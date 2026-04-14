הפסקת האש שהוכרזה בשבוע שעבר עוררה ציפיות לקבלת חבילות מחו"ל שהזמינו הישראלים טרום המערכה האיראנית, לצד אלו שהוזמנו במהלכה באתרים שאפשרו זאת. עם זאת, משלוחים רבים עדיין לא הגיעו לארץ. מהיכן ניתן להזמין בימים אלו ומהיכן עדיין לא, האם צפויים עיכובים נוספים, ומה הפתרונות בשוק? גלובס עושה סדר.

אילו אתרים שולחים לישראל?

ראשית, חשוב לומר שלא כל האתרים פועלים בצורה דומה. חלק מאתרי האיקומרס הגדולים כמו עלי אקספרס ונקסט המשיכו לשלוח בזמן המלחמה, גם אם בכמויות נמוכות יותר. אתר iHerb, שנסגר למשלוחים ביום הראשון למערכה ולאחר מכן חזר לפעילות, כבר מציע מבצעים לגולשים הישראלים. לעומת זאת, בטמו עדיין אין משלוחים לישראל.

אמזון, שנסגר להזמנות במהלך המלחמה, פתח שוב את האפשרות להזמין באופן חלקי בלבד (תלוי מוצר ומוכר), אך זמני האספקה ארוכים מהרגיל - ככל הנראה, בשל היצע הטיסות הזמינות הנמוך יחסית. עם זאת, האתר משלח בימים אלו משלוחים שנתקעו בזמן המלחמה.

הבעיה העיקרית קשורה למחירי המשלוחים. "חלק מחברות התעופה שמבצעות טיסות מטען העלו מאוד את המחירים, כפי שאל על עשתה במהלך המלחמה", מספר בכיר בענף הלוגיסטיקה לאיקומרס. "עם זאת, מסופי המכס, חברות המטען וההפצה לא 'ניצלו את ההזדמנות' כדי להעלות את המחירים ליתר שרשרת האספקה".

מהן האלטרנטיבות?

אחת האלטרנטיבות היא שילוח דרך הים. בדואר ישראל, למשל, יצרו פתרון משולב עבור אתרי הסחר, שכולל הטסה ליוון ומשם מעבר ישיר למכולות הנשלחות דרך אניות לנמלי ישראל. לפי חברת אינטרדל, המתמחה בשילוח אווירי וימי, בתקופת המלחמה הובלה ימית מיוון הובילה לחיסכון כספי של עד כ-50% מהטסה ישירה לישראל. על פי הערכות, עדיין יש טונות רבות של חבילות בייבוא אישי שממתינות להגיע לישראל דרך הים.

ואולם, לא עבור כולם מדובר בפתרון מתאים. לדברי נמרוד מגידוב, מנכ"ל חברת הלוגיסטיקה רדבוקס פרסל, "בחנו את ההובלות דרך הים, בהולנד או בסלובניה, אבל פרקי הזמן שזה מצריך פחות רלוונטיים ללקוחות שלנו. יש קושי ועיכובים בהעברה מתעופה לים, וגם בכניסה לארץ יש עיכובים.

"זה חסם מאוד גדול שאי אפשר להביא משלוחים דרך הים, כי מחירי המסחר הימי הם עשירית מהשילוח האווירי. ברגע שיפתחו את השילוח מהים לסטנדרט, זה יסיר חסם מאוד גדול ליוקר המחיה".

האם צפויים עיכובים נוספים?

באשר למשלוחי האוויר אומר מגידוב כי "החדשות הטובות הן שהפקק מתחיל להיפתח ולמרות העיכובים בשילוח, התנועה מאוד גדולה. אבל יש גם חדשות רעות: חברות התעופה שילשו את המחיר למטען הכללי, ובגלל שיש מעט מאוד פתרונות, עלויות ההובלה קפצו פי שלושה. זה פוגע לנו בהכנסות במידה מוחלטת, מה גם שהיצואנים סובלים מרווחיות נמוכה בגלל התחזקות השקל.

"כרגע אנחנו סופגים את כל העניין הזה - החלטנו לעמוד זקופים, ולא לשנות את המחירים ללקוחות שלנו, למרות שראינו את ההתייקרות ברוב הענף".

בשורה התחתונה, מסופי המטענים בנתב"ג פועלים, וחברות ההפצה עובדות במרץ כדי לפתוח את צוואר הבקבוק שנוצר במשך 40 ימי שאגת הארי. "לא משנה מאילו מדינות שולחים את הסחורות, סין, ארה"ב, בריטניה או מדינות אחרות באירופה, החברות שולחות בהתאם לשיקול דעתן, ומטפטפות אלפי חבילות מדי יום לישראל", מספר הבכיר מענף הלוגיסטיקה. על פי גורמים נוספים בענף, כל שנדרש הוא להמתין בסבלנות עוד מספר שבועות.