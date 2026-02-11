אחרי שנים שבהן הייתה נגישה בעיקר באמצעות טיסות קונקשן מסורבלות או קווי לואו קוסט עונתיים, דנמרק חוזרת למפת התיירות של הישראלים. שלוש חברות תעופה יפעלו בקו לקופנהגן בחודשים הקרובים: סקנדינביאן איירליינס (SAS), שכבר מפעילה שלוש טיסות שבועיות; נורוויגיאן אייר, שתצטרף באפריל; וסאן דור (מבית אל על), שתחזור ליעד בחודש מאי - לראשונה מאז שנת 2001.

החזרה של אל על לסקנדינביה סוגרת מעגל היסטורי. בעבר שימשה קופנהגן כהאב המרכזי של החברה באזור, אך פעילותה הופסקה בעקבות האינתיפאדה השנייה, לאחר שהרשויות בדנמרק סירבו לאשר הצבת מאבטחים חמושים בשטחן. המבוי הסתום הביטחוני הוביל אז לנטישת הקו ולסגירת המשרד המקומי למשך עשורים.

השינוי בהיצע הטיסות מוליד כעת זינוק חסר תקדים בביקושים. לפי נתוני אופיר טורס, נרשמה עלייה של כ־80% בחיפוש טיסות לקופנהגן לעומת אשתקד, כאשר בחיפוש טיסות ישירות בלבד הנתונים דרמטיים עוד יותר ומציגים זינוק של מעל 200%. נראה כי המעבר מטיסות נקודתיות, טיסות קונקשיין וקווי לואו קוסט מסורבלים ועונתיים (כמו זה שהפעילה נורוויגיאן) לפעילות סדירה ורחבה, הפך את דנמרק לאחד היעדים המבוקשים ביותר של העונה.

כמה תשלמו על טיסה ישירה לקופנהגן?

(השוואת מחירים למאי 2026)* אל על

החל מ־529 דולר

שתי טיסות שבועיות SAS

החל מ־595 דולר

שלוש טיסות שבועיות נורוויג'יאן איירליינס

החל מ־212 דולר

שתי טיסות שבועיות *ללא כבודה, הלוך־חוזר. לפי נתוני אופיר טורס ונורוויג'יאן

לגולנד, בקתות נופש ו"חופשות קרירות"

עבור המטיילים, דנמרק היא שער כניסה לאטרקציות כמו פארק 'לגולנד' ונקודת מוצא פופולרית לקרוזים. לאחרונה היא מיתגה את עצמה גם כיעד קולינרי וטרנדי, אך היתרון המרכזי שלה הוא האקלים: בעידן ההתחממות הגלובלית, קופנהגן מובילה את טרנד ה־"Coolcations" (חופשות קרירות). בחודשי הקיץ (יוני־אוגוסט), כשאירופה לוהטת, בדנמרק הטמפרטורות נוחות ומזג האוויר נעים.

"קופנהגן כשלעצמה היא יעד מעולה לחופשת עיר, ובנוסף לכך, דנמרק מהווה יעד דגל לחופשות משפחתיות בסגנון של של דירות או בקתות נופש כפריות", מסביר יוני וקסמן, משנה ליו"ר אופיר טורס. "בעשור האחרון, חופשות מהסוג הזה היו פופולריות בעיקר ביער השחור, הולנד, אוסטריה ואגם גארדה. עם הזמן עלה הצורך ביעדים חדשים שיתאימו לקונספט של טיול משפחתי כפרי עם טיסות ורכב צמוד, והשנה מסתמנים שני יעדים שמתאימים לכך - דנמרק והרי הטטרה בסלובקיה".

לדברי וקסמן, הקו הישיר לקופנהגן מרחיב משמעותית את הנגישות של ישראל לאזור סקנדינביה - המאופיין בנוסעים היוצאים לטיולי עומק, ובמיוחד לשייט בפיורדים ובים הבלטי. "פתיחת קו ישיר לקופנהגן צפויה לקצר את זמני ההגעה ולהפוך את היעד לנגיש הרבה יותר עבור השוק הישראלי", הוא מסכם.

