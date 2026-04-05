נתב"ג

הקלה נוספת בנתב"ג: החל מחצות – עד 100 נוסעים בטיסות יוצאות

ההחלטה התקבלה בהערכת מצב ביטחונית שנערכה היום במשרד התחבורה ובגורמי הביטחון • מדובר בהקלה נוספת לעומת ההחלטה מסוף השבוע, אז הוגדלה המכסה ל-80 נוסעים לכל טיסה יוצאת

סתיו ליבנה 05.04.2026
נתב''ג בזמן המלחמה / צילום: מיכל אלוני
מכסת הנוסעים בטיסות היוצאות מישראל תוגדל החל מחצות הלילה לעד 100 נוסעים לכל טיסה - כך הוחלט בהערכת מצב ביטחונית שנערכה היום (א') במשרד התחבורה ובגורמי הביטחון. מדובר בהקלה נוספת לעומת ההחלטה מסוף השבוע, אז הוגדלה המכסה ל-80 נוסעים לכל טיסה יוצאת.

החברה שמבטלת טיסות לישראל עד ספטמבר - ועליות המחירים שבדרך
האזהרה של מנכ"ל ריינאייר: אספקת הדלק עלולה להיפגע

המגבלות על פעילות נתב"ג הוטלו על רקע שיקולים ביטחוניים ותפעוליים, ובראשם הצורך לצמצם את משך השהות של מטוסים על הקרקע ואת עומס הנוסעים בשדה. כעת, עם התאמות במתווה ההפעלה, הוחלט לאפשר הגדלה נוספת של מספר הנוסעים בכל טיסה יוצאת.

בשונה מהטיסות היוצאות, בטיסות הנכנסות לא הוטלה מגבלה דומה על מספר הנוסעים. הסיבה לכך נעוצה בהבדלים התפעוליים בין נחיתה להמראה: זמן הנחיתה ופינוי הנוסעים מהמטוס קצר משמעותית, בעוד שתהליך הבידוק הביטחוני טרם ההמראה ממושך יותר. בנוסף, כאשר מטוס נמצא על הקרקע, הוא חשוף במיוחד בזמן אזעקות, ולכן המדיניות היא לצמצם ככל האפשר את משך השהות שלו על הקרקע.