בג"ץ נתן צו ארעי למניעת התכנסות מועצת הרשות השנייה

בג"ץ הטיל צו ארעי על התכנסות מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו היום (א'), זאת לאחר בקשת הארכה שהוגשה היום בדיון העוסק בהליך המינוי של היו"ר ד"ר יפעת בן חי שגב וחברי המועצה. השופט אלכס שטיין הורה לקבוע בהקדם דיון בעתירת ארגון העיתונאים ובעתירות הנוספות שהוגשו בנושא, בפני הרכב של שלושה שופטים.

על-פי החלטת השופט שטיין, "מבחינת בית המשפט, המועד האחרון להגשת תשובות המשיבים לעתירות, 30.4.2026, אשר הוארך יותר מפעם אחת - אחרי שבית המשפט גילה סבלנות רבה, ואולי אף יתרה, לבקשות הארכה מטעם המשיבים - הוא אכן המועד האחרון. בקשות הארכה אשר הונחו על שולחני היום, 3.5.2026, אינן מקובלות עליי כלל ועיקר - ללא קשר לעמדות העותרים", כך כתב.

השופט שטיין ציין את העובדה שהמועצה בהרכבה הנוכחי מתכנסת ומקבלת החלטות, ושהחוק קובע כי תוקף החלטותיה לא ייפגע מחמת ליקוי במינוי או בהמשך כהונת המועצה. לכן, השופט נתן צו ארעי האוסר על התכנסות מועצת הרשות השנייה ועל קבלת החלטות, עד למתן החלטה אחרת.

במכתב שנכתב על-ידי המשנה ליועצת המשפטית לממשלה ד"ר גיל לימון, שנשלח לפני מספר ימים לוועדה לבדיקת מינויים, נכתב כי נפלו פגמים משפטיים מהותיים בהחלטות הממשלה לאשר את מינוי חברי מועצת הרשות השנייה. עמדת הייעוץ המשפטי היא שיש לבטל את החלטות המינוי ולהחזיר את הדיון לוועדה לבדיקת מינויים, ועמדה זו אף תוצג בפני בג"ץ במסגרת העתירות שהוגשו בנושא. לדברי ד"ר לימון, הוועדה אישרה את המועמדות מבלי שבחנה כראוי טענות כבדות-משקל שעלו בפניות הציבור בנוגע לניגודי עניינים.

"מחטף לא חוקי"

החלטה זו באה ברקע הגשת עתירות על-ידי ארגון העיתונאים והעיתונאיות, חדשות 12, התנועה לאיכות השלטון ומועצת העיתונות, שמתנגדות למינויה של יפעת בן חי שגב ליו"ר הרשות השנייה.

לדברי העותרים, מדובר במינוי פסול ובלתי לגיטימי, שפוגע באופן ישיר בעצמאות הרגולטור ובאמון הציבור. הצדדים ביקשו לבטל את החלטת הממשלה למנות את בן חי שגב, ואף כתבו כי מדובר ב"חריג המחייב התערבות משפטית, וזאת בשל עוינות אישית קשה, חריפה וארוכת-שנים שמפגינה ד"ר בן חי שגב כלפי חברת החדשות, גוף מרכזי הנתון לפיקוחה הישיר של הרשות", כך חברת חדשות 12. בחברה אף טענו כי מדובר בניגוד עניינים בשל כהונה קודמת של בן חי שגב בחדשות 13.

ארגון העיתונאים כינה את המינוי של מועצת הרשות השנייה "מחטף לא חוקי". הארגון טוען כי "החיפזון השקוף במינוי המועצה החדשה - תוך התעלמות מכל כללי המינהל התקין - נבע משיקולים זרים, ובראשם כוונה לסכל את העברת השליטה ברשת 13 לקבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט. כך, למשל, ההליך התקדם ללא בירור הטענות והפניות הנוספות שהועברו לוועדה לבדיקת מינויים, כולל מצד משרד המשפטים עצמו", כך נכתב.

לדברי הארגון, הרכב המועצה החדשה הוא בעלת זיקה פוליטית מובהקת, משוא+פנים וניגודי עניינים.

אחת הסוגיות המרכזיות כאמור היא רכישת רשת 13 על-ידי קבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט, גוף שבו הייתה בן חי שגב קשורה בעבר כדירקטורית בחברת החדשות. ועדת דותן אישרה את מינויה בכפוף להתפטרותה מתפקיד זה, צעד שביצעה בדצמבר, וקבעה כי תחול עליה תקופת צינון של שלושה חודשים מטיפול בענייני רשת 13 ממועד כניסתה לתפקיד. עם זאת, גורמים בענף חוששים כי תקופת הצינון הקצרה תאפשר לה לעסוק בעקיפין בהיבטים הנוגעים לעסקת הרכישה.

ד"ר יפעת בן חי שגב, יו"ר מועצת הרשות השנייה, מסרה בתגובה: "החלטת בג"ץ על הוצאת צו ביניים פוגעת בראש ובראשונה בציבור הרחב במדינת ישראל, מאחר שהיא גורמת להקפאת פעילות והחלטות שנועדו להגן ולפעול למען האינטרס הציבורי, חופש הביטוי, היצירה הישראלית ועוד. לפיכך אני תקווה כי בית המשפט יקיים דיון בנושא בהקדם האפשרי".