עסקת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט לרכישת רשת 13 ממשיכה להתקדם, וכעת מתבצעת בדיקת הנאותות על ידי פירמת הייעוץ EY לצד הגשת בקשות אישור מהרגולטורים הרלוונטיים. בקבוצה עומלים על כל הנדרש, ועדיין לא מינו דירקטורים שאמורים לפעול ולמנות מנכ"ל לערוץ הטלוויזיה, אך בימים האחרונים שמות של מנכ"לים אפשריים עולים בחכה.

לגלובס נודע כי רפפורט מקיים היום (ב') סבב שיחות אינטנסיבי עם בכירים משוק התקשורת הישראלית ומשוק הטלוויזיה - זאת כדי ללמוד על התעשייה, להכיר את הקשיים והאתגרים בתעשייה ולהבין מה עליהם לעשות בערוץ כדי לשפר את מצבו. בקבוצה מבינים שיש שלוש סוגיות קריטיות ברשת 13 שדורשות טיפול: סדר ניהולי, היעדר תכנים וידע טלוויזיוני קריטי, לצד טיפול בשפל הרייטינג וטיפול בנכסים הטכנולוגיים והדיגיטליים בחברה.

לגלובס נודע כי בין הבכירים שהגיעו לפגישה היה מנכ"ל התאגיד גולן יוכפז. שמו של יוכפז עלה בימים האחרונים בתור אחד המועמדים למנכ"לות הערוץ המתפתח. אם אכן יוכפז ימונה לתפקיד, הוא יחזור לערוץ שהוא מכיר מקרוב. ב-2013 הוא מונה למנכ"ל חדשות ערוץ 10 והמשיך לכהן בתפקיד גם לאחר המיזוג עם רשת 13, כשהחברה שינתה את שמה לחדשות 13. ב-2019 הוא עזב, וב-2022 הוא מונה לתפקיד מנכ"ל התאגיד.

שם נוסף שעלה הוא ערן טיפנבורן, שבתפקידו האחרון כיהן כעורך הראשי באתר וואלה, ובעבר ערך את אתר ynet. נזכיר כי בנובמבר 2024 הגיע טיפנבורן לקו הסיום בחיפוש אחר מנכ"ל לחברת חדשות 13. מי שמונתה לבסוף לתפקיד, בהתחלה כמינוי זמני, הייתה טלי בן עובדיה, אף היא בכירת חדשות 10 לשעבר, בכירת ynet לשעבר וממייסדי מיזם "רלוונט" שנסגר. מינויה של בן עובדיה הפך למינוי קבע לאחר עזיבתה של יפעת בן חי שגב את דירקטוריון חדשות 13.

לא נמסרה תגובה מקבוצת ההייטקיסטים, מיוכפז וטיפנבורן.