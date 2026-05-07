הטיסה התעכבה ביום - וארקיע תפצה את הנוסעים בכחצי מליון שקל

בית משפט השלום בבת ים קבע כי על חברת התעופה הישראלית ארקיע לשלם ל-115 נוסעים פיצויים שמסתכמים בכחצי מיליון שקל, בגין עיכוב בטיסה ממרוקו לתל אביב בשנת 2022. בשל תקלה לא צפויה במטוס שקשורה במאוורר המעצור של הגלגל, שהתנתק ממקומו, הטיסה התעכבה ויצאה ממרקש רק יום למחרת.

התובעים טענו כי בהתאם לחוק הם זכאים לפיצוי סטטוטורי בסך 2,120 שקל לכל תובע, פיצוי לדוגמה בסך 1,880 שקל ופיצוי בגין עוגמת-נפש בסך 1,000 שקל לכל נוסע.

מנגד, ארקיע טענה כי התובעים אינם זכאים לפיצוי, משום שעומדת להם ההגנה הקבועה בסעיף 6(ה)(1) לחוק שירותי התעופה, שמכונה "הגנת כוח עליון". לטענתה, הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתה עקב תקלה טכנית נדירה שחייבה את קרקוע המטוס עד לתיקון התקלה. החברה גם טענה כי היא הודיעה לנוסעים על העיכוב בטיסה בזמן אמת וסיפקה להם את מלוא שירותי הסיוע - שהייה במלון, אוכל ושתייה.

נסיבות מיוחדות

בית המשפט קיבל את התביעה ופסק כי על ארקיע לשלם לנוסעים פיצוי כולל של כחצי מיליון שקל. השאלה העיקרית שעמדה בפני בית המשפט הייתה האם נסיבות ביטול הטיסה מצדיקות את מתן הפטור בחוק, הקובע כי אם הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטת חברת התעופה, והיא עשתה כל שביכולתה כדי למנוע את ביטולה - היא זכאית לפטור מפיצוי.

בית המשפט קבע כי "המחוקק לא הגדיר מהן אותן נסיבות מיוחדות שאינן בשליטת המוביל האווירי או המארגן. מדובר בחוק צרכני אשר נועד להעניק הגנה רחבה לנוסעים".

עוד נקבע כי "בתי המשפט קבעו פעם אחר פעם כי הפעלת כלי טיס כרוכה בבלאי ובתקלות, ועל חברות התעופה לצפות מצב דברים שכזה ולהיערך אליו"; וכי "האחריות לתשלום הפיצוי הסטטוטורי לפי חוק שירותי תעופה היא אחריות חמורה על גבול אחריות קפידה". נקבע כי יש להעניק למילים "נסיבות מיוחדות" פרשנות מצמצמת ביותר, ורק נסיבות שהן בבחינת "כוח עליון" יזכו לפטור מפיצוי.

תקלה נדירה

באותו מקרה, בית המשפט סבר כי "המטוס קורקע בשל תקלה טכנית שאינה קורית חדשות לבקרים, והיא נדירה למדי", ואולם נקבע כי "לא די בנדירות התקלה כדי להעניק את הפטור", וכי על הנתבעת להראות שעשתה כל שביכולתה כדי למנוע את ביטול הטיסה, על-מנת לקבל פטור מפיצוי.

נקבע כי גם העובדה ששירותים מסוימים ניתנו על-ידי צד ג' אינה פוטרת את חברת התעופה מחובתה לפקח על הפעילות ולוודא כי כל הפועלים מטעמה עושים כל שביכולתם כדי שלא יקרו תקלות.

למרות שלא חלה התרשלות או קלות-דעת מטעם הנתבעת, ומדובר בתקלה נדירה, בית המשפט קבע כי התקלה ניתנת לפתרון על-ידי מלאי חלקים מספק וזמן תגובה מהיר, ובסופו של יום גם ניתן היה להמריא עם מצאי הברגים הקיים.

נקבע כי מי שפעל מטעם חברת התעופה לא אלה נקטו את כל האמצעים למניעת העיכוב, ובהתאם היא לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח את זכאותה לפטור.

על כן, נקבע כי הפיצוי שעל ארקיע לשלם יעמוד על סך 460 אלף שקל, שיתחלקו בין 115 נוסעים - קרי 4,000 שקל לאדם והוצאות ושכר-טרחה בנוסף.

תא (ב"י) 17772-03-23