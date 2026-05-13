תיירות בשורה לטסים בקיץ: קבוצת התעופה הגדולה באירופה חוזרת לנתב"ג
לופטהנזה

בשורה לטסים בקיץ: קבוצת התעופה הגדולה באירופה חוזרת לנתב"ג

קבוצת לופטהנזה הודיעה על חידוש הדרגתי של פעילותה בישראל החל מחודש יוני, לאחר כחודשיים של השעיית טיסות על רקע המצב הביטחוני • ההודעה מגיעה יממה לאחר שה-EASA עדכנה את אזהרת הטיסה שלה למזרח התיכון והקלה את ההמלצות הנוגעות לישראל • האם כעת חברות תעופה אירופיות נוספות ישובו לארץ?

סתיו ליבנה 15:18
מטוס לופטהנזה / צילום: ap, Michael Probst

קבוצת לופטהנזה הודיעה היום (ד') על חידוש הדרגתי של פעילותה בישראל החל מחודש יוני, לאחר כחודשיים של השעיית טיסות על רקע המצב הביטחוני והמלצות רגולטוריות באירופה.

לפי הודעת לופטהנזה, חברת הקבוצה הראשונה לשוב תהיה אוסטריאן איירליינס, שתחזור לטוס לתל אביב החל מ-1 ביוני, יחד עם פעילות המטען של לופטהנזה קרגו. חודש לאחר מכן, ב-1 ביולי, מתכננות גם לופטהנזה וסוויס לחדש את טיסותיהן לישראל. בהמשך, באמצע יולי, צפויה גם יורווינגס לחזור לפעילות בקו לתל אביב, אולם בריסל איירליינס הודיעה כי היא מאריכה את השעיית הטיסות לישראל עד 24 באוקטובר.

איתות חיובי לשוק

ההודעה מגיעה יממה לאחר שסוכנות בטיחות התעופה של האיחוד האירופי, European Union Aviation Safety Agency, עדכנה את אזהרת הטיסה שלה למזרח התיכון והקלה את ההמלצות הנוגעות לישראל. בעוד שבגרסאות הקודמות של התרעת הסיכון האווירית (CZIB) ההמלצה לחברות אירופיות הייתה להימנע מפעילות במרחב האווירי הישראלי, בעדכון האחרון ישראל הועברה לקבוצת המדינות שלגביהן ממליצה EASA "לנהוג בזהירות ולהביא בחשבון סיכונים אפשריים" עד 27 במאי.

להחלטת קבוצת לופטהנזה יש גם משמעות רחבה יותר עבור ענף התעופה האירופי. מדובר באחת מקבוצות התעופה הגדולות והמשפיעות באירופה, שחברות תעופה רבות עוקבות אחר מדיניותה ומתאימות אליה את הערכות הסיכון שלהן.

מניסיון עבר בתקופות ביטחוניות מתוחות בישראל, חזרת קבוצת לופטהנזה לפעילות נתפסה לא פעם כאיתות חיובי לשוק - ולאחריה שבו בהדרגה גם חברות תעופה אירופיות נוספות.