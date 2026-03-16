בזמן שמבצע "שאגת הארי" מתנהל מול איראן וחיזבאללה, הקואליציה ממשיכה לקדם הצעות חקיקה הקשורות לתקשורת הישראלית. אתמול (א') התכנסה ועדת התקשורת המיוחדת בראשות ח"כ גלית דיסטל אטבריאן כדי להמשיך לדון על החקיקה, והיום התכנסה ועדת הכנסת בראשות ח"כ אופיר כץ כדי להוציא מוועדת הכלכלה בראשות ח"כ דוד ביטן את הצעת חקיקה העוסקת בתאגיד השידור הציבורי - לטובת דיונים בוועדת הכספים.

בהצבעה שהתקיימה בוועדה, רוב של שמונה חברי כנסת תמכו בהעברה, מול ששת חברי האופוזיציה שהתנגדו.

התוכנית לתקציב התאגיד

הצעת החוק הנוגעת לתקציב התאגיד השידור הציבורי מכפיפה אותו לתקציב המדינה. ההשלכה המיידית של מהלך כזה היא שהממשלה תוכל להשפיע על תקציב התאגיד ואף לקצץ אותו - וזאת להבדיל מהמצב הקיים, שבו תקציב התאגיד מעוגן בחקיקה.

הצעת החקיקה הזו הוגשה בסוף יולי 2024, והכנסת התכנסה ארבעה חודשים לאחר מכן כדי לאשר אותה בקריאה טרומית. בינואר 2025 התקיים דיון בוועדת הכלכלה בראשות ח"כ דוד ביטן, ומאז הצעת החקיקה לא קודמה.

זו הסיבה שבקואליציה מבקשים להעביר את הנושא לוועדת כספים בראשות ח"כ חנוך מלביצקי, אף הוא חבר כנסת מטעם הליכוד. העניין מצטרף לכך שהצעת החוק הממשלתית לחוק השידורים של שר התקשורת שלמה קרעי עברה אף היא מוועדת הכלכלה לוועדה מיוחדת בראשות ח"כ גלית דיסטל אטבריאן.

העברת הצעת החקיקה נעשית בעזרת סעיף 117 לתקנון הכנסת, שם נקבע שאם עברו שישה חודשים מיום שהצעת חוק הועברה לדיון בוועדה ולא סיימה את דיונה, רשאי חבר הכנסת היוזם לפנות לוועדת הכנסת, ולבקש את התערבותה. מאחר שהמקרה דנן הוא נושא תקציבי, הוחלט להעבירו לוועדת הכספים.

הסוגייה הזו מצטרפת למאבק עיקש בין ח"כ ביטן לשר קרעי. בכהונת הכנסת הנוכחית הוגשו מספר הצעות חקיקות פרטיות שקשורות לתקשורת הישראלית ושויכו לוועדת הכלכלה, אך ביטן לא קידם אותן. לימים, השר קרעי לקח קרדיט על חלק מהצעות החקיקה שנבלמו, והמהלך הנוכחי ממשיך את הכיוון הזה, שמדלג על יו"ר ועדת הכלכלה.

נזכיר כי היועצת המשפטית לממשלה עו"ד גלי בהרב-מיארה התנגדה להצעת החקיקה על תקציב התאגיד. "לעמדתנו הצעת החוק פוגעת באופן קשה בעצמאותו של תאגיד השידור הציבורי, שלתפקודו התקין והעצמאי נודע תפקיד מרכזי בדמוקרטיה הישראלית", כתבה היועצת בחוות דעת.

"ההצעה נותנת בידי הממשלה שליטה ישירה בכלי תקשורת מרכזי, ויוצרת תשתית להשפעה פוליטית ישירה על התכנים שישודרו... מתעורר חשש כבד כי תאגיד השידור יהיה מורתע, יישא עיניו אל השלטון ויימנע מביקורת פוליטית, חברתית ואחרת. התאגיד עלול לחשוש מהצגת תכנים מורכבים, מגוונים, שנויים במחלוקת, הפונים גם לקהלים וציבורים המודרים מהזרם המרכזי של ההוויה הישראלית".

נטפליקס מקבלת פטור

ועדת התקשורת המיוחדת בראשות ח"כ גלית דיסטל אטבריאן התכנסה כאמור מחדש לעסוק בהצעת החקיקה הממשלתית של השר קרעי, המבקשת לאסדר מחדש את שוק ערוצי הטלוויזיה בישראל. עד סוף החודש צפויה הכנסת לצאת לפגרה, אך התאריך לכך טרם נקבע.

אמש אושר סופית בוועדה כי הסעיף שיחייב את הפלטפורמות הבינלאומיות כמו נטפליקס ודיסני להשקיע בהפקות מקור ישראליות - יוסר לגמרי. הסיבה שניתנה לכך היא דרישה מצד הממשל האמריקאי במסגרת מו"מ כלכלי בין המדינות.

עו"ד פנחס גורט, יועץ משפטי לוועדת התקשורת, אמר כי הדבר "מייצר אי שוויון בין השחקנים הישראלים לבין הפטור הגורף שמקבלות השחקניות הבינלאומיות, ויש לכך קושי משפטי. בעצם, המדינה מכניסה את היד לכיס של גופים פרטיים, ואומרת להם, 'אתם תשלמו', בעוד ששחקניות בינלאומיות מקבלות למעשה פטור". גיורא ואלה, מארגון היוצרים אקט, רעם: "נפלתם על הראש, מכרתם לנו לוקשים? באיזה שוויון נפש אתה (השר קרעי) בא ואומר שאין חובת השקעה בהפקות מקור על סטרימרים בינלאומיים?".

ביחס לעיתוי הדיון, ח"כ אפרת רייטן ציינה כי "לפני תשעה ימים קבע יו"ר הכנסת תבחינים ברורים: מתכונת מצומצמת, חוקים דחופים בלבד ורק בהסכמה בין קואליציה לאופוזיציה. מה השתנה? שום דבר. אז איך אתם נותנים ידכם לפתוח את הוועדה הזאת, בשביל דברים שאין להם קשר למלחמה או לצרכי מדינת ישראל עכשיו?".

בתאגיד מסרו בתגובה כי "הצעת החוק להעברת השליטה בתקציב התאגיד לידי פוליטיקאים (מימין או משמאל) משמעותה אחת - הפיכת תאגיד השידור הציבורי, שנתפס על ידי הציבור כגוף התקשורת האמין בישראל, לתאגיד שידור ממשלתי. הצעת החוק סותרת את הבסיס לרפורמה המצליחה שהוביל הליכוד עצמו להקמת התאגיד והפיכתו לגוף עצמאי, שאינו מושפע או כפוף לפוליטיקאים. כפי שנכתב בשעתו בהצעת החוק של הליכוד להקמת התאגיד, 'יש חשיבות לעצמאותו של התאגיד ולמקצועיותו. אם ייקבע תקציב תאגיד השידור הציבורי במסגרת תקציב המדינה ייווצר חשש להגדלה משמעותית של תלותו של התאגיד בממשלה'. הצעת החוק הנוכחית היא ניסיון נוסף להלך אימים, להרתיע ולהשתיק את העיתונאים והיוצרים בתאגיד, שימשיכו לפעול בעצמאות מלאה למען אזרחי ישראל".