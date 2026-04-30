הכדורסלן שכיוון ל-NBA - והגיע לאחד התפקידים החשובים באנבידיה

לא הרבה אנשים יכולים להגיד שסייעו לפתור בעיה מהחשובות בעולם הבינה המלאכותית. עמרי גלר (37), סגן נשיא אנבידיה, שחתום על אחד האקזיטים הגדולים בישראל, דווקא כן - והוא עשה את זה כמעט ללא ניסיון בתעשיית ההייטק.

גלר מסייע ללקוחות אנבידיה - חברות כמו OpenAI ואנתרופיק - לבצע יותר פעולות בצ'ט GPT או בקלוד, בלי שיצטרכו בהכרח לקנות יותר מעבדים גרפיים.

הוא עושה זאת מתחילת העשור, אבל עמוד הלינקדאין שלו נמנע מכותרות מעייפות. שם הוא מתאר את ייעודו בפשטות: "מאפשר מפעלים לבינה מלאכותית", שם הקוד לחוות שרתים גדולות במיוחד, בעלות יכולת חישוב יוצאת דופן, שאחראיות על אימון מודלי AI ועל מהפכת הסוכנים (תוכנות שמסוגלות לבצע משימות אנושיות - ממתן שירות לקוחות ועד כתיבת קוד).

● 40 עד 40 | המנכ"ל שרוצה להתחרות בענקיות הביטחון וזוכה להשקעה מהקרן של ה-CIA

● 40 עד 40 | מדריכת הצלפים שצדה סטארט-אפים עבור ענקית הטכנולוגיה

● 40 עד 40 | הזכיינית שהפכה פיצה כושלת לרשת עם עשרות סניפים והתרחבות בהולנד

גלר לא עבד קודם לכן באינטל או בגוגל. התפקיד הראשון שלו באזרחות היה בסטארט־אפ התוכנה שהקים, Run:AI. בשנה שעברה היא נמכרה לאנבידיה, לאחר שבע שנות פעילות, בסכום המוערך ביותר מ־700 מיליון דולר.

עמרי גלר אישי: בן 37, נשוי, גר בתל אביב

מקצועי: סגן נשיא לניהול מוצר באנבידיה, בעל תואר ראשון ושני בהנדסת חשמל

עוד משהו: חובב נהיגה

אסקפיזם: נוהג למרחקים ארוכים

"זה היה בית ספר מעולה"

גלר לא גדל כגאון מתמטי ולא היה האקר חובב. החלום שלו היה בכלל להיות מייקל ג'ורדן. מגיל 10 הוא התאמן שש פעמים בשבוע באולם הכדורסל של בית הספר היסודי ברמת השרון, ושאף לקריירה מקצועית, לפחות עד הגיוס. החולצה שקיבל בנבחרת בתיכון נשאה את אותו המספר של גאון הכדורסל - 23. "לא הייתי השחקן המוביל, אולי אפילו לא מהשחקנים החזקים, אבל זה היה בית ספר מעולה להתמודדויות מנטלית", הוא מספר.

גלר הוא האח הבכור מבין שניים. אמו, דבורה גלר, היא דוקטור למנהל עסקים, בעלת משרד לייעוץ ארגוני למנהלים בכירים ומרצה באוניברסיטת תל אביב ובמכללה למנהל. אביו הוא אל"מ (במיל') יאיר גלר, שפיקד לפני שחרורו על המרכז לקידום אוכלוסיות מיוחדות, השכלה וקליטה (מקא"מ), ולאחר מכן היה מנכ"ל החברה הממשלתית למתנ"סים והרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול.

"שני הוריי קרייריסטים, בבית היו מנתחים הנהלות סביב השולחן. זה השפיע עליי. דרך השיחות הללו הבנתי מה עובד ומה לא. לאבא ניסיון ניהולי עם מערכות גדולות, ומאמא למדתי המון על חשיבות הצוות. לא תמיד הבנתי את כל הפרטים, אבל כשהפכתי למנכ"ל אחרי הלימודים, כבר הייתי מוכן".

פיבוט מהיר ואסיסט מצ'ט GPT

בתיכון הרחיב גלר פיזיקה, מתמטיקה ומדעי המחשב, ולפני הגיוס, למרות שכבר שיחק בקבוצת הכדורסל לנוער של רמת השרון, הבין שהעתיד שלו נמצא בעולם הטכנולוגי.

הוא נרשם לעתודה ללימודי הנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביב. "נכשלתי במבחן הראשון בפיזיקה בתואר, זה היה כישלון צורב. אבל אז נזכרתי באחד הלקחים שלמדתי בכדורסל - שהתמדה לאורך זמן, מוטיבציה ועבודה קשה משתלמות. תפסתי את עצמי בידיים, השקעתי וסיימתי בהצטיינות".

לאחר הלימודים התגייס ליחידה הטכנולוגית במשרד ראש הממשלה, שם שירת שמונה שנים, ובמקביל החל ללמוד גם לתואר שני בהנדסת חשמל. זה היה הצומת שהשפיע על חייו.

