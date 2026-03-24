ישיבת הממשלה אישרה את המלצת שר התקשורת, שלמה קרעי, למינוי חברי מועצת הרשות השנייה, כנדרש בחוק. על פי ההחלטה, ד"ר יפעת בן חי שגב מונתה ליו"ר המועצה. בעבר כיהנה כיו"ר מועצת הכבלים והלוויין, וכן כדירקטורית בחברת החדשות של חדשות 13.

בנוסף אישרה הממשלה את חברי המועצה, בהם דנה רביב, מרצה לתקשורת באוניברסיטת אריאל; עו"ד ואשת הטלוויזיה כנרת בראשי, המזוהה עם ערוץ 14; עו"ד חיים שיין, חבר סגל במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט; אודליה פרידמן ואחרים.

הוועדה לבדיקת מינויים, בראשות השופטת בדימוס שולמית דותן, התכנסה פעמיים בתקופה האחרונה ואישרה 15 חברי מועצה מתוך רשימת מועמדים רחבה יותר. תקופת הכהונה של המועצה תיקבע לארבע שנים, והיא תכהן עד למינוי מועצה חדשה.

מינויה של בן חי שגב נתקל בהתנגדות חריפה מצד גורמים שונים בשוק. אחת הסוגיות המרכזיות היא רכישת רשת 13 על ידי קבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט, גוף שלו הייתה בן חי שגב קשורה בעבר כדירקטורית בחברת החדשות. ועדת דותן אישרה את מינויה בכפוף להתפטרותה מתפקיד זה, צעד שביצעה בדצמבר, וקבעה כי תחול עליה תקופת צינון של שלושה חודשים מטיפול בענייני רשת 13 ממועד כניסתה לתפקיד. עם זאת, גורמים בענף חוששים כי תקופת הצינון הקצרה תאפשר לה לעסוק בעקיפין בהיבטים הנוגעים לעסקת הרכישה.

במשרד התקשורת לא התנגדו למינוי, אך בחוות הדעת המשפטית נכתב כי "אנו מציעים כי המועמדת תהיה מנועה מלעסוק בתחום שידורי הטלוויזיה בחצי השנה הראשונה של כהונתה". אך כפי שפורסם, ועדת דותן צמצמה זאת לעיסוק בענייני רשת 13 בלבד, ולתקופה של שלושה חודשים.

בן חי שגב סיימה בדצמבר את תפקידה כדירקטורית מטעם הציבור בחדשות 13. במשך זמן רב התקשתה החברה למנות מנכ"ל קבוע, בין היתר על רקע התנגדותה והתנגדות אברהם נתן. חודשים לאחר עזיבתה, המנכ"לית הזמנית טלי בן עובדיה קיבלה מינוי קבוע.

"ניגודי עניינים מהותיים"

בארגון העיתונאים והעיתונאיות תקפו את המינוי והודיעו כי בכוונתם לפנות לבג"ץ: "ממשלת ישראל אישרה בעיצומה של המלחמה את מינויה של יפעת בן חי שגב לראשות מועצת הרשות השנייה, יחד עם מינויים נוספים למועצה - תוך התעלמות מוחלטת מניגודי עניינים ומהשיקולים הפוליטיים הבוטים שמנחים את המהלך. מדובר במהלך חמור, פסול ובלתי לגיטימי, הפוגע באופן ישיר בעצמאות הרגולטור ובאמון הציבור. לא נעמוד מנגד לנוכח החרפה. בכוונתנו לפנות לבג״ץ ולנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותנו".

גם במכון הישראלי לדמוקרטיה טענו כי "המינוי אינו ישים בפועל ועלול ליצור כאוס תפקודי", והצביעו על ניגודי עניינים מהותיים. לדבריהם, "בן חי שגב מכהנת בשנתיים האחרונות כדירקטורית בחברת חדשות 13, ובנוסף ניהלה שתי תביעות נגד עיתונאי חדשות 12 והפסידה בשתיהן. על רקע זה קבע גם הייעוץ המשפטי של משרד התקשורת כי היא תהיה מנועה מעיסוק בתחום שידורי הטלוויזיה בחצי השנה הראשונה לכהונתה. המשמעות היא כי כבר מראשית כהונתה לא תוכל לעסוק בליבת תפקידה כיו"ר הרשות. במצב כזה יידרש מינוי ממלא מקום, ואפילו יותר מאחד, באופן שיפגע ברציפות התפקודית של הרשות ויערער את יכולתה לקבל החלטות דווקא בתקופה רגולטורית רגישה".

לדבריהם, מדובר במינוי שייצור כאוס מובנה - יו"ר שאינה יכולה לבצע את עיקר תפקידה, לצד צורך בהחלפה זמנית מתמשכת.

בייעוץ המשפטי לממשלה הגישו לפני מספר שעות את התייחסותם לממשלה בנוגע להליך מינוי חברי המועצה, והתנגדו למהלך. במכתב צוין כי מספר גופים, בהם חדשות 12, ארגון העיתונאים ומועצת העיתונות, פנו בנושא. "טרם הושלמה הבחינה המשפטית הנדרשת לשם הבאת הצעת ההחלטה לאישור הממשלה, כמתחייב גם על פי תקנון עבודת הממשלה", כתב ד"ר גיל לימון, המשנה ליועמ"שית. לדבריו, "בשל הצורך בקבלת התייחסויות עובדתיות ובהשלמת ליבונן של סוגיות משפטיות שונות המתעוררות ביחס לחלק מהמועמדים למינוי במסגרת ההחלטה". למרות זאת, ציין ד"ר לימון, "בשים לב לחשיבותה של ההחלטה לנוכח הסמכויות המופקדות בידי המועצה והשפעתן על חופש העיתונות והביטוי, אין מקום לכך שהצעת המחליטים תידון בישיבת הממשלה הקרובה, בהינתן שהבחינה המשפטית טרם הושלמה ולא עומדת בפני הממשלה מלוא התשתית העובדתית הנחוצה".

המועצה האחרונה שתכהן?

חשוב לציין כי שר התקשורת שלמה קרעי מקדם את המינויים במקביל לרפורמת השידורים שעל שולחן הכנסת. במסגרת הרפורמה מבקש קרעי לאחד את הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין לרגולטור אחד מצומצם. אם החקיקה תושלם, הגופים שאליהם מתייחסים המינויים צפויים להיסגר.

גם בהודעתו מיד לאחר האישור, קרעי הדגיש כי זו תהיה המועצה האחרונה שתכהן: "אני שמח לבשר על מינויה של הרשות השניה האחרונה במדינת ישראל. ברפורמת השידורים הנמצאת בהליך החקיקה בכנסת אנחנו מבטלים את הרשות השניה, מפסיקים את מעורבות הפקידות בתוכן, ופותחים את השוק לתחרות. עד אז, אנחנו מביאים מועצה אחראית, מגוונת, מנוסה, שתפקידה יהיה להיערך לעידן החדש, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בתקופת הביניים. משימתה פשוטה: הפחתת רגולציה ופעילות לאור חוק השידורים שיעבור בקרוב, בעזרת ה'".