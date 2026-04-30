שיווק ופרסום אחרי עסקת הפניקס: דנה ביטון לב עמי מונתה למנכ"לית BUYME
BUYME

אחרי עסקת הפניקס: דנה ביטון לב עמי מונתה למנכ"לית BUYME

המינוי מגיע מיד לאחר אישור מכירת 65% מ־BUYME לקבוצת הפניקס בכמיליארד שקל • ביטון לב עמי, מנכ"לית קבוצת TLC שממנה צמחה החברה, תוביל אותה תחת הבעלות החדשה

דנה ביטון לב עמי, מנכ''לית BUYME / צילום: ליאור שליק
דנה ביטון לב עמי, מנכ''לית BUYME / צילום: ליאור שליק

דנה ביטון לב עמי מונתה למנכ"לית BUYME, מיד לאחר השלמת האישורים למכירת החברה לקבוצת הפניקס. אמש (ד') סיים את תפקידו המנכ"ל היוצא זיו רוזן, אחרי שכיהן בתפקיד מאז 2024.

ביטון לב עמי כיהנה בתפקידה האחרון כמנכ"לית קבוצת TLC, המחזיקה בין היתר ב־BUYME. ללב עמי ניסיון ניהולי של למעלה מ־20 שנה, הכולל ניהול חברות בתחומי הטכנולוגיה, הצרכנות והשירות.

במסגרת ההודעה ציינה ביטון לב עמי כי ליוותה את פעילות BUYME בשנים האחרונות וכעת תוביל את החברה בתפקידה החדש. יו"ר BUYME , יואב בן יקר, המכהן גם כמנכ"ל ובעלים של קבוצת TLC, התייחס למינוי וציין כי הוא נעשה מתוך הנהלת הקבוצה, והודה לרוזן עם סיום תפקידו.

BUYME פועלת בתחום הגיפט-קארדים הדיגיטליים והמתנות המקוונות. החברה נוסדה לפני כעשור ומציעה פלטפורמה לרכישת מתנות וחוויות, בהן ארוחות, נופש, שירותי פנאי ומוצרים, באמצעות אפליקציה ושיתופי פעולה עם בתי עסק. לפי נתוני החברה, השירות כולל למעלה מ-1,200 אפשרויות ומשרת מאות אלפי משתמשים בישראל .

כאמור, 65% מהשליטה בחברה יעבור בקרוב לקבוצת הביטוח הפניקס, תמורת סכום הקרוב למיליארד שקל.