EASA

הרגולטור האירופי מאריך את ההמלצה שלא לטוס לישראל, אבל מרכך את ההנחיות

EASA, סוכנות בטיחות התעופה של האיחוד האירופי, עדכנה בדוח שהוציאה כי אמנם הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן "מחזיקה מעמד", ורמת הסיכון באזור ירדה, אך מדגישה כי עדיין קיימת אפשרות להסלמה מהירה

סתיו ליבנה 17:36
מטוסים בנתב''ג / צילום: Shutterstock, Dmitry Pistrov
סוכנות בטיחות התעופה של האיחוד האירופי European Union Aviation Safety Agency עדכנה את אזהרת הטיסה שלה למזרח התיכון והאריכה את תוקף ההנחיה שהייתה תקפה עד היום עד 27 במאי.

בעוד שבגרסאות קודמות ההמלצות כלפי ישראל היו מחמירות יותר, כעת הסוכנות ממליצה לחברות ״לנהוג בזהירות״ בעת פעילות במרחב האווירי של ישראל, ולא להימנע מטיסות כפי שהוגדר עד כה. מנגד, ההמלצה שלא להפעיל טיסות כלל במרחבים האוויריים של איראן, עיראק ולבנון נותרה ללא שינוי.

במסמך עצמו מציינת הסוכנות כי אמנם הפסקת האש בין ארה"ב לאיראן "מחזיקה מעמד", וכי רמת הסיכון באזור ירדה מאז העימות הישיר, אך מדגישה כי עדיין קיימת אפשרות להסלמה מהירה וכי המרחבים האוויריים באזור עלולים להיחשף מחדש לאיומים מיידיים במקרה של קריסת הפסקת האש.

הארכת ההנחיה האירופית עשויה להשפיע גם על תוכניות החזרה של חברות תעופה זרות לישראל. חברות שכבר הודיעו על כוונתן לשוב לפעילות עד סוף החודש - בהן וויזאייר, KLM אייר פראנס ואייר אירופה יבחנו מחדש את מועדי החזרה, ואף להאריך את ביטולי הטיסות לטווחים ארוכים יותר כל עוד אזהרת EASA נותרת בתוקף.

גם חברות מחוץ לאירופה בוחנות בזהירות את המשך פעילותן בארץ, בשל חוסר הוודאות הבטחוני באזור. היום הודיעה אייר אינדייה על הארכת ביטולי הטיסות עד תחילת יולי.