נתב"ג ממשיך לפעול תחת מגבלות כבדות, והתעופה האזרחית בישראל עדיין רחוקה משגרה. חברות תעופה זרות לא מורשות לנחות בנתב״ג, מספר המטוסים הישראלים המורשים לנחות מדי שעה מוגבל, וכמות הנוסעים בכל טיסה יוצאת מוגבלת כיום ל-100 נוסעים בלבד. שרת התחבורה ביקשה להגדיל את המתווה כך שיתאפשרו עד שלוש טיסות יוצאות בשעה ועד 150 נוסעים בכל טיסה. ההחלטה הסופית צפויה להתקבל בסוף השבוע, ואם אכן תתקבל היא עשויה להקל משמעותית על חברות התעופה שנאלצות לפעול כיום בסביבה עסקית שלא מאפשרת פעילות סדירה.

במציאות הזו, לוחות הזמנים המקוריים של חברות התעופה אינם מתקיימים, והפעילות מתבצעת בהיקף מצומצם בלבד בהתאם למתווה.

כדי להבין את רמות המחירים בשוק המצומצם, בדקנו מחירי טיסות לכיוון אחד בשבוע של יום העצמאות (החל מה-19 באפריל), ליעדים הקרובים ביותר שמהם ניתן להמשיך בטיסות המשך לכל רחבי העולם - אתונה ולרנקה. כמו כן, בדקנו גם מחירים ליעדים מבוקשים ארוכי טווח - ניו יורק ובנגקוק, אותם מפעילות אל על וארקיע בלבד.

מחירים לכיוון אחד יעדים קרובים (לא כולל כבודה)

לרנקה:

אל על - 208 דולר

ישראייר - 325 דולר

ארקיע - 587 דולר

אתונה:

אל על - 224 דולר

ישראייר - 475 דולר

ארקיע - 587 דולר

מחירים לכיוון אחד יעדים ארוכי טווח (כולל כבודה)



בנגקוק:

אל על - החל מ-1,200 דולר במחלקת פרימיום (לא נותרו מקומות בתיירים)

ארקיע - החל מ-1,999 דולר במחלקת תיירים

ניו יורק:

אל על - החל מ-807 דולר

ארקיע - החל מ-2,499 דולר

פערי המחירים נובעים בין היתר מהבדלי מדיניות המכירה בין החברות. אל על, למשל, ביטלה את לוח הטיסות הסדיר עד 18 באפריל - עד אז החברה מפעילה טיסות במתכונת מצומצמת בלבד לאתונה, רומא, לונדון, פריז, ניו יורק, לוס אנג’לס, מיאמי ובנגקוק. הטיסות עד אז אינן פתוחות למכירה, והחברה משבצת בהן נוסעים קיימים שטרם קיבלו מענה.

מדי שבוע החברה מחליטה האם להאריך את הביטולים בהתאם להערכת המצב, אך למועדים מאוחרים יותר עדיין נמכרים כרטיסים לפי מחירי שגרה. אם המגבלות יימשכו והחברה תיאלץ להאריך את ביטולי לוח הטיסות הסדיר, נוסעים שירכשו כרטיסים אלה עלולים לקבל הודעת ביטול.

בקצה השני נמצאת ארקיע, עם מחירים מרקיעי שחקים. החברה ביטלה את לוח הטיסות הסדיר עד 2 במאי ומציעה מחירים המשקפים כבר כעת את ההפעלה במתכונת המצומצמת ואת מגבלת הנוסעים הקיימת.

נזכיר כי חברות התעופה פועלות כיום בתנאים חריגים: מטוסים יוצאים לא מלאים בשל מגבלת הנוסעים, צוותים מוחזקים בנקודות שונות בעולם, ומטוסים שממתינים על הקרקע גוררים עלויות גבוהות במיוחד. בנוסף, חוסר הוודאות התפעולי מקשה על תכנון סדיר ומייקר את הפעילות, כאשר בעולם מחירי הדלק הסילוני מזנקים ועליות הביטוח מטפסות.