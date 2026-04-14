היום (ב') הודיעה וויזאייר כי בעקבות המצב היא שוב מבטלת שוב את הטיסות לישראל עד ה-4 במאי, לאחר שכבר תכננו לחזור ב-25 באפריל. מאז כניסת הפסקת האש עם איראן לתוקף, חברות התעופה הזרות עדיין לא חידשו את פעילותן לישראל. לפני מספר ימים, וויזאייר הודיעה על הקדמת החזרה המתוכננת שלה מה-27 באפריל ל-25 באפריל - ופרסמה כי פתחה באופן מדורג אפשרות לרכישת כרטיסים אל ומתל אביב החל מתאריך זה. החזרה של וויזאייר הייתה צפויה להיות מדורגת, תחילה לבודפשט ולאחר מכן ללונדון, לפולין וליעדים נוספים. בשל המתיחות הגוברת באזור, ביטלה כאמור וויזאייר שוב את תוכניותיה לגבי הפעילות התעופתית של בישראל.

יחד עם זאת, חברת התעופה היוונית בלו בירד חזרה לישראל וחידשה את הטיסות בקו תל אביב-אתונה-תל אביב - בשלב ראשון בתדירות של טיסה יומית אחת, ובהמשך השבוע היא צפויה להעלות את התדירות לשתי טיסות יומיות ולהרחיב את הפעילות ליעדים נוספים. הטיסות יופעלו באמצעות מטוס של ALK Airlines ופתוחות להזמנה באתר החברה ובאמצעות סוכני נסיעות.

במקביל, חברת התעופה איתיחאד איירווייז הודיעה גם היא לאחרונה על חידוש הטיסות בקו אבו דאבי-תל אביב החל מ-15 באפריל. בשלב הראשון החברה צפויה להפעיל שתי טיסות יומיות מתל אביב, זאת לאחר שבשיא פעילותה הפעילה חמש טיסות יומיות ואף תכננה להגדיל את הפעילות לשש במהלך מרץ.

חברת אתיופיאן איירליינס מחדשת את הטיסות הסדירות לישראל החל מ-16.4, ותשוב ולהפעיל את הקו אדיס אבבה-ישראל בתדירות של שתי טיסות יומיות.

סוכנות הבטיחות התעופתית האירופית EASA האריכה את הנחיות הסיכון למרחב האווירי במזרח התיכון, הכוללות גם את ישראל, עד 24 באפריל. חברות התעופה האירופיות כפופות להנחיות אלה, לכן בלו בירד נאלצת לחכור מטוסים כדי לשוב ראשונה.