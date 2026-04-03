האזהרה של מנכ"ל ריינאייר: אספקת הדלק עלולה להיפגע

מנכ"ל ריינאייר מייקל אולירי מזהיר כי כבר בתוך שבועות עלולים להירשם שיבושים באספקת הדלק הסילוני באירופה, אם המלחמה עם איראן תימשך.

בראיון לסקיי ניוז, אמר אולירי כי "אם המלחמה תימשך, קיים סיכון לשיבושים באספקה באירופה במהלך מאי ויוני, ואנחנו מקווים שהמלחמה תסתיים לפני כן והסיכון ייעלם". עוד הוסיף כי "אנחנו מעריכים שיש סיכון סביר, כי בין 10%-25% מאספקת הדלק של החברה עלול להיות בסיכון במהלך מאי ויוני". לדבריו, אם המלחמה תסתיים עד אפריל ומצר הורמוז ייפתח מחדש, "כמעט שלא יהיה סיכון לאספקה".

החשש מגיע על רקע עלייה חדה במחירי הדלק הסילוני מאז תחילת הלחימה בסוף פברואר. לפי נתוני יאט"א (ארגון חברות התעופה הבינלאומי), מחירי הדלק הסילוני הוכפלו בתקופה זו.

עוד ציין אולירי כי החברה גידרה כ־80% מצריכת הדלק שלה, אך על יתרת ה־20% היא משלמת כמעט כפול, סביב 150 דולר לחבית. לדבריו, מרבית אספקת הדלק הסילוני לאירופה מגיעה מארה"ב, מערב אפריקה ונורבגיה, מה שמפחית את התלות הישירה במזרח התיכון, אך חלק מהספקים עדיין מושפעים מהאזור.

אולירי אינו היחיד שמזהיר מפני השלכות המשבר. בשבוע האחרון הצטרפו גם בכירים נוספים בענף: מנכל יונייטד איירליינס סקוט קירבי ציין במזכר לעובדים כי אם מחירי הדלק הסילוני יישארו ברמות אלה, החברה תתמודד עם תוספת של כ־11 מיליארד דולר בהוצאות שנתיות. במקביל, יו"ר Avia Solutions Group גדימינאס זימליס אמר כי אם המצב יימשך מעבר לחודש, ייתכן שנראה פשיטות רגל ראשונות בענף התעופה. החברה, העוסקת בהשכרת מטוסים לחברות תעופה, משמשת כספקית מרכזית בענף.

מגלגלים את העלויות לנוסעים

בימים האחרונים החלו חברות תעופה בעולם לגלגל את העלייה במחירי הדלק לנוסעים. באסיה, אינדיגו עדכנה היטלי דלק על טיסות פנים, בהתאם למרחק הטיסה. גם קתאי פסיפיק העלתה את היטלי הדלק בכ־34% במהלך השבוע האחרון.

בארה"ב החברות נמנעות בשלב זה מהטלת היטל דלק רשמי, ובמקום זאת מעלות מחירי כבודה. יונייטד איירליינס הודיעה היום (ו') על העלאת מחירי הכבודה ב־10 עד 50 דולר, בתחילת השבוע גם ג'ט בלו איירווייז העלתה את מחירי הכבודה ב-4 עד 9 דולר.

במקביל, נרשמת גם השפעה על דפוסי הביקוש. לפי ריינאייר, נוסעים באירופה מעדיפים בתקופה האחרונה יעדים קרובים יותר, כמו איטליה, ספרד, פורטוגל ויוון, במקום טיסות למזרח התיכון או מעבר דרכו לאסיה. לדברי אולירי, מדובר במגמה שכבר מורגשת במהלך חופשת הפסחא, והוא מעריך כי אם הלחימה תימשך, היא עשויה להשפיע גם על תוכניות הנסיעה לקיץ.