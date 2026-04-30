מדריכת הצלפים שצדה סטארט-אפים עבור ענקית הטכנולוגיה

בגיל 10 מיטל שמיע כבר העבירה שיעורים פרטיים במתמטיקה ופיזיקה לילדי השכונה. את הכסף שהרוויחה היא לא בזבזה על ממתקים, אלא הלכה ישר לבנק. "השקעתי בחיסכון והתלהבתי שקיבלתי ריבית, בלי לעבוד", היא מספרת. "הייתי יושבת עם מנהלת ההשקעות, ילדה קטנה שמתעניינת במספרים ובמגמות. כבר אז אמרו לי בבנק: אנחנו משקיעים בך, עוד יצא ממך משהו".

התשוקה למספרים, ניתוח שוק וזיהוי הזדמנויות הפכה למצפן שמלווה אותה. כך היה כשהייתה הבת היחידה בשיעורי פיזיקה בתיכון וכך גם כיום כ־Corporate Venture ומנהלת קשרי משקיעים ב־Microsoft for Startups, חממת הסטארט־אפים של ענקית הטכנולוגיה מיקרוסופט - תפקיד שהוא צומת דרכים קריטי בתעשייה העולמית. "זה תפקיד חלומות ולא הייתי מתחלפת עם אף אחד היום".

מיטל שמיע (39) אישי: רווקה, גרה בתל אביב

מקצועי: Corporate Venture ומנהלת קשרי משקיעים ב-Microsoft for Startups, בעלת תואר ראשון בהנדסת נתונים וכלכלה וניהול, MBA במנהל עסקים בשילוב NYU

עוד משהו: אוהבת מדיטציה, יוגה ושחייה לפני החלטה גדולה

אסקפיזם: משכנעת נהגי מונית בחו"ל לקחת אותה למקום שאיש לא שמע עליו

את הדרך לחלום החלה שמיע בירושלים, שם נולדה, בת שנייה בין ארבעה אחים. גם בשיעורי ספורט הייתה מתאמנת יחידה בין בנים, "כי הבנות לא התאמנו בצורה אינטנסיבית".

בצה"ל שירתה כמדריכת כצלפים, ומה שלמדה שם היא מיישמת היום בזיהוי סטארט־אפים מבטיחים. "בעולם הזה צריך הרבה דיוק, סבלנות, יש הרבה חישובים לעשות בזמן קצר. צריך למצוא את הסיטואציה המתאימה וההזדמנות שלא חוזרת על עצמה - ולזקק הכול להחלטה מדויקת אחת".

לאחר השירות טיילה בעולם והייתה מדריכת טיולים וטרקים. כששבה הסתערה על האקדמיה: היא למדה לתואר ראשון בהנדסת נתונים ומידע בטכניון, בשילוב תואר בכלכלה וניהול, ומיד לאחר מכן עשתה MBA באוניברסיטת תל אביב, עם מסלול משולב ב־NYU.

בין לבין הספיקה להתנדב בטנזניה במשלחת של מהנדסים ללא גבולות, שם בנתה פתרונות טכנולוגיים לאיסוף מי גשמים ואנרגיה סולארית עבור קהילות "שלא ראו אדם לבן מימיהן", היא מתארת. בזמן הלימודים עבדה במחלקה הכלכלית באלביט, באגודת הסטודנטים ואף לימדה בטכניון קורס בתורת המשחקים. עם סיום התואר החלה לעבוד בצוות פיתוח באיביי והתקדמה בסולם הדרגות עד להקמה של קבוצות אינקובציה (פתרון בעיות). "היו לי שם הרבה מאוד הזדמנויות. עבדתי עם כל מיני לקוחות של החברה, ויצרתי חדשנות פנימית".

בעודה באיביי במיקרוסופט פנו אליה עם הצעה, וב־2019 שמיע החליטה לעבור לצוות של Microsoft for Startups. כיום התפקיד שלה במיקרוסופט כפול.

שאלון מהיר אייפון / אנדרואיד?

אייפון צ'ט / קלוד?

מולטי מודליטי, להשתמש בכולם במקום הנכון פריז / ניו יורק?

ניו יורק, הבית השני שלי אקסל / פאוור פוינט?

אקסל וקופיילוט דירה / מניה?

חצי חצי ת"א 35 / 500 S&P?

60% ל-S&P ו-40% לת"א

בכובע אחד היא מאתרת סטארט־אפים לא מוכרים, עם יכולת לפתור בעיות מורכבות בצורה טובה, ולדבריה, "יותר מחצי מהחברות שאיתרנו הפכו ליוניקורנים או נמכרו".

בכובעה השני היא בונה רשתות אמון עם המשקיעים הגדולים בעולם. היא חיה על הקו בין ישראל לארה"ב ומחפשת כל העת אנשים לרשת המשקיעים הגלובלית של מיקרוסופט.

אבל בתוך רצף ההצלחות חוותה שמיע גם כמעט אסון. במהלך הקורונה היא טסה לפורטוגל ויצאה לטיול עם ידיד במערת Benagil בלגואה המפורסמת. "הגענו לשם בקיאק והעלינו רחפן לאוויר. חזרתי אל הקיאק כדי לקחת מים, ובאותו הרגע התקרה של המערה קרסה". סלע במשקל של 50 ק"ג נפל מגובה של 100 מטר, היישר על רגלה. "ראיתי את הרגל שלי מתפוצצת. כישראלית הייתי בטוחה שיורים עליי".

החילוץ היה מורכב, והשיקום היה ארוך וכואב. היא עברה כמה ניתוחים, ולא יכלה לחזור לישראל כי השמים היו סגורים בתקופת שיא הקורונה. כששבה גילתה שמצבה קשה משחשבה. "נכנסתי לתהליך של שבעה חודשים בבית חולים שיקומי. הייתי קודם לכן אדם ספורטיבי, ולא ידעתי אם אוכל בכלל ללכת".

שמיע נלחמה על כל צעד ובסוף חזרה לעמוד על הרגליים. היום היא אחרי שיקום ארוך וכבר לא בכיסא גלגלים. היא אף חוזרת לספורט אקסטרים וטיולים, עם קצת התאמות.

בעוד עשור מהיום שמיע שואפת "להמציא את הדור הבא של הטכנולוגיות שיפתחו ולהבין את המגמות כמה שלבים לפני שהן באמת קורות".