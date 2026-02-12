כך תוכלו להגיע לנתב״ג בשבת, ובלי מונית ספיישל

עיריית תל אביב מרחיבה את מיזם התחבורה נעים בסופ״ש ומשיקה לראשונה חיבור ישיר לנתב"ג במהלך סוף השבוע. קו 711, המחבר בין שוהם למרכז תל אביב, יעבור מעתה דרך טרמינל 1 בשני הכיוונים ויאפשר לנוסעים הממריאים או נוחתים בשבת להגיע לשדה וממנו ללא תשלום.

מדובר במהלך שמייצר לראשונה חלופה ציבורית חינמית לנתב"ג בשבת. הקו ייכנס לשטח נתב"ג, יעצור בתחנת טרמינל 1, ומשם ימשיך במסלולו הרגיל לשוהם או לתל אביב. מי שירצה להגיע לטרמינל 3 יוכל להגיע באמצעות שירות ההיסעים של נתב״ג מטרמינל 1.

מיטל להבי סגנית ראש עיריית תל אביב ומחזיקת תיק התחבורה ציינה: ״ההצטרפות של נתב"ג לרשימת היעדים של נעים בסופ"ש היא לא פחות מרגע היסטורי. הבטחנו שהשירות יתרחב ואנחנו מקיימים. קו 711 שיעצור בנתב"ג החל מהסופ"ש הקרוב הוא אבן דרך משמעותית בחופש התנועה הישראלי. הוכחנו כבר שיש ביקוש אדיר לתחבורה ציבורית בסוף השבוע, עם כמעט שני מיליון נוסעים בשנה, וחיבור המטרופולין אל שער הכניסה לישראל הוא צעד מתבקש והכרחי, עבור תושבים ותיירים״.