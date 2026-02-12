מגמה מעורבת באסיה; הניקיי חצה לראשונה את רף ה-58 אלף נקודות

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:20

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר במגמה מעורבת. בורסת טוקיו עשתה היסטוריה במהלך הלילה, כאשר מדד הניקיי חצה לראשונה את רף ה-58 אלף נקודות - אם כי בהמשך הוא נסוג מהשיא ועלה בכ-0.1% בלבד. מדובר בהמשך הראלי שהחל עם ניצחונה של נשיאת יפן, סנאה טקאיצ'י, בסבב הבחירות שנערך במדינה בתחילת השבוע. בורסת הונג קונג יורדת בכ-1%, בורסת שנגחאי ננעלה ביציבות והבורסה ברדרום קוריאה קפצה במעל 3% לשיא חדש של כל הזמנים.

וול סטריט

בניו יורק, הבורסה ננעלה בירידות קלות, לאחר דוח התעסוקה החזק מן המצופה. הנאסד"ק ירד בכ-0.2%, ה-S&P 500 ננעל ביציבות והדאו ג'ונס איבד מערכו כ-0.1%, לאחר שלושה ימים רצופים של עליות.

הדוח הצביע על כך שהמשק הציג תוספת של 130 אלף משרות לעומת צפי של 55 אלף משרות בינואר. שיעור האבטלה נעמד על 4.3%, בעוד שהצפי היה שישאר יציב ברמה של 4.4%. בעקבות הפרסום, מדדי המניות הגיבו תחילה בעליות, אך בהמשך מחקו את רובן, ככל הנראה, בשל העובדה שהדוח החזק מן הצפוי מרחיק את הורדת הריבית הבאה של הפדרל ריזרב. לפי נתוני CME Group, ההסתברות המתומחרת בשווקים להורדת ריבית בהחלטה הקרובה של הפדרל ריזרב במרץ, ירדה מכ-20% לפני פרסום הדוח לשיעור של כ-6%.

אחרי ההתאוששות שנרשמה בימים האחרונים במניות התוכנה, קרן הסל iShares Expanded Tech-Software Sector ETF, אשר עוקבת אחר הסקטור, נפלה בכ-2.6%. בין המניות שבלטו בירידות, ניתן למצוא את מיקרוסופט , פלנטיר , שופיפיי , אורקל , אפלווינג , סרוויס נאו ועוד.

מספר מניות עשו תנועות משמעותיות במהלך יום המסחר בעקבות פרסום תוצאותיהן הכספיות:

קורנית - מניית החברה הישראלית, העוסקת בתחום הדפוס הדיגיטלי על טקסטיל, דיווחה על חזרה לצמיחה בהכנסות - הן צמחו ב-2.2% לכ-208 מיליון דולר. ההפסד הנקי הסתכם ב-13.5 מיליון דולר על בסיס GAAP, צמצום לעומת 2024, ועל בסיס Non-GAAP נרשם רווח נקי של 14.4 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של 1.5 מיליון דולר, עלייה מ-2024. המנכ"ל רונן סמואל מסר: "הרבעון הרביעי מסכם שנה של ביצוע ממוקד ועקבי. חזרנו השנה לצמיחה בהכנסות, השגנו EBITDA מתואם חיובי וייצרנו תזרים מזומנים תפעולי חזק".

ורטיב - מניית חברת התשתיות הדיגיטיליות זינקה בקרוב ל-25%, לאחר שרווחיה ברבעון הרביעי עקפו את תחזיות האנליסטים. החברה דיווחה על הכנסות בגובה 2.88, בהתאם לצפי האנליסטים, בעוד שהרווח למניה עמד על 1.36 דולר - מעל הצפי ל-1.29 דולר ומשמעותית מעל הרווח למניה בתקופה המקבילה אשתקד, שעמד על 0.99 דולר. החברה גם העלתה את תחזיותיה לשנת 2026 המלאה.

יוניטי - מניית חברת התוכנה, המספקת מנוע לפיתוח משחקי וידאו, צללה בכ-25%, על אף שתוצאותיה הכספיות עקפו את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה. החברה הציגה תחזית להכנסות של 480-490 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2026, מעט מתחת לקונצנזוס האנליסטים.

אסטרה לאבס - מניית חברת התשתיות ל-AI צנחה במעל 20%, על אף שעקפה את התחזיות בשורה העליונה והתחתונה. החברה דיווחה על הכנסות של 271 מיליון דולר ורווח למניה של 58 סנט, לעומת צפי להכנסות של 250 מיליון דולר ורווח למניה של 51 סנט. ב-CNBC מדווחים כי על אף שההכנסות ברבעון הרביעי צמחו ב-92% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, חלק מהאנליסטים ציפו שהחברה תציג הכנסות של מעל 280 מיליון דולר.

אתמול, דווח ב-CNBC כי מייסד קרן הגידור פרשינג סקוור, ביל אקמן, חשף שהוא בעל החזקה במניית מטא . לפי הדיווח, ההחזקה של אקמן שקולה ל-10% מההון של פרשינג סקוור, נכון לסוף 2025. במצגת המשקיעים השנתית של הקרן, נכתב כי "אנו מאמינים שמחיר המניה הנוכחי של מטא אינו משקף מספיק את פוטנציאל האפסייד של החברה לטווח ארוך בתחום ה-AI, ומייצג הערכת שווי מוזלת משמעותית עבור אחד העסקים הגדולים בעולם".

