל האזור, כולם כולל הלבנונים, רוצים בהכרעה הזו".

ולתושבים שלך יש הסבלנות להגיד לממשלה ולצבא "קחו את הזמן, אבל אנחנו רוצים שיהיה סוף פסוק"'?

"אנחנו חזקים, לא נעזוב, ואנחנו נגד הפינוי שעליו החלו לדבר לפני כחודשיים. כמה זמן שצריך, ניתן. אבל תורידו את חיזבאללה כארגון צבאי. צריך לעשות זאת צבאית ומדינית. אלו שתי הרגליים. יש פה הזדמנות היסטורית - כל השחקנים במשחק, העולמי וגם המקומי, רוצים בכך. הסכמי אברהם אינה מילה גסה פה בצפון".

"העיר מדברת בזכות עצמה"

ראש עיריית שדרות הציג תמונת מצב אופטימית יחסית, בניגוד לתחושות הקשות בצפון. הוא תיאר כיצד שדרות ממשיכה להתפתח, למרות האיומים הביטחוניים, ואף מושכת אוכלוסייה חדשה.

"אפשר לראות זאת בהתחלות הבנייה, בתושבים החדשים שמגיעים, ישנה תשומת לב של הממשלה, בין שבהטבות מס, או בתשתיות ובתשומת לב לאנשים שמגיעים", ציין מרמור, והוסיף "מהי הנוסחה? איך זה קרה בדרום כל כך מהר?".

דוידי הדגיש כי לא מדובר בשדרות בלבד, וציין את הפיתוח האזורי כולו. "כיו"ר אשכול נגב מערבי, הייתי רוצה לפרגן גם לעיר נתיבות ולראש העיר (יחיאל זוהר, ש' ס'). מדובר בראש עיר מצוין שמפתח את העיר, שהיום היא אחת הערים המתפתחות במדינה. ועבורי, כל בית שנבנה בדרום ובצפון הוא ברכה למדינת ישראל. הצמיחה של האזור היא משימה לאומית".

בהתייחסו לשדרות, דוידי ציין כי בתקופה של התחזקות ביטחונית - למרות ההודעה של ארגון הטרור חמאס כי הוא מסרב להתפרק מנשקו, קיומו של הקו הצהוב נותן סוג של ביטחון, בכך שפלישה קרקעית כמו שהייתה באוקטובר 2023 לא תחזור.

"לאורך השנים, גם במציאות קשה, ושל ירי רקטות, אנחנו דורשים שיהיה ביטחון. זו העיר שלנו, הקהילתית, המצליחה מאוד בחינוך, ואנחנו ממשיכים לפתח אותה. מאז אוקטובר 23 הגיעו למעלה מ-5,000 תושבים חדשים, אנחנו לקראת חתימת הסכם גג של למעלה מ-7,000 יחידות דיור.

"קיימות השקעות רבות של ממשלת ישראל ומנהלת תקומה, ביניהן קמפוס טכנולוגי חדש למקצועות ההנדסה של מכללת ספיר שייבנה בעיר, השקעות במחקר ופיתוח אזורי כמו שיש בתל חי, ופרויקטים רבים נוספים. אנחנו מנסים לנצל את התקציבים".

האם יש שובר שוויון מובהק? האם המקור הוא התעסוקה, או הטבות המס שמביאות אוכלוסייה, והתעסוקה מגיעה לאחר מכן?

"העיר מדברת בזכות עצמה", הסביר דוידי. "שדרות היא אחת הערים הטובות ביותר למשפחות. עיר קהילתית, שמעניקה שירות מסובסד לכלל התושבים, משקיעה בחינוך. התושבים עובדים יחד עם העירייה בפרויקטים קהילתיים. הנחות המס הן דבר חשוב, לצד הטבות נוספות, אבל התושבים מחפשים מקום טוב לגור, מקום שבו העירייה סופרת אותם, שהמרחק מהמרכז לא גדול, במיוחד עם הרכבת.

"האתגר הוא לא בכמות המובטלים, וברוך השם אנחנו לא סובלים מנתוני האבטלה, אלא בעיקר עובדים בלהביא עוד חברות מתחומי ההייטק, מידל טק, בדיקות תוכנה וכדומה. כושר ההשתכרות עדיין נמוך יחסית לממוצע, למרות השיפור המשמעותי בשנים האחרונות", הודה דוידי, אבל הדגיש, כי "אנחנו שמים על כך דגש, משקיעים תקציבים, צוותים מקצועיים של העירייה, ושיתוף הפעולה עם מנהלת תקומה, השר אלקין, אביעד פרידמן ומשרדים נוספים".

