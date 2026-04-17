בצל מלחמת חרבות ברזל, תדמיתה של מדינת ישראל בעולם נפגעה דרמטית. אחד התפקידים במשרד ראש הממשלה שאמורים לתכלל את פעילות ההסברה בישראל הוא מערך ההסברה הלאומי. בשנתיים האחרונות לא מונה ראש מערך, מהלך עליו נמתחה ביקורת חריפה בחודשים האחרונים. על פי הערכות, מי שצפויה להיכנס לתפקיד בימים הקרובים זוהי ציפי חוטובלי, שכיהנה כשגרירת ישראל בבריטניה בשנים האחרונות. מינוי זה דורש את אישור הממשלה.

● הקופה הקטנה של סמוטריץ': השיטות של שר האוצר נחשפות

● בארה"ב מתפעלים: כך ישראל שדרגה את מטוסי הקרב האמריקאים

חוטובולי (47), הצטרפה לפוליטיקה בשנת 2008 למפלגת הליכוד. היא כיהנה במספר תפקידים במסגרת הפעילות הפוליטית שלה, כמו סגנית שר התחבורה, סגנית שר המדע, סגנית שר החוץ (כשנתניהו היה שר החוץ), שרת התפוצות ושרת ההתיישבות. ב-2020 מונתה לשגרירת ישראל בבריטניה ובספטמבר 2025 סיימה את כהונתה בלונדון.

שינוי תפיסה בהסברה הישראלית

מערך ההסברה שהוקם מלקחי מלחמת לבנון השנייה, אמון על תכלול מסרי החוץ והפנים של ישראל, דוברות המשרד וחיזוק החוסן הלאומי. לאורך שנים, תקציבי ההסברה פוצלו בין משרדי ממשלה במסגרת ההסכמים הקואליציוניים, ואף נערך ניסיון להקמת משרד ההסברה שבראשו עמדה ח"כ גלית דיסטל אטבריאן, אך זוהי התפטרה ממנו לאחר אתגרי תקציב והיעדר סמכויות.

עד שנת 2015 היו מינויי קבע והאחרון שמילא בתפקיד שם ברצף היה לירן דן. עם זאת, מאז 2015 ועד ממשלת בנט-לפיד, ממשלות נתניהו השונות לא מינו אף אדם לתפקיד. ראש הממשלה לשעבר בנט החליט למנות את אלעד טנא, היום עורך העל של קבוצת ידיעות אחרונות ו-Ynet , ולאחר 10 חודשים, במסגרת הבעיות בממשלה דאז, לפיד מינה את ליאור חייט, מי שהיה דובר משרד החוץ, לתפקיד למשך כחצי שנה. לאחר שממשלת נתניהו האחרונה הוקמה שוב, ראש הממשלה נתניהו החליט לא למנות אדם לתפקיד, עד אוגוסט 2023, חודשיים לפני 7 באוקטובר, אז מינה את מושיק אביב, שהיה אף ראש המטה לטקסים ולאירועים ממלכתיים של מדינת ישראל. אביב סיים את תפקידו בחודש מאי 2024, ומאז לא מונה מחליף. כעת שמה של חוטובלי עולה כאחת שצפויה להתמנות לתפקיד.

מומחי הסברה הסבירו שוב ושוב בשנים האחרונות שיש צורך בהובלת מדיניות אחידה של ישראל ושינוי תפיסה בהסברה הישראלית - שכן ההסברה הישראלית חווה תרדמת קשה. יתרה מכך, מומחים רבים ציינו שכדי שמערך ההסברה הישראלי יפעל כמו שצריך בימי חירום, עליו לשמן את המערכות בימי שגרה - מה שלא קרה בשנים האחרונות כלל ועיקר.

משכך, מתחילת המלחמה הפעילות המרכזית נחה על ארגונים אזרחיים שהוקמו בתחילת המלחמה כמו מטה ההסברה האזרחי, ופעילות של משפיעני רשת ומומחי התחום כמו אילון לוי, נעה תשבי, אלה קינן ועוד. ככל שהמינוי יתרחש, האתגרים של חוטובלי בתפקיד לא נוגעים רק לתדמיתה של ישראל בעולם, אלא גם לעשות סדר בהתנהלות ההסברה בישראל, אותה פעולה שנעשתה על ידי טנא כשלא היו אחראים במערך למשך שנים רבות, ובצורה רציפה.