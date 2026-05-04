מנכ"ל שטראוס: "כמעט כל המפעלים שלנו בצפון ובדרום. נמשיך להשקיע"
מנכ"ל שטראוס: "כמעט כל המפעלים שלנו נמצאים בצפון ובדרום. ואנחנו נמשיך להשקיע"

מנכ"ל שטראוס ישראל, רענן קובלסקי, פתח את ועידת הדרום לעסקים של גלובס והצביע על חוסנם של האזרחים: "למרות המציאות הקשה, אנשים קמים ובאים למפעלים. בזכותם אנחנו ממשיכים לייצר" • לדבריו, מציאות דומה מתרחשת בימים אלו גם בצפון הבוער: "הספקים, החקלאים והקמעונאיים מצליחים לייצר רציפות"

נבו טרבלסי 10:37
רענן קובלסקי, מנכ''ל שטראוס ישראל, בוועידת הדרום לעסקים / צילום: שלומי יוסף/תמר מצפי
"יש משמעות לשם של הועידה היום - ועידת הדרום לעסקים. קודם כל, יש משמעות לזה שאנחנו בדרום. אבל המילה הנוספת היא עסקים - וכידוע עסקים עושים עם אנשים", כך פתח רענן קובלסקי, מנכ"ל שטראוס ישראל, את ועידת הדרום לעסקים של גלובס. "הדרום מאוד קרוב לליבי. אחרי כמה שנים טובות בצבא, התחלתי לעבוד והעבודה הראשונה שלי באזרחות הייתה במוקד העירוני בבאר שבע".

לדבריו, אחת המילים שהכי מתארות את הדרום זה חום. "חם פה בקיץ, אבל אני מדבר על החום של האנשים. צניעות, חוסן וקהילה. הקהילה הזו מתמודדת המון שנים עם מציאות מורכבת. זה התחיל אי שם ב-16 באפריל 2001, אז הגיע הקאסם הראשון לשדרות ולאחר מכן לנתיבות. ותחשבו על זה, הילדים של אז, הם הלוחמים והלוחמות של השנים האחרונות. איזו התמודדות קשה לאורך הדרך. אני זוכר את הסבבים ואת המציאות הקשה, את הלילות המתוחים, ובכל זאת, אנשים קמים ובאים למפעלים ולמקומות העבודה. בזכות האנשים האלו אנחנו ממשיכים לייצר בדרום".

וזה לא רק האנשים. "זה גם הספקים, החקלאיים והקמעונאיים שמצליחים משנה לשנה", הוא הוסיף. "וגם אחרי 7 באוקטובר הם המשיכו וייצרו רציפות עסקית. היכולת להמשיך לספק מוצרים לשוק, כדי שהצרכנים יגיעו בכל יום - זה לא מובן מאליו. אני רוצה להביע הערכה ענקית לאנשים שנמצאים בחזית ומאפשרים לכולם להמשיך את אותה הרציפות".

"הפריפריה היא החוסן הלאומי שלנו"

למרות שמדובר בוועידת הדרום, לקובלסקי חשוב להסתכל גם לצפון. "הצפון בוער, וגם שם - הספקים, החקלאים והקמעונאיים מצליחים לייצר רציפות. יש מכנה משותף בין הצפון לדרום, הפריפריה זה החוסן הלאומי שלנו. מהמקומות האלו תגיע הצמיחה", כך אמר.

"הפריפריה חלק מאיתנו בשטראוס. כמעט כל האתרים הלוגיסטיים והמפעלים שלנו נמצאים בצפון ובדרום. ואנחנו נמשיך להשקיע - תעשייה זו ריצה למרחקים ארוכים וצריך להשקיע לדורות הבאים".

לקראת סיום, קובלסקי הזכיר כמה מיזמים, פרויקטים והשקעות של שטראוס, כמו קמפוס מיכאל שהושק בצפון הארץ, ושותפות עם יוטבתה ועם יד מרדכי. "בכל הדוגמאות הללו יש מכנה משותף והוא השותפות. טמונה הבנה והפנמה שרק ביחד אפשר להצמיח ולצמוח. אני מאחל לכולנו שנמשיך בשותפות וביחד להצליח לשגשג ולצמוח, אבל קודם כל, להשתקם ולשמור על המדינה שכל כך אהובה לכולנו".

***גילוי מלא. הוועידה מתקיימת הודות לשיתוף פעולה עם קבוצת שטראוס, בנק לאומי ועיריית נתיבות. בחסות: דיפלומט, מפעל הפיס ורדיו דרום ובהשתתפות: תגלית ומקורות.