"בלוף אחד גדול"

אחד היתרונות המובהקים של העוטף על פני הצפון, ציין מרמור, הוא המרחק מהמרכז: כשתושב שדרות מעוניין להגיע לתל אביב הוא יכול לעלות על רכבת, ותוך שעה יגיע ליעדו. האתגר בצפון גדול יותר מבחינה זו.

אזולאי הסכים עם הנאמר, אולם סייג בכך שמדובר בנדבך אחד בלבד בקשת ההבדלים, ומתח ביקורת חריפה על המדיניות הממשלתית. "השוני בין הצפון לדרום בא לידי ביטוי גם בנושא הטבות המס. האסון הנוראי קרה בדרום, ולכן ממשלת ישראל התנפלה על הדרום עם ההטבות, המנהלות והמשאבים. אצלנו - אין מנהלות. כל אירוע השיקום והטיפול לא באמת קיים.

"כל הסיפור של אלקין והשיקום ומנהלת תנופה הוא בעיניי בלוף אחד גדול. זה לא באמת שיקום. אנחנו אגב לא מעוניינים בשיקום, אנחנו רוצים צמיחה. אנחנו מסתדרים לבד. בסוף, גם החזרה הביתה בדרום היתה מהירה יותר מאשר אצלנו, כך שמשפחות התמקמו יותר במרכז, ופחות חזרו לצפון".

בהתייחסו לנושא התקציבים, אזולאי ציין כי בחבל הארץ הדרומי - התקציבים הגיעו באמצעות חוק מסודר, במסגרת תקציב המדינה. "אצלנו, איו חוק כזה", הדגיש.

רחוק מהעין רחוק מהלב? אתה מרגיש ששכחו אתכם?

"צריך לזכור שאנחנו חלק מהמדינה. אם מה שקורה עם חיזבאללה היה קורה בדרום, אני בטוח שהרשויות שם היו מתפוצצות, וממשלת ישראל הייתה פועלת באופן אחר לחלוטין. הקו הצהוב בדרום נותן ביטחון, מה שלנו אין פה. ולכן, גם אחרי שנה וחצי, אנחנו עדיין בחוסר יציבות משווע.

"אנשים לא יודעים מה לעשות. אני עצמי אומר לעובדיי - הכול יום ביומו. כשאני קם בבוקר, אינני יודע איך ייראה היום שלי. בכל שנייה זה יכול להתפתח למשהו אחר. אין אפשרות לתכנן או לעבוד, וזה מה שמלווה אותנו לא רק בחודשיים האחרונים אלא בשנה וחצי האחרונות. צריך לזכור שעד שהתקבלו החלטות הממשלה, גם אז הן לא התקבלו בצורה נכונה, אלא בצורה רוחבית, בלי לשבת ולדבר איתנו".

"ההמחשה הטובה ביותר שאוכל לתת כרגע היא במבט למשרדים שלכם, שמהם אתם מתראיינים", ציין מרמור. "מאחורי ראש עיריית שדרות מוצבת תמונתו של נשיא המדינה, ומאחוריך תמונתו של ראש הממשלה מנחם בגין, שכנראה אליו אתם נושאים עיניים, ושאיננו איתנו כבר 35 שנה".

"אם אתה רוצה לדעת מי המנהיגים של היום לצערי הרב אני יכול להראות לך, זה המנהיג הזה" - אמר אזולאי תוך כדי שהוא הצביע על תמונה של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שתלויה על הקיר במשרדו. "זה כל הסיפור. הוא זה שהודיע לנו שיש הפסקת אש. הוא זה שהפסיק את המלחמה באיראן, הוא זה שהודיע שיש הארכה, הוא זה שאומר מה כן מה לא, ובסוף זה עצוב. יש לנו ממשלה וראש ממשלה שלצערי הרב לא דואגים לצרכי המדינה ולא לאזרחי הצפון.

כשכטב"ם נופל 300 מ"ר מבית ספר בגליל המערבי - אילו חיים אלו? אנחנו מבקשים רק דבר אחד מממשלת ישראל: אנחנו לא רוצים כסף. תנו לנו ביטחון. וגם את הדבר היחיד הזה, החובה הבסיסית של הממשלה כלפי האזרחים, אנחנו לא מקבלים פה".

***גילוי מלא. הוועידה מתקיימת הודות לשיתוף פעולה עם קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות. בחסות: דיפלומט, מפעל הפיס ורדיו דרום ובהשתתפות: תגלית ומקורות.