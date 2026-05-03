יותר תושבים מאז השביעי באוקטובר: מנהלת תקומה מפרסמת הבוקר את דוח מחצית פעילותה, וכן את האתגרים שנותרו עד לסיום פעילותה המתוכננת בסוף 2028.

המנהלת הוקמה לאחר פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", עם תקציב של 17.5 מיליארד שקל, כשעד לסוף השנה שעברה, מומשו מהם 11.6 מיליארד המהווים כ-67% מהתקציב. מתוך הסכום שמומש, כ-5.4 מיליארד שולמו בפועל.

● בלעדי | מתכוונים למכור את הדירה ולקנות חדשה? תקראו את הכתבה הזו קודם

● 40 עד 40 | מדריכת הצלפים שצדה סטארט-אפים עבור ענקית הטכנולוגיה

● היא לא שילמה עשרות שנים על דירה שרכשה מהמדינה. למה בית המשפט החליט לוותר?

מנתוני המנהלת עולה ש-92% מהתושבים חזרו לבתיהם, ואליהם הצטרפו עוד 3,000 תושבים חדשים. כך, בחבל תקומה מתגוררים כ-65 אלף תושבים, יותר מאשר ערב המתקפה. המנהלת, נזכיר, הציבה כיעד אסטרטגי את הכפלת אוכלוסיית החבל עד לסוף 2033.

במנהלת מזכירים כי לאחר פרוץ המלחמה, כלל תושבי החבל פונו לבתי מלון, ועם התבהרות הנזק, סווגו 14 יישובים שנדרשו לפתרונות מגורים זמניים ממושכים והוכשרו 1846 יחידות דיור לשם כך, כמו גם מבני ציבור באתרים אלו.

עד לסוף השנה שעברה, הושלם שיקום של כ-60 אחוזים ממבני המגורים. נכון להיום, שישה מתוך עשרה היישובים שנפגעו באופן הקשה ביותר - נירים, רעים, כרם שלום, עין השלושה, נחל עוז וכיסופים - כבר השלימו את העבודות החיוניות לחזרה ושבו הביתה (למעט כיסופים שישובו באופן הדרגתי עד הקיץ). לפי המנהלת, נותרו ארבעה יישובים בתהליכי שיקום מתקדמים - בארי, כפר עזה וחולית, אשר ישלימו את הבנייה במהלך 2026 ויחלו את תהליך החזרה המדורג עד ל-7/7/2027; וניר עוז, שם צפויים לסיים את הבנייה עד סוף 2027.

במנהלת מציינים שבתחום הביטחון, הושקעו 827 מיליון שקל בדמות שדרוג מערכי ההגנה הישוביים, גדרות, שערים, מערכות מיגון ומרחבים מוגנים, חיזוק כיתות הכוננות והעמקת תיאום עם כוחות הביטחון.

בתחום החינוך, הושקעו כמעט מיליארד שקלים, המהווים מחצית מהתקציב המתוכנן לחומש. התוכנית כללה שיקום והפעלה מחדש של מסגרות חינוך שנפגעו והבטחת רציפות חינוכית לכלל התלמידים - מהגיל הרך ועד לחינוך העל־יסודי. במקביל, הורחבו באופן משמעותי המענים הרגשיים והטיפוליים לתלמידים ולצוותים החינוכיים, על רקע השלכות האירועים, לרבות טיפולים פרטניים, קבוצות חוסן והכשרות מקצועיות לצוותים. במסגרתן של תוכניות אחרות, נוספו גם שעות הוראה, חיזוק לימודי ליבה וצמצום פערים, לצד פיתוח תחומי מצוינות וחדשנות, לרבות תוכניות בתחומי המדע והטכנולוגיה (STEM), יוזמות חינוכיות יישוביות והקמת מרחבי למידה מתקדמים.

"האתגר אינו רק השלמת השיקום, אלא מעבר לשלב של צמיחה"

בתחום הבריאות, הושקעו 466 מיליון שקל בהרחבת זמינות השירותים, שיפור הנגישות והקמת מרכזים רפואיים. בנוסף, הופעלה תוכנית תמרוץ רופאים בהיקף של 10 מיליון שקל, הכוללת מענקי גיוס ושימור, במטרה להתמודד עם המחסור בכוח אדם רפואי באזור.

בתחום הרווחה, הושקעו 308 מיליון שקל. ההשקעה התמקדה בהרחבת שירותי הרווחה, בחיזוק היכולות המקצועיות ברשויות המקומיות ובהנגשת מענים מותאמים לאוכלוסיות שונות, בדגש על משפחות שנפגעו, אזרחים ותיקים ואוכלוסיות במצבי סיכון. כמו כן, נוספו 86 תקנים לעובדים סוציאלים ופרויקט מיצוי זכויות.

בתחום העסקי, הושקעו 374 מיליון שקל, כאשר 120 מתוכם הופעלו כמסלול השקעות הון לכ-200 עסקים. עוד על הפרק, שיקום אזורי תעשייה ועסקים. אולם, במסגרת התחום הזה, עוד נותרה עבודה רבה, בעיקר בתמרוץ ובשכנוע של חברות עסקיות גדולות להגיע לדרום. שיעור התעסוקה בגילאי העבודה עומד על כ-81%, ובתחום זה ניתן דגש על הכשרות מקצועיות וליווי.

בתחום החקלאות, מציינים במנהלת שהושקעו 625 מיליון שקל לטובת השקעות הון, פיתוח תשתיות, הטמעת טכנולוגיה ועידוד כניסת צעירים לענף. בנוסף, ניתנה תמיכה לכ-60 עסקים בתחום התיירות.

"לצד ההתקדמות בהליך השיקום, דוח מחצית הדרך מציג באופן ברור גם את האתגרים והפערים שנותרו, אשר ילוו את פעילות מנהלת תקומה בשנתיים וחצי הקרובות וידרשו מענה ממוקד ומתמשך. חלק מהקהילות שנפגעו באופן הקשה ביותר עדיין מצויות בתהליכי שיקום פיזי, והשלמת חזרתן צפויה להימשך גם בחודשים הקרובים. לצד זאת, קיים צורך בהאצת קצב הביצוע בפועל של פרויקטים מורכבים, תוך התמודדות עם אתגרים תכנוניים, תקציביים וביצועיים", נכתב בדוח. "המשמעות הכוללת היא כי האתגר המרכזי לשנים הקרובות אינו רק השלמת השיקום, אלא מעבר לשלב של צמיחה יציבה ומתמשכת באמצעות חיזוק הכלכלה המקומית, הגדלת האטרקטיביות האזורית, ושיקום תחושת הביטחון והאמון של התושבים לאורך זמן".

ראש מנהלת תקומה, אביעד פרידמן: "המשימה של מנהלת תקומה אינה מסתכמת בשיקום מהיר של מה שנהרס, אלא בהובלת שינוי עומק, שיבטיח עתיד משגשג לחבל כולו. בשנתיים האחרונות, הנחנו יסודות משמעותיים. התפיסה שמובילה אותנו מהיום הראשון היא ברורה: Build Back Better - כלומר, לא לחזור למה שהיה, אלא לבנות מחדש בצורה טובה יותר וחכמה יותר. לצד ההישגים, אנו ממשיכים להתמודד ביושר עם האתגרים, מתוך מחויבות עמוקה לתושבים ומתוך אחריות להבטיח שחבל התקומה יהפוך למרחב בטוח ואטרקטיבי לשנים קדימה".