הקלות בנתב"ג על הפרק: ברשות שדות התעופה דנים באפשרות להרחיב פעילות

מאז תחילת המלחמה פועל נתב״ג תחת מתווה מצומצם במיוחד שהותאם לסירוגין להמלצות מערכת הביטחון • במסגרת המתווה הנוכחי, מספר המטוסים הישראלים המורשים לנחות ולהמריא בכל שעה מוגבל להמראה ונחיתה אחת בלבד • בחברות התעופה הישראליות כבר נערכים לחזרה לשגרה

סתיו ליבנה 11:07
נתב''ג / צילום: Shutterstock
נתב''ג / צילום: Shutterstock

בשעות אלו מתקיימות ברשות שדות התעופה הערכות מצב שמטרתן לבחון את האפשרות להקל על המגבלות בנמל התעופה בן גוריון, לאחר למעלה מחודש שבו הפעילות צומצמה באופן דרמטי. מרשות שדות התעופה נמסר כי ״רשות שדות התעופה מבצעת הערכות מצב שוטפות עם כלל השותפים ובוחנת הרחבה של הפעילות במתקניה בהתאם להנחיות גורמי הביטחון ומשרד התחבורה״.

מאז תחילת המלחמה פועל נתב״ג תחת מתווה מצומצם במיוחד שהותאם לסירוגין להמלצות מערכת הביטחון, שדות התעופה חיפה ורמון סגורים והתעופה האזרחית בישראל עדיין רחוקה משגרה. במסגרת המתווה הנוכחי, מספר המטוסים הישראלים המורשים לנחות ולהמריא בכל שעה מוגבל להמראה ונחיתה אחת בלבד, מספר הנוסעים בטיסות היוצאות מישראל הוגבל ל-100 נוסעים בלבד בכל טיסה.

בחברות התעופה הישראליות כבר נערכים לחזרה לשגרה. בארקיע הודיעו הבוקר כי במהלך חודש אפריל תפעיל החברה טיסות ליעדים הבאים: אתונה, לרנקה, רומא, וינה, לונדון, אמסטרדם, פריז, בנגקוק, ניו יורק ובודפשט.

החל מתאריך 3.5.26, ארקיע נערכת להפעיל לוח טיסות מלא - המשמעות היא שמי שרכש כרטיסים החל מתאריך זה, נכון לשלב זה ואם לא ישתנה המצב הבטחוני יוכל להמריא כמתוכנן.

חברות תעופה זרות אינן פועלות כיום בנתב״ג, והפעילות מתבססת על חברות תעופה ישראליות בלבד. זאת, בשל שילוב של שיקולי החברות הזרות עצמן, הנחיות רגולטוריות מצד גורמים אירופיים ואמריקאיים, וכן נוטאם (הודעה רשמית שמפורסמת לטייסים ולחברות תעופה על שינוי זמני או חריג בתפעול האווירי) שהוציאה רש״ת בתחילת המלחמה, והאריכה מפעם לפעם. נכון לעכשיו הנוטאם תקף עד ה-16 באפריל, אך יתכן שיקוצר בהתאם להמלצות מערכת הביטחון.

שרת התחבורה ביקשה לאחרונה להרחיב את המתווה כך שיתאפשרו עד שלוש טיסות יוצאות בשעה, לצד הגדלת מכסת הנוסעים ל-150 נוסעים בכל טיסה.