תיירות שלוש ענקיות תעופה חוזרות לישראל. אלו הקווים הראשונים שיפעלו
שלוש ענקיות תעופה מחדשות את הפעילות בישראל. אלו הקווים הראשונים שיחזרו

בלו בירד חוזרת לישראל כבר בשבוע הבא • איתיחאד איירווייז הודיעה הבוקר על חידוש הטיסות בקו אבו דאבי–תל אביב החל מ־15 באפריל • וויזאייר מאותת על הקדמת החזרה המתוכננת שלה ל-25 באפריל ופותחת באופן מדורג אפשרות לרכוש כרטיסים החל מתאריך זה • השמיים נפתחים

סתיו ליבנה 12:55
מטוס של וויזאייר / צילום: Shutterstock, Petr Leczo
מאז כניסת הפסקת האש עם איראן לתוקף חברות התעופה הזרות עדיין לא חידשו את פעילותן לישראל. כעת, וויזאייר מאותתת על הקדמת החזרה המתוכננת שלה מ-27 ל-25 באפריל - החברה פרסמה הבוקר כי פתחה באופן מדורג אפשרות לרכישת כרטיסים אל ומתל אביב החל מתאריך זה. החזרה של וויזאייר צפויה להיות מדורגת, תחילה לבודפשט ולאחר מכן ללונדון, פולין ויעדים נוספים.

במקביל, חברת התעופה איתיחאד איירווייז הודיעה הבוקר על חידוש הטיסות בקו אבו דאבי-תל אביב החל מ־15 באפריל. בשלב הראשון החברה צפויה להפעיל שתי טיסות יומיות מתל אביב, זאת לאחר שבשיא פעילותה הפעילה חמש טיסות יומיות ואף תכננה להגדיל את הפעילות לשש במהלך מרץ.

גם חברת התעופה היוונית בלו בירד חוזרת לישראל, ולמעשה היא תהיה הראשונה שתעשה את זה לאחר סגירת נמל התעופה בן גוריון. החברה תחדש את הטיסות בקו תל אביב-אתונה-תל אביב כבר ביום ראשון הקרוב. בשלב ראשון בתדירות של טיסה יומית אחת, ובהמשך השבוע צפויה להעלות את התדירות לשתי טיסות יומיות ולהרחיב את הפעילות ליעדים נוספים. הטיסות יופעלו באמצעות מטוס של ALK Airlines ופתוחות להזמנה באתר החברה ובאמצעות סוכני נסיעות.

אלו שעדיין מתעכבות

במקביל, אמש סוכנות הבטיחות התעופתית האירופית EASA האריכה את הנחיות הסיכון למרחב האווירי במזרח התיכון, הכוללות גם את ישראל, עד 24 באפריל. חברות התעופה האירופיות כפופות להנחיות אלה, לכן בלו בירד נאלצת לחכור מטוסים כדי לשוב ראשונה.

בנוסף, באתיופיאן איירליינס מאותתים בשלב זה על חזרה סביב מועד הדחייה האחרון שנשלח - 17 באפריל.

האיתות של Wizz Air מגיע גם על רקע כוונת החברה להקים בסיס פעילות בישראל. לאחרונה אושר שלב משמעותי בתהליך, הכולל אפשרות להלנת מטוסים זרים בישראל, צעד שנחשב תנאי מרכזי להקמת בסיס מקומי.