גלר פגש בלימודים את רונן דר, חברו להקמת Run:AI, שתהפוך אותו לאחד הישראלים הבכירים בפעילות התוכנה של אנבידיה. המנחה לעבודת התזה שלו, פרופ' מאיר פדר, יזם סדרתי וממייסדי חברת האלגוטריידינג פיינאל, הוא שחיבר בין השניים.

Run:AI הוקמה ב־2018, זמן רב לפני עידן ה־AI. צ'ט GPT הגיע לעולם רק ארבע שנים לאחר מכן. אך הרעיון שהיה טמון ביסודה - האפשרות להאיץ את פעילות עיבוד הבינה המלאכותית באמצעות שיפור בתוכנה במקום בחומרה - עמד בבסיס החברה עד מכירתה לאנבידיה.

"זה היה רעיון שבזמנו נראה היה שאפשר לבנות מסביבו חברה", מספר גלר. "גייסנו 3 מיליון דולר ויצאנו לדרך, אבל לאחר שנה נתקענו בתקרת זכוכית. זה היה פתרון אקדמי מאוד, אבל לא היה לו ביקוש בשוק".

החברה יצאה מפעילות חשאית ב־2019 וזכתה לכיסוי תקשורתי נאה, אך לא הצליחה לפרוץ לשוק. עם זאת, היא שמרה על קשר עם ארגונים רבים, וגלר החליט לשוחח עם אנשי המפתח ולהבין את הבעיות האמיתיות שהם חווים. "אמרו לנו - אתם עושים משהו נחמד מאוד, אבל הבעיה נמצאת במקום אחר.

"המעבדים הגרפיים (GPU) עבדו אז בצורה לא יעילה מספיק לשימוש ברחבי כל הארגון, וחברות לא ידעו לנהל את הצריכה הזאת מספיק טוב. זרקנו כל מה שעשינו עד אותה הנקודה ובנינו הכול מחדש".

שלוש שנים לאחר הריסטארט זה קרה. "ההצלחה הגיעה עם יציאת צ'ט GPT לשוק (בנובמבר 2022 - א"ג). עד אותה הנקודה AI לא הייתה ממש רווחת בארגונים, וברגע שהצ'ט יצא לעולם, הוא פתח את השוק בצורה מטורפת. זה הנגיש בבת אחת את הכוח שנקרא AI והגדיל את ההשקעות בתחום באופן פנומנלי. היינו המוצר הנכון במקום הנכון".

בחוד החנית של המהפכה

השותפות עם אנבידיה החלה כבר ב־2020, כשהענקית קלטה את גלר ודר לתוכנית היזמות שלה. "אחד היעדים שסימנו לעצמנו היה להגיע לכל מקום שיש בו מעבד גרפי ולהראות שאנחנו יכולים לתת שם ערך משמעותי. לכן הגענו לאנבידיה. ידענו שאם נבין איך הם פונים לשוק, נוכל ללמוד מזה גם עבור החברה שלנו".

מאז הקשרים בין החברות רק הלכו והתהדקו, עד שבתחילת 2024 הבשיל הקשר הקרוב להצעת רכישה. "לא חיפשנו למכור את החברה, אבל הבנו שזו הזדמנות לקחת חלק במהפכה". כמה חודשים לאחר מכן נחתמה העסקה.

גלר לא מאשר את ההערכות, שעומדות על יותר מ־700 מיליון דולר, וגם לא מתייחס לחודשים הקשים שהגיעו לאחר מכן.

הרגולטור האמריקאי החליט לקחת את המיזוג עם החברה הישראלית כמקרה מבחן של מונופול בהתהוות. החשש היה כי אנבידיה רוכשת את Run:AI כדי לחסל תחרות, והוא החל בחקירות שתי וערב ובבדיקות ממושכות של מסמכים ולקוחות בשתי החברות.

בסוף 2024, שמונה חודשים לאחר ההכרזה, וכאשר כבר ברור היה שטראמפ נבחר לבית הלבן, אושרה העסקה סופית. "להצטרף לאנבידיה היה כמו אבולוציה טבעית של המקום שהיינו בו באותה נקודת זמן", מספר גלר. "נכנסנו למוצר שלה וסייענו להנגיש את השימוש במעבד שלה ביעילות. בדיעבד זה הרגיש כמו להיות בחוד החנית של מהפכת ה־AI".

כיום גלר מוביל את אחת מפעילויות התוכנה החשובות של אנבידיה ממרכז הפיתוח הישראלי שלה. "מטרת־העל שלי היא לקחת את מה שקבוצת התוכנה בונה - היכולת לנצל את המעבד הגרפי בצורה הכי טובה שאפשר. וזו התגשמות חלום. בסטארט־אפ אתה יכול לעשות רק חלק מהדברים האלה".

איפה תהיה בעוד עשור?

"אנחנו בנקודה מדהימה בזמן של התפתחות ה־AI, אבל אנחנו רק בהתחלה. גם בעוד עשור אני רואה את עצמי פועל במרכז העשייה בתחום הזה, אין מקום טוב מאנבידיה בשבילו - והדאגה שלי היא לוודא שישראל תהיה במקום מוביל במהפכה הזאת".