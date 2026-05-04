"בשבע השנים האחרונות האוכלוסייה הכפילה את עצמה בנתיבות, לא מכיר עוד עיר כזו. היינו 30 אלף תושבים, וכבר עברנו את רף ה־60 אלף. עשינו בנייה למגורים, אזורי תעשייה ותעסוקה, אלפי דונמים חדשים שהתווספו לעיר הזאת, לצד מסחר ותעשייה בתוך העיר", את הדברים אמר היום (ב') ראש עיריית נתיבות, יחיאל זוהר, במסגרת ועידת הדרום לעסקים של גלובס, המתקיימת היום במשכן פיס לאומניות בעיר. "הסכם הגג הראשון שנחתם הושלם בשש שנים במקום בעשר שנים, ובימים אלו חתמנו על הסכם גג נוסף, 32 אלף יח"ד נוספות. העיר הזאת, בתוך עשור או 15 שנים, תעבור את רף ה־150 אלף תושבים, ויכולה להגיע גם ל־180 אלף תושבים. תמיד היה לי חלום שהעיר הזו, וכל היישובים בעוטף, יצמחו כמה שיותר", הוסיף זוהר.

● ועידת הדרום לעסקים | מנכ"ל שטראוס: "כמעט כל המפעלים שלנו נמצאים בצפון ובדרום. ואנחנו נמשיך להשקיע"

● ועידת הדרום לעסקים | אלונה בר און: "אנחנו כבר שנה שלישית בדרום, זו המשכיות וזה קשב"

"בנינו הרבה מאוד מוסדות ציבור, חינוך ותרבות, לא רק מגורים, וממשיכים לבנות בהיקפים גדולים מאוד. קלטנו 30 אלף תושבים חדשים, שהביאו איתם דרישות חדשות שלא הכרנו לפני כן - חינוך, תרבות ועוד", ציין זוהר, "אנחנו מצליחים לעמוד בבקשות הללו, ולהגיע להישגים רבים. יש לנו כבר 750 תלמידים מנתיבות והאזור במרכז שוורץ-רייסמן לחינוך מדעי בעיר; את אזור התעשייה נעם הגדלנו מ־4,000 דונם ל־8,000 דונם; פתחנו את השלוחה של הדסה, ויוקם פה בית חולים - לא יעזור לאף אחד, גם לא לחברים בליכוד שעושים הכול כדי שזה לא יקרה. חלק גדול מאוד ממה שקורה פה מתבצע למרות הממשלה".

"העיר לקחה את עצמה בידיים ולא חיכתה למדינה"

זוהר דיבר גם על אירועי 7 באוקטובר 2023 ועל השלכותיהם: "ה-7 באוקטובר לא דילג מעלינו. חווינו את הירי הראשון של הטילים לאזור, חטפנו פגיעה ישירה שפגעה במשפחה שלמה - בן, אבא וסבא נהרגו. אבל השתקמנו בכוחות עצמנו. היינו הראשונים שסגרו את השערים של העיר כבר ב־7 בבוקר. מנענו כך כניסה של מחבלים לעיר. את המחבלים בשערי העיר לא הבאבא סאלי חיסל - אלו המאבטחים שלנו. העיר לקחה את עצמה בידיים ולא חיכתה למדינה. את החינוך, את המסחר, פתחנו לפני כולם, והיום נתיבות מוגנת בכוחות עצמה, על ידי האנשים שלה.

"אני מאוד מקווה שבקרוב נדע מה קרה באותה שבת שחורה, מה קרה לפני ומה קרה אחרי, רק כדי שנוכל לתקן. מה שקורה עכשיו בעזה ובעיקר בצפון, חייב להסתיים, לטובת הפיתוח והבנייה באזורים האלה. אם המצב יישאר במתכונת הזו, אני מוטרד, כי התושבים, גם החדשים וגם הוותיקים, שואלים מתי זה ייגמר, ולי אין תשובות. אני לא ממתין לתשובות של הנשיא האמריקאי, אני מחכה לתשובות מראש הממשלה שלי ומהמדינה שלי, ומקווה שהן יגיעו כמה שיותר מהר".

זוהר סיפר כי הוא לא היסס ולא מהסס לעתור לבג"ץ נגד המדינה: "נותנים תקציבים במסגרת תקומה לישובים עד 7 ק"מ, אנחנו 8 ק"מ ולא מקבלים תקציבים אז הלכתי לבג"ץ". לדברי זוהר: "אני הולך לבג"ץ כדי לשנות מציאות לטובה והם עוזרים ואני אומר את זה לא מהשמאל".

במהלך דבריו העיר זוהר לראש עיריית ערד, יאיר מעיין, שישב בקהל, לגבי הצביון של העיר שלו: "חשוב שלא תהיו בית שמש", אמר לו. "חיה פה קבוצה גדולה, כ־30% חרדים, בנתיבות, ואני חי איתם בכבוד ובאהבה ועושה הכול כדי שיקבלו את כל השירותים - אבל לא רציתי להיות בית שמש ולא אהיה בית שמש. צריך לעשות הכול, אבל הכול, כדי לאפשר לאוכלוסייה הזו מקורות תעסוקה, ואני שמח שאפשר לומר שפה בנתיבות אנחנו חיים יחד בהרמוניה מלאה. אני רוצה שאותם אנשים ישתלבו בעשייה בנגב ויהיו חלק מאיתנו על מלא, כולל השירות בצה"ל. אני עושה הכול כדי שזה יקרה".

לקראת סיום פנה זוהר אל יגאל דמרי, בעלי חברת הנדל"ן י.ח דמרי, שגר בנתיבות וישב גם הוא בקהל, ואמר לו: "אני שמח שאדם כמוך, שיכול לגור בכל מקום בארץ, בחר לעשות את זה פה - גם לגור וגם להקים את משרדי החברה. אני מבטיח לכולם שהאזור הזה לא יעצור, וימשיך להתפח, כדי להגיע להישגים הגדולים ביותר".

*** גילוי מלא. הוועידה מתקיימת הודות לשיתוף פעולה עם קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות. בחסות: דיפלומט, מפעל הפיס ורדיו דרום ובהשתתפות: תגלית ומקורות.