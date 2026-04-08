כשחברות התעופה הזרות יחזרו - כך זה ייראה

בנתב״ג נערכים לחזרה לשגרה לאחר שבועות ארוכים שבהם המקום שימש גם לצרכים צבאיים ושילב פעילות של הצבא האמריקני, בעוד שהפעילות האזרחית בו הוגבלה באופן דרמטי.

נכון לעכשיו, קיים NOTAM - הודעה רשמית לטייסים - התקף עד 16 באפריל, שלפיו חברות תעופה זרות אינן מורשות לנחות בישראל. בהתאם לכך, הפעילות בנתב"ג מתבצעת בשלב זה על ידי חברות תעופה ישראליות בלבד. עם זאת, מדובר בהנחיה שניתנת לעדכון בכל עת. אם ה-NOTAM יקוצר או יעודכן מוקדם מהצפוי, הדבר עשוי לאפשר חזרה מוקדמת של חלק מחברות התעופה הזרות, עוד לפני התאריכים שהוכרזו רשמית.

לפי הערכות בענף התעופה וניסיון מפתיחת השמיים לאחר הסלמות ביטחוניות, החברות הראשונות שיחזרו הן בלו בירד וטוס איירווייז, חברות תעופה אירופיות בבעלות קווי חופשה הישראלית שמתבססות בעיקר על קהל ישראלי. בנוסף צפויות לשוב ראשונות החברות האמירתיות פליי דובאי ואתיחאד. חברות אלה הקפידו גם במשברים קודמים לשוב לפעילות במהירות יחסית, ולעיתים אף הקדימו את מועדי החזרה שהכריזו עליהם.

וויז אייר הודיעה על הארכת ביטול טיסותיה עד 27 באפריל, זאת למרות הפסקת האש וההערכות לחידוש הפעילות. ההחלטה בולטת במיוחד על רקע כוונת החברה להקים בסיס פעילות בישראל, מה שמעניק לה תמריץ לחזרה מהירה כאשר התנאים מאפשרים זאת. עם זאת, מניסיון קודם, בחברה נוטים לפעול בגמישות, וייתכן כי תקדים את חזרתה בפועל ותשוב באופן מדורג - תחילה ליעדים בעלי ביקוש גבוה, ובהמשך תרחיב את הפעילות ליעדים נוספים

סימן השאלה הגדול

סימן השאלה המרכזי נותר סביב חברות התעופה האמריקניות, שהודיעו על דחיית פעילות עד ספטמבר, לאחר החופש הגדול. בניגוד לחברות אירופיות או מהמפרץ, מדובר במפעילות ארוכות טווח עם מטוסים רחבי־גוף, ולוחות זמנים שנבנים חודשים מראש. הפעלה מחדש של קווים כאלה דורשת תכנון שלט מאפשר את אותה הגמישות כמו חברות אירופיות בקבלת החלטה מהירה על חזרה.

גם אם יחליטו להקדים את החזרה, ההערכה בענף היא שהדבר ייעשה בהדרגה ולא במלוא ההיקף. תחילה צפויה חזרה חלקית בלבד, עם מספר מצומצם של תדירויות והתמקדות בקווים המרכזיים, ורק לאחר מכן הרחבה בהתאם להתייצבות המצב והביקוש.

נכון לשעה זו, אלו התאריכים המעודכנים לחזרת החברות הזרות. התאריכים עשויים להשתנות בהתאם להערכת המצב, וחברות תעופה יכולות להקדים או לדחות את החזרה:

16 באפריל: אתיחאד, סקיי אקספרס, אתיופיאן איירליינס

18 באפריל: בלו בירד, טוס איירווייז

27 באפריל: וויז אייר

29 באפריל: אייר פראנס

30 באפריל: פליי דובאי, יורו ווינגס, אייר סיישל

1 במאי: ITA

3 במאי: אייר אירופה

17 במאי: KLM

31 במאי: איבריה אקספרס, בריטיש איירווייז, אייר אינדיה, קבוצת לופטהנזה (לופטהנזה, סוויס, אוסטריאן, בריסלס איירליינס), אייר בלטיק, LOT, TAP

26 ביוני: אג’יאן

5 ביולי: טראנסאוויה צרפת

5 בספטמבר: דלתא אייר ליינס

7 בספטמבר: יונייטד איירליינס, אייר קנדה

אוקטובר: איזיג’ט