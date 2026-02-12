הדרך להקמת בסיס פעילות של וויזאייר בישראל התקצרה הערב באופן משמעותי. ועדה בין־משרדית שעסקה בסוגיית חניית הלילה של חברות תעופה זרות בנתב"ג סיימה את דיוניה והכריעה באחת המחלוקות המרכזיות: ביטול המגבלה שמנעה עד כה מחברות זרות להשאיר מטוסים חונים בשעות הלילה. בוועדה השתתפו משרד התחבורה, משרד האוצר, משרד התיירות ורשות התעופה האזרחית (רת"א).

במהלך הדיונים נבחן המצב הסטטוטורי הקיים, שלפיו חברות תעופה זרות אינן יכולות לחנות בלילה בנתב"ג - מגבלה שנחשבה לחסם משמעותי בפני הקמת בסיס פעילות קבוע בישראל.

המשמעות של האיסור על חניית לילה היא דרמטית בעיקר בהקשר של סלוטים (חלונות המראה ונחיתה) לשעות הבוקר המוקדמות. כדי להפעיל טיסות שממריאות בשעות 5:00-7:00 בבוקר, שהן השעות המבוקשות והרווחיות ביותר, המטוס חייב להיות כבר על הקרקע בישראל בלילה שלפני.

כאשר חברה זרה אינה רשאית להשאיר את המטוס חונה בנתב"ג בלילה, היא לא יכולה להפעיל טיסת בוקר ראשונה מהארץ. האפשרות היחידה היא להגיע מחו"ל בשעות הבוקר ואז להמריא חזרה - מה שלא מאפשר לה למקסם את כמות הטיסות שהיא יכולה להפעיל.

חברות לואו-קוסט נוספות יקימו פעילות קבועה?

ההכרעה בנושא מהווה כאמור צעד נוסף לקראת הקמת בסיס של וויזאייר בישראל. אגף הכלכלה במשרד התחבורה הציג חוות דעת שתמכה בשינוי המדיניות, ומשרדי התחבורה, האוצר והתיירות הביעו תמיכה במהלך. מנגד, רת"א הביעה התנגדות להסרת ההגבלה ונותרה בעמדת מיעוט.

המשמעות המעשית היא שרת"א תידרש להסיר את מגבלת חניית הלילה ולשנות את הנהלים. בשלב הבא צפויה הרשות לפרסם נוהל מסודר שיאפשר לחברות תעופה זרות להגיש בקשה לחניית לילה ולהקמת בסיס פעילות. לפי ההערכות, המהלך עשוי להיכנס לתוקף בתוך ימים ספורים, עם פרסום פרוטוקול הדיון - ככל הנראה כבר בשבוע הבא.

מבחינה תיאורטית, כל חברת לואו-קוסט תוכל להגיש בקשה דומה ולהפעיל מישראל בסיס קבוע, בדומה למהלך שמתכננת וויזאייר.

בחברות התעופה הישראליות מתנגדים למהלך בחריפות. כבר כיום קיימת מגבלה פיזית של מקומות חניה בנתב"ג, והן טוענות כי משבצות ההמראה והחניה בשעות הבוקר מהוות משאב מוגבל. לטענתן, הגדלת נוכחותן של חברות זרות תחריף את התחרות על תשתיות מצומצמות ממילא.

בנוסף, הן מזהירות מפני תקדים של הקמת בסיס בישראל על ידי חברות ענק זרות, שעלולות להשתלט על השוק המקומי ולדחוק את רגליהן.

גורם במשרד התחבורה מסביר, כי "כיום, גם אם קיימים קשיים תפעוליים, השוק בפועל סגור ומהווה מונופול של החברות הישראליות בכל הנוגע לבסיס מקומי. החברות שמועמדות למהלך כזה הן בעיקר חברות לואו-קוסט, שכן מבחינה כלכלית הקמת בסיס בישראל פחות משתלמת לחברות תעופה גדולות ומסורתיות".

הסוגיות שנותרו פתוחות

לצד ההכרעה בעניין חניית הלילה, נותרו סוגיות מהותיות פתוחות בין משרד התחבורה לוויזאייר. בראשן עומדת שאלת פעילות החברה בשעת חירום - דרישה שעלתה מצד משרד התחבורה במהלך המשא ומתן.

כל עוד מדובר בבסיסשל חברה זרה ולא בחברה ישראלית המשלמת מסים בישראל, וויזאייר כפופה להנחיות רשות הבטיחות התעופתית של האיחוד האירופי. המשמעות היא שבמצבי חירום ביטחוניים או הסלמה אזורית, ההחלטה אם להמשיך להפעיל טיסות לישראל אינה נתונה בלעדית לשיקול דעת החברה או לרשויות בישראל, אלא מושפעת בראש ובראשונה מהנחיות רגולטוריות אירופיות. מצב זה עשוי להגביל את יכולתה להמשיך לפעול מישראל בתקופות רגישות.

סוגיה נוספת שטרם הוכרעה נוגעת למיקום הבסיס. במשרד התחבורה מעדיפים לבחון אפשרות להקמתו בנמל התעופה רמון, בעוד שבוויזאייר מתעקשים על פעילות מבוססת מנתב"ג.