האזהרה החריפה מההסכם: "מסכן את האינטרסים הביטחוניים"

עדכונים שוטפים

05:41 - אזעקות נשמעו בירדן. על פי דיווח ברויטרס הסיבה לאזעקות אינה ברורה

03:29 - דובר צה"ל מעדכן שמטרה אווירית חשודה נפלה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, אין נפגעים

03:19 - אזעקות הופעלו באילת בשל חדירת כלי טיס עוין, צה"ל עדכן כי מדובר בזיהוי שווא

03:02 - התרעות הופעלו באצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טיס עוין

01:22 - בכירים בישראל מתריעים: "כל המטרות שהצבנו לא מקבלות מענה"

בכירים בישראל, אנשי מקצוע שעוסקים בסוגיה האיראנית במשך שנים, התריעו אתמול (שבת) בשיחה עם חדשות 12 כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן מסכן את האינטרסים הביטחוניים העמוקים ביותר של ישראל. בעוד לשכת ראש הממשלה נזהרת שלא לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ - הגורמים המקצועיים מציגים עמדה חריפה נגד המהלך המסתמן.

"האיראנים לא מסכימים להסכם המסגרת הזו סתם", הסבירו הבכירים. "הצד האמריקאי קיבל את התנאים המרכזיים שלהם." לטענתם, ההסכם יוביל באופן מיידי לפתיחת מצר הורמוז ולהחייאת המשטר האיראני, צעד שהם מגדירים כ"סטירת לחי לציבור האיראני". רק בשלב מאוחר יותר, במדיניות של מה שהם מכנים "תשלום באשראי", עשוי להתבצע טיפול ביכולות הגרעיניות של איראן. לקריאת הכתבה המלאה

23:23 - אזעקה הופעלה במטולה

צה"ל: "חיל האוויר יירט רקטה שנורתה בידי חיזבאללה לעבר כוחות צה"ל הפועלים במרחב דרום לבנון, ללא נפגעים. התרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט"

23:21 - ראש האופוזיציה לפיד על ההסכם המסתמן בין ארה"ב לאיראן: "כישלון מוחלט של נתניהו"

22:52 - סימנים מתוך איראן לכך שההסכם בין איראן לארה"ב מתקרב: במקביל לדיווחים על פריצת דרך והצגת פרטי ההצעה האיראנית, יצאו תומכי הזרמים האולטרה-שמרניים במשטר להפגין נגד ההסכם

19:53 - טראמפ אישר: עסקה עם איראן מתוכננת להיחתם כבר מחר

הנשיא האמריקאי התייחס בחשבון ה-Truth Social למו"מ עם איראן - שנמצא בשלבים סופיים. לדבריו, העסקה צפויה להיחתם מחר (א'), ומיד לאחר מכן מצר הורמוז ייפתח לתנועה. טראמפ גם סיפר מה יעלה בגורל האורניום המועשר לרמה גבוהה שנמצא באיראן. "בזמן המתאים ניכנס ונאסוף אותו", כתב, "נשמיד אותו, באיראן או בארה"ב". לקריאת הכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12