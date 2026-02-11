ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
ביל אקמן

"המניה בדיסקאונט חריג": ביל אקמן חושף השקעה חדשה

ב-CNBC דיווחו כי מייסד קרן הגידור פרשינג סקוור חשף שהוא בעל החזקה במניית מטא, השקולה ל-10% מההון של הקרן, נכון לסוף 2025 • במצגת המשקיעים של הקרן, צוין כי "מחיר המניה אינו משקף מספיק את פוטנציאל האפסייד של החברה לטווח ארוך בתחום ה-AI"

שירות גלובס 20:45
ביל אקמן / צילום: Reuters, Richard Brian
ביל אקמן / צילום: Reuters, Richard Brian

ביל אקמן, מייסד קרן הגידור פרשינג סקוור, חשף הערב (ד') כי הוא בעל החזקה במניית ענקית הטכנולוגיה מטא - כך דווח ב-CNBC. לפי הדיווח, ההחזקה של אקמן שקולה ל-10% מההון של פרשינג סקוור, נכון לסוף 2025.

במצגת המשקיעים השנתית של הקרן, נכתב כי "אנו מאמינים שמחיר המניה הנוכחי של מטא אינו משקף מספיק את פוטנציאל האפסייד של החברה לטווח ארוך בתחום ה-AI, ומייצג הערכת שווי מוזלת משמעותית עבור אחד העסקים הגדולים בעולם".

מניית מטא רושמת ירידה של כ-7% ב-12 החודשים האחרונים, בין היתר, על רקע חששות מפני הוצאות הון גדולות מדי בתחום ה-AI. במצגת של פרשינג סקוור התייחסו לדאגות אלו וציינו כי "אנו מאמינים כי החששות סביב הוצאות ההון של מטא בתחום ה-AI מעריכים בחסר את פוטנציאל הצמיחה לטווח ארוך של החברה מהתחום".

פרשינג ציינה כי מטא נסחרת כיום במכפיל רווח של 22 על הרווחים החזויים ל-12 החודשים הבאים - מחיר זול בהתחשב במידה שבה הבינה המלאכותית צפויה להאיץ את הצמיחה ברווחים בעתיד. לאלפאבית (גוגל) , אפל ואנבידיה יש מכפילי רווח עתידיים גבוהים יותר. עוד צוין בדיווח של CNBC, כי פרשינג הוסיפה את האחזקה במהלך הרבעון הרביעי. לפי מצגת המשקיעים, הקרן רכשה פוזיציות במניות אמזון , הרץ ומטא בשנת 2025, כאשר האחזקות באמזון ובהרץ נחשפו כבר בעבר.

בסוף החודש שעבר, השווקים הגיבו באופן חיובי לתוצאות שפרסמה מטא לרבעון הרביעי של 2025, אשר עקפו את תחזיות האנליסטים. מטא דיווחה על הכנסות של 59.89 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 58.45 מיליארד דולר. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 8.88 דולר למניה, לעומת תחזיות האנליסטים שעמדו על 8.22 דולר למניה. מטא פרסמה תחזית לזינוק חד בהוצאות ההון השנתיות שלה, על רקע בניית תשתיות בינה מלאכותית במסגרת השאיפה לפיתוח "סופר־אינטליגנציה". חברת האם של פייסבוק ואינסטגרם צפתה כי הוצאות ההון השנתיות יעמדו על 115-135 מיליארד דולר, לעומת 72.22 מיליארד דולר בשנה הקודמת.

מטא הודיעה כי מכירות הרבעון הראשון צפויות לעמוד על 53.5 עד 56.5 מיליארד דולר - מעל תחזית האנליסטים הממוצעת שעמדה על 51.3 מיליארד דולר. כמו כן, מטא פרסמה תחזית לזינוק חד בהוצאות ההון השנתיות שלה, על רקע בניית תשתיות בינה מלאכותית במסגרת השאיפה לפיתוח "סופר־אינטליגנציה". חברת האם של פייסבוק ואינסטגרם צופה כי הוצאות ההון השנתיות יעמדו על 115-135 מיליארד דולר, לעומת 72.22 מיליארד דולר בשנה הקודמת.