ועדת השרים להצטיידות אישרה בסוף השבוע למשרד הביטחון לרכוש במקביל בשתי טייסות קרב חדשות: טייסת רביעית של מטוס האדיר (F35) מתוצרת לוקהיד מרטין, וטייסת שנייה של F15IA מתוצרת חברת בואינג. היקף העסקאות נאמד בעשרות מיליארדי שקל וכולל גם את קליטת הטייסות בחיל האוויר, תמיכה כוללת, חלקי חילוף ולוגיסטיקה.

למעשה, מדובר בצעד הראשון במימוש תוכנית בניין הכוח לעשור הקרוב, שאושרה על ידי ראש הממשלה ושר הביטחון, בתקציב ייעודי של 350 מיליארד שקל. הטייסות החדשות יהוו נדבך משמעותי בבניין הכוח של צה"ל לעשורים הבאים, מול האיומים האזורים המתהווים ויאפשרו לשמר את העליונות האווירית האסטרטגית של מדינת ישראל באזור.

בהמשך לאישור ועדת השרים, הנחה מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם את משלחת הרכש של משרד הביטחון בארה"ב, להתקדם לחתימת העסקאות מול גורמי הממשל והצבא האמריקאיים בפרק הזמן הקרוב.

שאלת מעורבות הכספים האמריקאיים

שאלה מעניינת תהיה לגבי מעורבות כספים אמריקאיים בעסקה, שהרי הסכם הסיוע השנתי הקיים מסתיים ב-2028. מזכר ההבנות הנוכחי, עליו חתמו ב־2016 ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב לשעבר ברק אובמה, מבטיח לישראל רכש אמריקאי שנתי (FMF) בסך 3.3 מיליארד דולר. בנוסף, הובטח סכום של חצי מיליארד דולר לשיתופי פעולה בתחום ההגנה האווירית. מדובר בשיא של כל הזמנים, שמבטיח סיוע שנתי בסכום ששווה לכ־0.5% מהתוצר.

הליך מזכר ההבנות כבר החל במשא ומתן עם הממשל האמריקאי, תוך ידיעה כי טראמפ שואף להציב את הכלכלה האמריקאית בראש סדר העדיפויות. לפיכך, חלק מהשאלות סביב מזכר ההבנות החדש נובע מסעיף ההמרות (OSP): היכולת להמיר חלק מהמענק השנתי לשקלים בשימוש התעשייה הביטחונית המקומית. בתחילת ההסכם, סעיף ההמרות עמד על 815.3 מיליון דולר (24.7% מתקציב הרכש), אך הובטחה בו הפחתה שתפנה את ההשקעה בהדרגה לתעשייה הביטחונית האמריקאית.

הפחתה משמעותית ביותר מתחוללת השנה: מתקציב המרות של 725.3 מיליון דולר (21.9%), חלה צניחה שמעוגנת בהסכם ל־450.3 מיליון דולר (כ־13.6%). בשנה הבאה תהיה צניחה נוספת ל־250.3 מיליון דולר (כ־7.5%). בשנה האחרונה למזכר ההבנות, 2028, סעיף ההמרות יעמוד על 0. לא מן הנמנע, כי טראמפ ומזכיר ההגנה פיט הגסת' ישאפו כי במזכר ההבנות הבא סעיף ההמרות יהיה 0 כבר מהיום הראשון.