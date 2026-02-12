ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רכב ותחבורה כך תוכלו להגיע לנתב״ג בשבת, ובלי מונית ספיישל
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נתב"ג

כך תוכלו להגיע לנתב״ג בשבת, ובלי מונית ספיישל

מיזם התחבורה של עיריית תל אביב נעים בסופ"ש מרחיב את פעילותו ומשיק קו אוטובוס שיהווה חיבור ישיר לנתב”ג במהלך סוף השבוע • הקו שמחבר בין שוהם לתל אביב, יעבור דרך טרמינל 1 בשני הכיוונים ויאפשר לנוסעים הממריאים או נוחתים בשבת להגיע לשדה וממנו ללא תשלום

סתיו ליבנה 17:55
נתב''ג / אילוסטרציה: עידו וכטל, ארקיע
נתב''ג / אילוסטרציה: עידו וכטל, ארקיע

עיריית תל אביב מרחיבה את מיזם התחבורה נעים בסופ״ש ומשיקה לראשונה חיבור ישיר לנתב"ג במהלך סוף השבוע. קו 711, המחבר בין שוהם למרכז תל אביב, יעבור מעתה דרך טרמינל 1 בשני הכיוונים ויאפשר לנוסעים הממריאים או נוחתים בשבת להגיע לשדה וממנו ללא תשלום.

סומליה חזרה בה: ארקיע תוכל לטוס מעליה למרות הכרת ישראל בסומלילנד
החל מ-212 דולר: המדינה היקרה שחוזרת למפת הטיסות של הישראלים

מדובר במהלך שמייצר לראשונה חלופה ציבורית חינמית לנתב"ג בשבת. הקו ייכנס לשטח נתב"ג, יעצור בתחנת טרמינל 1, ומשם ימשיך במסלולו הרגיל לשוהם או לתל אביב. מי שירצה להגיע לטרמינל 3 יוכל להגיע באמצעות שירות ההיסעים של נתב״ג מטרמינל 1.

מיטל להבי סגנית ראש עיריית תל אביב ומחזיקת תיק התחבורה ציינה: ״ההצטרפות של נתב"ג לרשימת היעדים של נעים בסופ"ש היא לא פחות מרגע היסטורי. הבטחנו שהשירות יתרחב ואנחנו מקיימים. קו 711 שיעצור בנתב"ג החל מהסופ"ש הקרוב הוא אבן דרך משמעותית בחופש התנועה הישראלי. הוכחנו כבר שיש ביקוש אדיר לתחבורה ציבורית בסוף השבוע, עם כמעט שני מיליון נוסעים בשנה, וחיבור המטרופולין אל שער הכניסה לישראל הוא צעד מתבקש והכרחי, עבור תושבים ותיירים״.