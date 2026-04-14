הזמנות האונליין של BUYME הוכפלו במערכה האיראנית. ומי עוד בלט?

עד כמה תקופות מתוחות ורחוקות מהשגרה משפיעות על רכישות האונליין של הישראלים? אם לשפוט לפי חודש מרץ האחרון, שלאורך כולו התנהל מבצע "שאגת הארי" מול איראן, נראה כי מדובר בצורך ממשי, בין אם פיזי או נפשי.

אמנם בשל המצב נרשמה ירידה של כ-43% במספר ההזמנות מאתרים בינלאומיים, אך לעומת זאת, באתרים הישראלים נרשמה עלייה של 42%. כך עולה מנתוני המדד החודשי של שופ אנליטיקס, המנטרת את רכישות הישראלים באונליין.

"מבצע שאגת הארי שיבש את השוק", אומר נתי יעקובי, מנכ"ל שופ אנליטיקס. "האתרים המקומיים נהנו מצמיחה מרשימה לאורך כל החודש, בעוד האתרים הבינלאומיים חוו ירידה רוחבית. התמונה ברורה: ככל שאי הוודאות הביטחונית נמשכת, כך מתחזקת ההעדפה לצריכה מקומית, על חשבון המסחר הבינלאומי שסובל מזמני משלוח נחותים".

המחסנים של עלי אקספרס

בזירת האתרים הבינלאומיים, עלי אקספרס שומר על המקום הראשון, למרות ירידה של כ-26% במספר ההזמנות בהשוואה לפברואר, בעוד שיין רשם צניחה חדה של כ-75% במספר ההזמנות וטמו ירד ב-71%. הפער בין ביצועי האתרים נובע מאסטרטגיית המחסנים המקומיים של עליאקספרס: החברה מאחסנת מוצרים בארץ ואלו המשיכו להישלח ללקוחות, תוך עקיפת מגבלות השינוע האווירי.

מי שבלט החודש הוא האתר של ענקית מוצרי הבריאות האמריקאית iHerb. אמנם בתחילת המערכה האיראנית האתר הפסיק את משלוחיו לישראל אך בהמשך החזיר אותם, ובסיכום הצליח להתמקם גבוה במקום השלישי. גם אתרי האופנה הבריטיים הושפעו בצורה מינורית מהמצב - נקסט מדורג במקום החמישי ואסוס בשמיני, שניהם עם היקף הזמנות דומה לזה שנרשם בפברואר.

השינוי המשמעותי ביותר הוא בתחום התעופה והתיירות, שהושבת כמעט לגמרי במהלך החודש. לא מדובר רק בהיעדר הזמנות אלא גם בגל ביטולים חריג. באתר בוקינג, למשל, מספר הביטולים עלה על מספר ההזמנות החדשות, מה שגרם לדחיקתו מחוץ לעשירייה הראשונה (חשוב לציין כי הביטולים היו ללא עלות).

גם אתר חברת התעופה ההונגרית וויזאייר (שדחתה את חזרתה לישראל לחודש מאי) אינו נכלל החודש במדד. עם זאת, אתר Agoda התברג במקום 7, ואתר Airbnb במקום 10.

המרקטפלייס שזינק

האתרים הישראלים רשמו כאמור פעילות ערה במערכה האיראנית. בראש הטבלה ניצב KSP, עם צמיחה של כ-40% במספר ההזמנות ביחס לחודש הקודם. סל הקניות כלל שילוב בין הצטיידות במוצרי חירום ופנאי למרחב המוגן לבין ההכנות לחג הפסח. הסל הממוצע עמד על 365 שקל.

אתר סופר-פארם אונליין, המתמקם שני, רשם גידול של 30% בהיקף ההזמנות בהשוואה לפברואר. כאן הנתון הבולט קשור לתחום המרקטפלייס (מוצרים הנמכרים על ידי ספקים חיצוניים) שזינק ב-76% לעומת פברואר, והיווה החודש רבע מכלל ההזמנות באתר.

במקום הרביעי נמצא אתר המתנות BUYME, שכמות ההזמנות בו הוכפלה לקראת חג הפסח. הנתונים מעידים על העדפה ברורה לחופש בחירה ולמסגרת תקציב מוגדרת: יותר מ-80% מהרכישות היו של שובר ה-BUYME ALL, המאפשר למקבל המתנה לבחור ממגוון קטגוריות, וכ-72% מההזמנות הן בשווי של עד 250 שקל.

אתר טרמינל X ממשיך במגמת ההתחזקות, והחודש רשם זינוק של כ-73% במספר ההזמנות, בעיקר בזכות מבצעי האביב. מותג הבית TERMINAL בלט במיוחד, ולצדו המותגים מנגו (20% מכלל ההזמנות), נייק, פוקס, אמריקן איגל ואדידס. סל הקניות הממוצע עמד על 384 שקל.

אתר סטימצקי (מקום 12) הכפיל את מספר ההזמנות בו לעומת פברואר, כאשר הספרים הדיגיטליים היוו שליש מכלל ההזמנות. אחד המוצרים המבוקשים ביותר היה הספר "כשהגלים מתחזקים", שיצא לאור ב-2017 אך זכה לעדנה מחודשת בעקבות סדרת הרשת באפליקציית V1, בכיכובם של ידין גלמן ומישל פרו.

בניגוד לעבר, הטבלה הישראלית לא כוללת שום נציגות מענף התיירות והתעופה, וגם השחקנית הבולטת בתחום, אל על, נותרה בחוץ.

כך נאספו הנתונים חברת שופ אנליטיקס, בראשות נתי יעקובי, היא חברת מחקר טכנולוגי המפעילה ומתחזקת פאנל המונה 4,000 צרכנים בני 15 ומעלה הרוכשים בדיגיטל. הצרכנים נחלקים ביחס שווה בין נשים וגברים, ומייצגים שכבות גיל, קבוצות אוכלוסייה ופריסה גיאוגרפית על פי אזורי מגורים משתנים. החברים במאגר מאפשרים לחברת שופ אנליטיקס גישה לתיבת המייל שלהם לטובת ניתוח הזמנות האונליין שהם מבצעים, כך שכאשר מתקבל אישור להזמנה או חשבונית קנייה, החברה מקבלת את המידע במקביל - לרבות תוכן ההזמנה וסכום הרכישה. צרכני המאגר מתוגמלים על כך. באופן הזה החברה מנטרת את הזמנות הישראלים באונליין, הן מאתרים מקומיים והן מאתרים בינלאומיים.