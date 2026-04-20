משרד התקשורת הודיעה היום (ב') כי ועדת האיתור בראשות מנכ"ל המשרד אלעד מקדסי הגישה את המלצותיה לבחירת יו"ר המועצה לכבלים ולוויין, והמליצה על מינויה של יוליה שמאלוב-ברקוביץ' כיו"ר המועצה. על-פי הודעת המשרד, ההחלטה התקבלה פה-אחד.

המינוי של שמאלוב-ברקוביץ' קיבל את אישורו של שר התקשורת שלמה קרעי, וכעת הוא יעבור לבחינה של הוועדה לבחינת מינויים ברשות החברות הממשלתיות - ומיד לאחר מכן לאישור הממשלה.

לשמאלוב-ברקוביץ' יש ניסיון רגולטורי בתחומי התקשורת, שכן היא כיהנה כיו"ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בין השנים 2017 ועד 2022. על-פי הודעת משרד התקשורת, "שמאלוב-ברקוביץ' דורגה במקום הראשון בפער משמעותי מיתר המועמדים, ואף זכתה לניקוד הגבוה ביותר גם בדירוג שניתן על-ידי כל אחד מחברי הוועדה בנפרד".

עם זאת, שמה של שמאלוב-ברקוביץ' עלה באור פחות חיובי בשנת 2024. מנכ"ל רשת 13 אמיליאנו קלמזוק החליט למנותה לתפקיד מנכ"לית חברת חדשות 13, מינוי שעובדי החברה לא הסכימו לקבל וניהלו נגדו מאבק עיקש. יו"ר ועד עובדי חדשות 13, מתן חודורוב, פעל רבות כדי לבלום את המינוי, פעולות שהגיעו עד בג"ץ ובסופו של דבר הביאו לסיום תפקידה של שמאלוב-ברקוביץ' בחברה עם חבילת פרישה נאה.

מועצה בשיתוק

נזכיר כי מועצת הכבלים והלוויין היא רגולטור נוסף ששר התקשורת קרעי מעוניין לסגור במסגרת רפורמת השידורים שלו. המועצה היא זו שמפקחת על השידורים הרב-ערוציים על גבי הכבלים והלוויין ואף על ערוצים ייעודיים כמו ערוץ הכנסת. למעשה, מועצת הכבלים והלוויין היא זו שאחראית על שידורי הוט, yes והפלטפורמות השונות.

מועצת הכבלים והלוויין מתמודדת בחודשים האחרונים עם תת-העסקה של בעלי תפקידים בכירים, והרגולטור משותק. השר קרעי מינה את יועמ"שית משרד המשפטים עו"ד יעל קוטיק לממלאת-מקום יו"ר המועצה, והיא סיימה את תפקידה - וכעת מודיעים על מינוי הקבע.

בנוסף, רפורמת השידורים של שר התקשורת קרעי בכנסת מנסה לייצר "אדישות טכנולוגית", שאין חשיבות מה התווך הטכנולוגי המשודר, בין אם זה כבלים ולוויין ובין אם זה באינטרנט, אלא שהרגולטור יאסדר את כלל השוק ואת כלל השחקנים בצורה דומה.

ארגון העיתונאים: "השתלטות פוליטית"

בארגון העיתונאים והעיתונאיות תקפו את החלטת השר קרעי למנות את שמאלוב-ברקוביץ' ליו"ר מועצת הכבלים והלוויין: "מינוי אחרי מינוי, שר התקשורת מוכיח שהדבר היחיד שמעניין אותו בעתיד התקשורת הוא הכפפתה לדרג הפוליטי. המינוי הצפוי של שמאלוב-ברקוביץ' מצטרף לשורה של צעדים שמעידים על ניסיון השתלטות פוליטי מובהק וברור על שוק התקשורת בישראל.

"במקום עצמאות ואיזון בגוף רגולטורי מרכזי, הממשלה ממשיכה לקדם מינויים בעלי אופי פוליטי, באופן שמערער את אמון הציבור ופוגע בחופש העיתונות. מהלך זה מצטייר גם כמהלך של נקמנות כלפי גורמים בתקשורת שאינם מיישרים קו עם עמדות השלטון".