על המדור במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל nitsan-s@globes.co.il

הקלאץ' התקלקל אבל לא נכלל בהסכם בכתב: האם הוא חלק מההתחייבות? הפסיקה בקצרה: אישה רכשה רכב ואחרי 4 חודשים נדרשה לתקן את הקלאץ'. החברה המוכרת סירבה לתקן בטענה כי חתמה על כתב אחריות המחריג את הקלאץ'. בית המשפט קבע כי ההבטחה בעל פה גוברת על המסמך בכתב. אישה רכשה בשנת 2024 מחברת בלו סקאי 2000 השכרת רכב סקודה סופרב תמורת 125 אלף שקל, ולה קילומטראז' נמוך יחסית - 33 אלף. לאחר ארבעה חודשים התקלקל הרכב ונדרשה החלפת המצמד (קלאץ'). האישה שילמה כ-8,000 שקל עבור התיקון, שהחברה סירבה לתקן במסגרת האחריות. הקונה תבעה את החברה בטענה כי המוכר הבטיח לה בעל פה אחריות מלאה למשך שנה על המנוע ועל הגיר ללא סייגים. לטענתה, נאמר לה במפורש שיש לה "ראש שקט" למשך שנה ובכל תקלה לפנות אליהם. החברה טענה שהאחריות מוגבלת למנוע ולגיר בלבד, כפי שמופיע בכתב האחריות ובטופס הגילוי הנאות שעליו חתמה התובעת. בית משפט לתביעות קטנות בחיפה קיבל השבוע את התביעה. הסוכן שמכר את הרכב הודה שהבטיח אחריות למצמד שהוא חלק מהגיר. הרשם הבכיר בנימין בן סימון קבע כי "בנסיבות שבהן מוכר רכב מציג מצג עובדתי ומשפטי בפני קונה, הדין רואה בכך חלק בלתי נפרד מהתחייבויות המוכר גם אם קיימת החרגה בכתב שלא הובהרה די הצורך. הרכב נסע פחות מ-40,000 ק"מ וכישלון של מצמדים בנסועה כזו אינו יכול להיחשב כבלאי טבעי גרידא, אלא כתקלה מהותית בתיבת ההילוכים". נקבע כי מצג כללי של "אחריות לגיר" מבלי להבהיר כי רכיב מהותי במערכת ההנעה מוחרג ממנה, יש בו כדי להטעות צרכן סביר. חובת תום הלב מחייבת גילוי יזום של פרטים מהותיים, במיוחד כשצד אחד מצוי בעמדת יתרון במידע. עוד נקבע כי אם קיימת סתירה, יש לפרש חוזה לרעת המנסח במערכות יחסים צרכניות. בית המשפט חיזק את המגמה המשפטית המגנה על ציפיות הצרכן ומעדיפה מצגים בעל פה על פני החרגות כתובות שאינן ברורות. הרשם קבע כי החוזה צריך להיות מפורש כי האחריות על הגיר כוללת מצמד. החברה חויבה לשלם 7,953 שקל עלות התיקון והוצאות בגובה 1,200 שקל. משמעות הפסיקה: כאשר קיימת סתירה בין ההבטחה בעל פה למסמך בכתב לטובת מי שניסח את ההסכם - יפורש החוזה לרעת המנסח. מספר תיק: 35047-01-25 קראו עוד

בדירה אחת התנגדו לפינוי בינוי בשל קשיים בריאותיים – ביהמ"ש התערב הפסיקה בקצרה: בעלי דירה בבניין בבית שמש סירבו לחתום על הסכם פינוי בינוי כי המעבר לדירה חלופית יקשה עליהם, נוכח בעיות בריאותיות וקשיים קוגנטיביים. ביהמ"ש חייב את היזם לדאוג לצורכיהם. בית המשפט המחוזי בירושלים חייב השבוע בעלי דירה בבית שמש לחתום על הסכם לפינוי בינוי, לאחר שסירבו בנימוק של בעיות בריאותיות וקשיים קוגנטיביים. הפרויקט כולל שני בניינים דו-קומתיים שיהרסו ותחתם ייבנו שניים חדשים. בעלי הדירות עתידים לקבל דירות גדולות יותר ב-70% כולל ממ"ד, מרפסת וחניה צמודה. 93.75% מבעלי הזכויות בדירות חתמו על ההסכם ונותרה דירה יחידה שלא חתמה. בעלי הדירות שחתמו תבעו את בעלי הדירה בטענה כי סירובם אינו סביר. הם ביקשו לפצותם ב3 מיליון שקל על אי מימוש ההסכם. החוק קובע רשימת נסיבות שבהתקיימותן לא ייחשב סירוב לעסקה כבלתי סביר. בעלי הדירה לא עומדים בהן והם טענו לנסיבות מיוחדות הנוגעות לבריאותם, קושי בהתניידות, קשיים קוגנטיביים ועוד. בשל מוגבלותם הם טענו כי הם זכאים למעבר למגורים חלופיים עד לקבלת הדירה לאחר השלמת הפרויקט. השופט אלעד פרסקי קבע כי אין מחלוקת באשר לקשייהם של הנתבעים, אך נדירים המקרים שבהם קובעים סירוב סביר בשל נסיבות מיוחדות. "הצבת דרישות לתמורה גבוהה מדי עשויה להביא לחוסר כדאיות של היזם בקידום הפרויקט ומכאן לאיונו". עוד הוסיף השופט "אומנם, חברה נמדדת ביכולתה לגלות חמלה כלפי אוכלוסיות שאינן חזקות ובמוכנותה לשלם על כך 'מחירים'. אלא שבהיעדר קריטריונים ברורים (באשר ל"נסיבות מיוחדות") ובקונסטלציה שבה בכוחו של דייר אחד לעכב פרויקט שלם, עשוי גילוי חמלה כלפי דייר אחד להביא לגילוי חוסר חמלה כלפי יתר הדיירים, בעוד שחלק מאותם דיירים עשוי אף הוא להימנות על אוכלוסיות שאינן חזקות. כך בענייננו עסקינן במצוקה אמיתית של דיירים החיים ללא ממ"ד (הנתבעים הם הדיירים היחידים להם ממ"ד בדירה) בבניין ישן הכולל תשתיות ישנות ומשוועים לפתרון דחוף". השופט קבע כי הפרויקט יוכל לצאת לדרך אם הדירה הזמנית תותאם לצורכי הנתבעים. היזם חויב להציע דירה עם ממ"ד, נגישה ומותאמת לצרכיהם, במרחק מסוים מבתם המטפלת בהם. בנוסף ישא היזם בביצוע הפעולות. משמעות הפסיקה: בית המשפט ינסה למצוא פתרון לדייר ספציפי על מנת לאפשר לפרויקט התחדשות לצאת לדרך. מספר תיק: 14432-04-25 קראו עוד