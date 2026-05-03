אסי מסינג

עו"ד אסי מסינג, לשעבר היועץ המשפטי למשרד האוצר, מצטרף כשותף וראש תחום משפט ציבורי כלכלי במשרד הרצוג

עו"ד אסי מסינג פרש לפני כשנה לאחר כ-9 שנים כיועץ המשפטי במשרד האוצר, וכעת מצטרף כשותף וראש תחום משפט ציבורי כלכלי במשרד הרצוג • במהלך כהונתו ליווה חקיקות והסדרים לצורך התמודדות עם ההיבטים הכלכליים והמשקיים בעת משבר נגיף הקורונה ומלחמת חרבות ברזל

ניצן שפיר 09:32
עו"ד אסי מסינג, לשעבר היועץ המשפטי למשרד האוצר, מצטרף כשותף וראש תחום משפט ציבורי כלכלי במשרד הרצוג.

מסינג פרש לפני כשנה לאחר כ-9 שנים כיועץ המשפטי במשרד האוצר. המהלך לקציבת תקופת כהונתם של כל היועצים המשפטיים קודם על ידי שר האוצר סמוטריץ, שסימן מטרה להביא לסיום כהונתו של מסינג. זאת על רקע מתיחות בין השניים סביב סוגיות הנוגעות לתקצוב המגזר החרדי ומילוי תפקיד הייעוץ המשפטי.

במהלך כהונתו ליווה חקיקות והסדרים לצורך התמודדות עם ההיבטים הכלכליים והמשקיים בעת משבר נגיף הקורונה ומלחמת חרבות ברזל.

טרם מינויו ליועץ המשפטי של המשרד, מילא עו"ד מסינג שורה של תפקידים בלשכה המשפטית של האוצר, כשהאחרון שבהם היה המשנה ליועץ המשפטי האחראי על הליווי המשפטי לאגפי משרד האוצר השונים.

מסינג הוא בעל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת תל אביב ותואר ראשון בניהול ומדעי המחשב מהאוניברסיטה הפתוחה (שניהם בהצטיינות), וכן תואר שני במשפטים מהאוניברסיטה העברית. את התמחותו ביצע במחלקת בג"צים בפרקליטות המדינה אצל עו"ד שי ניצן, פרקליט המדינה לשעבר.