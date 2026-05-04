אלונה בר און, מו"ל גלובס, אמרה הבוקר (ב') בוועידת הדרום לעסקים של גלובס כי "לשיעור האמון הגבוה ברשויות המקומיות בישראל יש משמעות, ואנחנו רואים את זה לאורך זמן בסקר של המכון הישראלי לדמוקרטיה - גם בקרב הימין, המרכז, השמאל והחברה הערבית. זאת אחת הסיבות שיש כאן דוברים מהרשויות המקומיות, ואין דוברים פוליטיקאים ברמה הממשלתית, ולו רק כי אי-אפשר להוציא מהם שיח ענייני".

לדבריה, "לעומת הרשויות המקומיות, אנחנו רואים פער גדול באמון בתקשורת, שיורד בהתמדה מזה 20 שנה. אנחנו מנסים לעשות ולתקן; מטרת העיתונות היא לספק לאזרחים מידע מהימן ומדויק לצורך תפקודם בחברה חופשית, ואת יתר המטרות שלה היא לקחה על עצמה.

"אנחנו מנסים לתווך מציאות כלכלית מורכבת על גווניה השונים עבור קוראים, משקיעים ומקבלי החלטות. אנחנו לא עושים 'שורט' על המדינה, ואנחנו לא להקת המעודדות שלה, אלא אנחנו מנסים לתווך מציאות, ואפשר לייצר מזון נקי לתודעה נקייה".

לדברי בר און, "הציבור צריך לבקר את הצריכה שלו כדי לשפר את העיתונות שתפעל למענו ולמען המדינה. מה שמשמח בכל זה שלדברים האלה יש צרכנים, והלכנו לדרך הזו בגלובס אל מול 'שורט' שעושים עלינו, כי 'מי יקרא את הדברים האלה' כשאתה לא מדבר בצורה פוליטית ולא מייצג מגזר או שונא מגזר, אבל לפחות הציבור העסקי מדבר אחרת, והנתונים של הקריאה באתר גלובס אומרים משהו יפה על המדינה ועלינו".

"הוועידה מייצרת אחריות"

באשר לבחירה לקיים את ועידת הדרום של גלובס בשיתוף בנק לאומי ושטראוס, אמרה בר און כי "במציאות של תחרות על הקשב, קשה לגייס קשב תקשורתי, ולכן הוועידה הזו היא חשובה, וקיומה בשנה השלישית מייצרת גם המשכיות ולא רק הזדהות עם הדרום. על הקשב הזה שלנו נוסף הקשב של מקבלי ההחלטות שקוראים לשמחתנו את גלובס.

"גם החיבורים שקורים כתוצאה מהוועידה הם משמעותיים, כי בסוף הוא מביא דוברים וקהל מהקוראים, מהרשויות ומהעסקים. הוועידה גם מייצרת אחריות, כי אנחנו בודקים את התקציבים ואת ההבטחות אל מול המציאות. יש לזה המון חשיבות".

בר און הוסיפה כי "נדבר על צמיחה אחרי ותוך כדי מלחמה - רכיבי הצמיחה הם גם תקציב אבל לא רק. היא קורית בבית ובנדל"ן, בתשתיות, בעסקים ובתעסוקה וגם במשילות ובאמון. כל הדברים האלה הם בתוך מערכת שלובה, כי בלי ביטחון אישי - שקשור גם בטרור לאומני וגם בפשיעה מקומית - קשה לקיים את כל הדברים האחרים.

"במוקד היום נדבר על נדל"ן ותשתיות, על תעשייה, מסחר, טכנולוגיה וחוסן קהילתי. אנחנו עיתון כלכלי עסקי, ותמיד ניתן עדיפות לנושאים האלה, ולצידם יהיו גם נושאים אחרים, ונקפיד לשקף ולהציג נתונים".

