הממשלה אישרה היום (א’) את מינויה של יוליה שמאלוב-ברקוביץ’ ליו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין. בשבועות האחרונים ועדת איתור, בראשות מנכ"ל משרד התקשורת אלעד מקדסי, המליצה על מינויה לתפקיד. על-פי הודעת המשרד, ההחלטה התקבלה פה אחד. המינוי קיבל את אישורו של שר התקשורת שלמה קרעי, וכעת אושר גם בממשלה.

בהודעת שר התקשורת, שלמה קרעי, נכתב כי מדובר במועצת הכבלים והלוויין "האחרונה במדינת ישראל". זאת, על רקע רפורמת השידורים שמוביל השר. מועצת הכבלים והלוויין היא רגולטור נוסף שקרעי מבקש לבטל במסגרת הרפורמה. המועצה מפקחת על השידורים הרב-ערוציים בכבלים ובלוויין, וכן על ערוצים ייעודיים כמו ערוץ הכנסת. למעשה, היא אחראית על שידורי HOT, yes ופלטפורמות נוספות.

יוליה שמאלוב-ברקוביץ’, יו"ר המועצה הנבחרת, מסרה בהודעה לעיתונות כי "אנו נמצאים בתקופה מאתגרת ורוויית שינויים, ואני רואה חשיבות עליונה בשמירה על הערכים הלאומיים ובטיפוח היצירה הישראלית. הרפורמה בשוק התקשורת, אותה מוביל השר בעת הזו, היא מחויבת המציאות. אפעל בנחישות לקידומה ולהצלחתה, למען שוק תקשורת פתוח, מגוון ותחרותי יותר".

בחודשים האחרונים מתמודדת המועצה עם תת-איוש של תפקידים בכירים, והרגולטור מתקשה לתפקד. השר קרעי מינה את יועמ"שית משרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, לממלאת מקום יו"ר המועצה. כהונתה הסתיימה, וכעת אושר מינוי קבוע.

ארגון העיתונאים: "מהלך של נקמנות"

לשמאלוב-ברקוביץ’ ניסיון רגולטורי בתחום התקשורת: היא כיהנה כיו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בין השנים 2017-2022. לצד זאת, שמה עלה בהקשר שלילי בשנת 2024, כאשר מנכ"ל רשת 13, אמיליאנו קלמזוק, ביקש למנותה למנכ"לית חברת חדשות 13. עובדי החברה התנגדו למינוי וניהלו מאבק ממושך נגדו. יו"ר ועד העובדים, מתן חודורוב, פעל לבלום את המהלך, שהגיע עד בג"ץ, ובסופו של דבר הסתיים בפרישתה של שמאלוב-ברקוביץ’ מהחברה, עם חבילת פרישה.

שר התקשורת קרעי מסר כי "ברפורמת השידורים הנמצאת בהליך חקיקה בכנסת אנחנו מבטלים את המועצה, מפסיקים את מעורבות הפקידות בתוכן ופותחים את השוק לתחרות". לדבריו, עד להשלמת המהלך, "אנו מביאים מועצה אחראית, מגוונת ומנוסה, שתפקידה להיערך לעידן החדש תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בתקופת הביניים. משימתה של יוליה פשוטה: הפחתת רגולציה ופעילות בהתאם לחוק השידורים שצפוי לעבור בקרוב. יש לה ניסיון רב ומחויבות למקצוע, ובטוחני שתתרום רבות לתפקוד המועצה, לדיוני חוק השידורים ולמעבר חלק בין מועצת הכבלים והלווין לרגולטור החדש והמצומצם".

בארגון העיתונאים תקפו את ההחלטה למנות את שמאלוב-ברקוביץ’ ליו"ר המועצה. בהודעתם נכתב כי "במקום עצמאות ואיזון בגוף רגולטורי מרכזי, הממשלה ממשיכה לקדם מינויים בעלי אופי פוליטי, באופן שמערער את אמון הציבור ופוגע בחופש העיתונות. מהלך זה מצטייר גם כמהלך של נקמנות כלפי גורמים בתקשורת שאינם מיישרים קו עם עמדות השלטון".