מאקרו

כאמור, דוח התעסוקה המצופה לחודש ינואר הצביע על כך שהמשק האמריקאי הציג תוספת של 130 אלף משרות - הרבה מעל הצפי של תוספת 55 אלף משרות בינואר. שיעור האבטלה נעמד על 4.3%, בעוד שהצפי היה שישאר יציב ברמה של 4.4%.

אלן זנטנר, אסטרטגית כלכלית ראשית במורגן סטנלי, אמרה לבלומברג כי "השווקים אולי ציפו להאטה בנתונים של היום אחרי הנתונים החלשים של שבוע שעבר, אבל שוק העבודה דווקא לחץ על דוושת הגז. הנתונים של היום מראים האצה בתעסוקה שהייתה חזקה מספיק כדי לדחוף את שיעור האבטלה כלפי מטה".

ברט קנוול, אנליסט ב-eToro, אמר לבלומברג כי מדובר בדוח שמשקיעים צריכים לברך עליו, אפילו אם הוא נותן לפדרל ריזרב יותר מרחב תמרון להשאיר את הריבית ללא שינוי. "חשוב לשמור על פרופורציות: זוהי נקודת נתונים אחת, והיא לא מוחקת את החולשה האחרונה שנצפתה בנתונים אחרים. אך אם שוק העבודה אכן מתייצב, זה יסייע גם לכלכלה וגם לשוק", הוא ציין.

מחר, יפורסם בארה"ב מדד המחירים לצרכן לחודש ינואר. המדד צפוי להצביע על כך שהאינפלציה תעלה ב-0.3%, קצב דומה לזה שנרשם בדצמבר 2025 - מה שישקף עלייה שנתית של 2.5%.

שוקי הסחורות והמטבעות

מחירי הנפט קפצו אתמול בכ-1.5%, על רקע המתיחות המתמשכת בין ארה"ב ואיראן ופגישת נתניהו-טראמפ בבית הלבן. העליות הגיעו גם על רקע דיווח בוול סטריט ג'ורנל אתמול כי הפנטגון הורה לנושאת מטוסים נוספת להיערך ליציאה למזרח התיכון. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד הבוקר על כ-64.9 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-69.5 דולר.

בשוק הקריפטו, הביטקוין ירד אתמול בכ-4% ונסחר הבוקר סביב 67 אלף דולר. מניות קריפטו כמו רובין הוד , סטרטג'י וקוין בייס סיימו את יום המסחר בוול סטריט בירידות בולטות.

תחזית

השפעות מהפכת ה-AI ממשיכות לבוא לידי ביטוי באזורים פחות צפויים של השוק. מניית ג'נראק - יצרנית של גנרטורים ביתיים - המריאה אתמול בכ-18% בוול סטריט, על אף שתוצאותיה הכספיות היו חלשות ופספסו את תחזיות האנליסטים. הסיבה: תחזית מכירות אופטימית, על רקע מעבר של החברה להתמקדות בגנרטורים של גיבוי לחוות שרתים - שהביקושים להם צפויים ללכת ולהאיץ.

החברה דיווחה על מכירות נטו של 1.09 מיליארד דולר ברבעון הרביעי - ירידה של 12% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הירידה נבעה מהאטה חדה במשלוחי גנרטורים לבתי מגורים, על רקע מיעוט בהפסקות חשמל בהשוואה לתקופה המקבילה בשנה שעברה, שהייתה עמוסת הוריקנים בארה"ב.

עם זאת, המכירות בחטיבת המוצרים התעשייתיים והמסחריים (C&I) צמחו ברבעון ב-10% לשיא של 399.5 מיליון דולר - מעל לקונזצנוס האנליסטים של FactSet, שעמד על 387 מיליון דולר. בשיחת המשקיעים שנערכה לאחר פרסום הדוחות, סמנכ"ל הכספים של החברה, יורק ראגן, ציין כי הצמיחה במוצרי C&I "נבעה בעיקר מהכנסות ממוצרים שנמכרו ללקוחות דאטה־סנטרים, מקומיים ובין־לאומיים".

החברה צופה כי פעילות ה-C&I שלה תצמח ב-30% ב-2026 - מעל קונצנזוס האנליסטים של Factset לצמיחה של 21.7%. כמו כן, על פי תחזיות הצמיחה של החברה, הנתח של מכירות ה-C&I מכלל המכירות צפוי לעלות ל-43% בשנת 2026, לעומת 39% בשנת 2025.

בכתבה שפורסמה ביאהו פייננס, צוין כי "בעוד שהביקוש במגזר הפרטי נותר מחזורי ותלוי במידה רבה במזג האוויר, גיבוי חשמל למגזר המסחרי - הקשור לצמיחה בתחומי ה-Hyperscale והתעשייה - מסתמן כמנוע רווחים עמיד ויציב יותר". המניה עלתה בכ-52% מתחילת השנה, כאשר מתוך 21 אנליסטים שמסקרים אותה, 15 קבעו לה המלצת "קנה" ושישה קבעו לה המלצת "החזק". לפי אינווסטינג, מחיר היעד הממוצע שלה עומד כעת על כ-203 דולר - ומשקף דאונסייד של כ-5.5% לעומת מחירה הנוכחי.