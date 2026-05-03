ישראל מלאכי

מינוי המנכ"ל החדש של סמוטריץ' לאוצר עולה לאישור הממשלה

הממשלה צפויה לאשר היום (ראשון) את מינויו של ישראל מלאכי לתפקיד מנכ"ל משרד האוצר • שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע בחודש שעבר על בחירתו במלאכי לאחר שעזבו שני המנכ"לים הקודמים שמינה למשרדו •בעוד שקודמיו גויסו לאוצר מבחוץ, מלאכי מכהן כמשנה למנכ"ל המשרד בשלוש השנים שחלפו מאז שהגיע סמוטריץ' לאוצר

אורן דורי 10:19
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

הממשלה צפויה לאשר היום (ראשון) את מינויו של ישראל מלאכי לתפקיד מנכ"ל משרד האוצר. נכון להבוקר, מינויו של מלאכי אינו מופיע עדיין בסדר יומה של ישיבת הממשלה. אולם, באוצר מעריכים שהמינוי הבכיר ייכנס לרשימת הנושאים שעל שולחן הממשלה בשעות הקרובות שעד לכינוס הישיבה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע בחודש שעבר על בחירתו במלאכי לאחר שעזבו שני המנכ"לים הקודמים שמינה למשרדו: תחילה שלומי הייזלר ובאחרונה אילן רום. בעוד ששני האחרונים גויסו לאוצר מבחוץ ללא ניסיון בתחום, מלאכי מכהן כמשנה למנכ"ל המשרד בשלוש השנים שחלפו מאז שהגיע סמוטריץ' לאוצר.

עוד כמשנה, נחשב מלאכי ליד ימינו של סמוטריץ' בכל הקשור לניהול תקציבים, ובפרט בהעברת כספים קואליציוניים להתיישבות.

לאוצר הגיע מלאכי לאחר שבתפקידו הקודם שימש כגזבר המועצה האזורית מטה בנימין ביהודה ושומרון - מעוזו האלקטורלי של סמוטריץ'. מלאכי מחליף בלשכת מנכ"ל האוצר את אילן רום, מי שהיה מנכ"ל אותה המועצה ביו"ש עד שהובא לאוצר על ידי סמוטריץ'.

ועדת המינויים בנציבות שירות המדינה אישרה את מינויו מלאכי ביום שלישי האחרון. עם קבלת אישור הממשלה, יוכל רשמית מלאכי להיכנס לתפקיד המנכ"ל החדש.