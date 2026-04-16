בארה"ב מתפעלים: כך ישראל שדרגה את מטוסי הקרב האמריקאים

ארה"ב מרוויחה רבות מהתלות הישראלית במערכות שונות מתוצרתה, כמו מטוסים, ולא רק בהיבט הכלכלי: חיל האוויר דוחק את האמצעים לקצה, וממחיש יכולות שלא צפו בהן. בה בעת, ארה"ב משלמת מחירים מגוונים על המלחמה באיראן, בהן נפילת טכנולוגיות בשטחים שהיו שמחים כי לא יפלו בהם. על כל זאת ועוד בפינת התעשיות הביטחוניות השבועית של גלובס.

חיל האוויר מלמד את ארה"ב להשתמש במטוסים מתוצרתה

מבצע שאגת הארי היווה תצוגת תכלית נוספת של חיל האוויר, ששלט בשמי איראן מבלי לצבור נפגעים או מטוסים מיורטים. הבולט בפעילות הזו היה מטוס ה־F-35 בווריאנט הישראלי שלו -"אדיר". אמנם מדובר במטוס מתוצרת אמריקאית אבל המדינה היחידה שהפעילה אותו בפעילויות מבצעיות בהיקפים גדולים במיוחד היא ישראל. התקיפות האלו מציבות את חיל האוויר בעמדה שבה ארה"ב ככלל ולוקהיד מרטין בפרט, שמייצרים את המטוסים, לומדים מישראל על השימוש בהם.

בדומה לכלל מטוסי חיל האוויר, אדיר כולל מערכות ייחודיות שישראל הטמיעה בהן - בעיקר בהיבט התוכנה, המודיעין ואינטגרציה עם מערכות הפיקוד והבקרה הישראליות. זה מאפשר, לפי אתר ZM, להפחית משמעותית את משך הזמן בין זיהוי מטרות לנטרולן. באתר הדרום אמריקאי מדווחים גם כי ישראל שברה מוסכמות בכל הנוגע להיקף וקצב הפעלת מטוסי הדור החמישי האמריקאים.

בעוד שמטוסי F-35 נחשבים לכאלו בעלי צורך תחזוקתי משמעותי ומרווחי זמן ממושכים בין משימות שונות, ישראל הצליחה לצמצם זאת דרסטית. זה קרה, לפי ZM, בעזרת סידור המשימות בצורה יעילה יותר, שאפשרו גיחות רבות יותר לכל מטוס. בדרך זאת, הגביר חיל האוויר את הלחץ על האיראנים במשך כחודש וחצי של לחימה.

מערכת ביות של THAAD נפלה בסוריה

מערכת ביות אינפרא-אדום של מיירט THAAD, שמשמשת להנחיה פאסיבית של הטיל, אותרה בסוריה. כך מדווח באתר TWZ. זוהי סיטואציה בעייתית מאוד שלעתים מהווה את כורח המציאות במלחמות כשטכנולוגיה מתקדמת נופלת לידי גורמים שבארה"ב היו מעדיפים שלא יחזיקו בה. מהמשטר הסורי עשויה מערכת הביות להגיע לידי טורקיה, ומשם הדרך להנדסה הפוכה אינה ארוכה.

את מערכת THAAD (ראשי תיבות של "הגנה מרחבית בגובה רב") פיתחה חברת לוקהיד מרטין. המערכת מיועדת ליירוט טילים בליסטיים, ופוגעת ישירות באיומים כדי ליירט אותם (Hit to Kill). היא זכתה להיכרות נרחבת בישראל, כאשר באוקטובר 2024 החליטו האמריקאים לפרוס כאן סוללה. ייתכן כי אותו מיירט שוגר משטח ישראל, נגד איום ששוגר מאיראן.

מערכת הביות אותרה, לפי דיווחים, בסווידא שבדרום סוריה, כשאפשרות נוספת היא שמדובר במיירט THAAD ששוגר מירדן. ההנחיה באינפרא־אדום נועדה לאפשר הנחיה מדויקת אל המטרה בשלב האחרון של היירוט. היתרון המרכזי בה שהיא חסינה מאמצעי שיבוש, שנועדו לבלבל את המערכת עם חתימת המכ"ם של האיום האמיתי.

בחריין חוגגת יירוט כטב"ם איראני

מטוס F-16 של חיל האוויר הבחרייני ביצע בתחילת החודש יירוט היסטורי של כטב"ם איראני ששוגר לעבר הממלכה. כך מדווח באתר Aviation Week. ישראל עתירת ניסיון ביירוט כטב"מים איראניים אבל זהו אינו המצב במפרציות, שסופגו פגיעות משמעותיות ולא ממש רגילות להתמודדות. על כן, עבור מנאמה מדובר באירוע ראוי לציון, אף שזו מלחמה א־סימטרית שבה החימוש אוויר־אוויר שפגע בכטב"ם, יקר ממנו משמעותית.

את מטוסי ה־F-16 החדשים שלה, קיבלה בחריין במרץ 2024, כשאת המסה הגדולה יחסית של חימושי האוויר־אוויר הם רכשו ב־2019, וכללה 32 טילי "סיידווינדר" ו־32 טילי "אמראאם". הווריאנט הבחרייני של F-16 כולל מכ"ם APG-83 מתוצרת נורת'רופ גראמן ופוד ציון מטרות מדגם AAQ של לוקהיד מרטין, שגם מייצרת את המטוס עצמו.

מנכ"ל חדש לחברת תומר

דותן גבאי מונה למנכ"ל תומר, חברה ביטחונית ממשלתית המהווה מוקד ידע לאומי להנעה רקטית. גבאי החליף את מרדכי בן עמי שיוצא לגמלאות, בתום עשר שנות כהונה.

לאחרונה אושר המינוי בוועדה לבדיקת מינויי בכירים לפי חוק החברות הממשלתיות בראשות השופטת שולמית דותן. לאחר מכן, שר הביטחון ישראל כץ והשר הממונה על רשות החברות דודי אמסלם אישרו את המלצת ועדת האיתור של הדירקטוריון בראשות רוני מורנו לבחירתו כמנכ"ל תומר.

גבאי כיהן בעשור האחרון במגוון תפקידים בחברה כמזכיר דירקטוריון, כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי ובשנה האחרונה כמשנה למנכ"ל תומר.

תומר מפתחת את המנועים של מגוון טילים הגנתיים והתקפיים באוויר, בים, ביבשה ובחלל וביניהם - מנועי טילי החץ, מנועי לווייני האופק ומנועים למגוון רקטות - רמפייג', בר וברק MX - שמובצעו בכל זירות הלחימה. החברה מעסיקה כ־950 עובדים, ומחזור המכירות שלה כ־780 מיליון שקל.

תומר הרחיבה בשנים האחרונות את הפעילות בקווי ייצור חדשניים לייצור של מנועים לטילים ולרקטות, במטרה לתת מענה מהיר בייצור ובאספקות לצה"ל ולפרויקטים של לקוחותיה בארץ ובחו"ל.