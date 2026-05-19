חברות תעופה

שתי חברות תעופה נוספות מתרחקות מישראל: בריטיש איירווייז מאריכה שוב את ביטולי הטיסות

ברקע האיומים על חידוש הלחימה מול איראן, ענקית התעופה הבריטית דוחה את חזרתה לנתב"ג לאוגוסט • אם תחזור בתאריך החדש, הקו ללונדון יצומצם לטיסה יומית אחת בלבד

סתיו ליבנה 14:01
מטוס של בריטיש איירווייז / צילום: Shutterstock, Jarek Kilian
מטוס של בריטיש איירווייז / צילום: Shutterstock, Jarek Kilian

חברת התעופה הבריטית בריטיש איירווייז, דוחה פעם נוספת את חזרתה לישראל ומאריכה את ביטולי הטיסות לנתב"ג בחודש נוסף. החברה הייתה אמורה לחדש את הטיסות בקו לונדון־תל אביב ב־1 ביולי, אך עדכנה היום (ג') כי כלל הטיסות לישראל מבוטלות לפחות עד 1 באוגוסט 2026.

בנוסף, גם לאחר החזרה המתוכננת החברה צפויה לצמצם את הפעילות בקו. עד סוף עונת הקיץ תפעיל בריטיש איירווייז טיסה יומית אחת בלבד במקום שתי טיסות יומיות שפעלו בעבר. לפי לוח הטיסות המעודכן, ימשיכו לפעול רק טיסת הבוקר מתל אביב וטיסת הלילה מלונדון.

בקו תל אביב־לונדון נותרו כיום מעט מאוד שחקניות זרות פעילות. מלבד בריטיש איירווייז, רק חברות התעופה הישראליות מפעילות כיום טיסות סדירות בקו. אם לא יהיה שינוי נוסף בתוכניות, וויזאייר אמורה לחדש את טיסותיה לישראל רק בעוד כשבוע ולהצטרף מחדש לפעילות בקו. זאת לאחר שווירג'ין אטלנטיק החליטה במהלך המלחמה שלא לחדש את טיסותיה לישראל עד להודעה חדשה. עם זאת, חזרתה המתוכננת של וויזאייר עדיין מוטלת בספק מסוים, במיוחד על רקע החשש מהתחדשות הלחימה מול איראן - תרחיש שעלול להוביל לגל ביטולים נוסף מצד חברות זרות.

כך או כך, הקו ללונדון נחשב לאחד הקווים המבוקשים והעמוסים ביותר עבור החברות הישראליות, בין היתר בשל הביקוש הגבוה מצד הקהילה היהודית, נוסעי עסקים וישראלים המתחזקים קשרי עבודה ומשפחה בבריטניה - ולא רק בשל תנועת התיירות.

במקביל, גם איבריה אקספרס ממשיכה להתרחק בשלב זה מהשוק הישראלי והחברה ביטלה את טיסותיה לישראל לפחות עד ה-27 ביולי. בריטיש איירווייז ואיבריה אקספרס פועלות תחת קבוצת התעופה הבינלאומית IAG, ולכן במקרים רבים ההחלטות שלהן לגבי הפעילות בישראל מתקבלות בתיאום או מושפעות מאותה הערכת מצב ביטחונית ותפעולית. גם בעבר שתי החברות האריכו או חידשו את פעילותן בישראל בטווחי זמן דומים.