תמר גרזון, מנכ"לית גוליבר, מצטרפת להערכות על פוטנציאל הצמיחה של היעד: "קופנהגן מעוררת סקרנות גוברת בקרב הקהל הישראלי בזכות שילוב ייחודי של תרבות, עיצוב וטבע. דנמרק נתפסת כיעד בעל ערך גבוה ולא רק כעוד יעד נופש קלאסי. חזרתן של שלוש חברות תעופה לקו מעידה על כך שגם הן מזהות ביקוש שמצדיק תחרות". מעבר להיותה יעד סופי, קופנהגן משמשת כנקודת קונקשן נוחה ליעדים בסקנדינביה, במדינות הבלטיות ובאירופה. מיקומה הופך אותה לתחנת ביניים יעילה במיוחד גם לטיסות להמשך לארה"ב.

דנמרק על המפה - אבל זה לא הדדי

הישראלים אמנם החזירו את דנמרק למפת התיירות, אך נכון לעכשיו נראה כי התנועה אינה הדדית: בעוד הביקוש מישראל נמצא בעלייה מתמדת, בכיוון ההפוך התיירים הדנים עדיין לא ממהרים להגיע. נתוני משרד התיירות חושפים את עוצמת הצניחה: אם ב־2019 נרשם שיא של כ-23.6 אלף כניסות תיירים מדנמרק, הרי שב־2024 המספר הסתכם בכ־1.7 אלף בלבד. גם הציפייה שהחזרה של חברת SAS לפעילות בישראל באוקטובר 2025 תביא איתה שינוי, התבדתה; בחודשים אוקטובר-דצמבר 2025 נרשמו כ-1,100 כניסות בלבד - ממוצע של כ-370 תיירים בחודש, רחוק משמעותית מהממוצע של כ־2,000 תיירים בחודש שנרשם לפני הקורונה.

בשיח הציבורי בדנמרק, המזרח התיכון נתפס כעת כאזור לחימה פעיל שיש להתרחק ממנו, אך למרות זאת, לאל על יש מה להרוויח מפתיחת הקו. אל על ו־SAS מפעילות ביניהן הסכם "קוד שייר", המאפשר שילוב טיסות, צבירת נקודות וחיבור לרשת יעדים. בזכות שיתוף הפעולה עם SAS, החברה בברית התעופה הבינלאומית SkyTeam, הקו לקופנהגן הופך משער לסקנדינביה להאב אסטרטגי המאפשר טיסות המשך לאירופה, ארה"ב ויעדים נוספים.

מייקי לוי, מנכ"ל Coterie Travel Club המתמחה בנוסעי יוקרה ועסקים, מציין כי המהלך מעורר תמיהה אך עשוי להוות ניסוי כלים אסטרטגי: "חניכת הקו לקופנהגן, במקביל להידוק הסכם הקוד־שייר עם SAS בינואר, אינה מקרית. אל על תוכל כעת להציע טיסות המשך לכל המדינות הנורדיות, לאסיה ולארה"ב דרך רשת הקווים של SAS". לדבריו, אף שמדובר בקו עונתי המופעל באמצעות סאן דור, אל על פועלת כאן מתוך תכנון אסטרטגי: "בזכות הקוד‏־שייר, אל על יודעת בדיוק מהו פוטנציאל התפוסה בקו. ייתכן שהם זיהו הזדמנות משמעותית והחליטו על מעין ניסוי כלים לבחינת השוק".

מלאה בהפגנות, יקרה כמעט כמו ת"א

המל"ל מגדיר את דנמרק כבעלת רמת איום 2 (איום מזדמן), בדומה למדינות רבות באירופה, וממליץ על ערנות מוגברת. באתר המל"ל מצוין כי בחודשים האחרונים נרשמה הסלמה בגילויי אנטישמיות במדינה, החל מהטרדות מילוליות וונדליזם ועד לאירועים חריגים כמו השלכת רימוני יד לעבר שגרירות ישראל באוקטובר 2024. נוכחות של דגלי פלסטין והפגנות בולטת בעיקר בשכונות עם ריכוזי מהגרים.

עם זאת, במישור הפוליטי, הממשלה הדנית נחשבת לידידותית יחסית לשכנותיה הסקנדינביות, ולא הוכרזו בה חרמות על ישראל. נראה שגם בקרב הישראלים חלה תפנית: אם בתחילת המלחמה העדיפו רבים "יעדים בטוחים" וקרובים, כעת ניכרת חזרה לחיפוש אחר גיוון ויעדים רחוקים יותר.

מבחינה כלכלית, קופנהגן נותרת אחת הערים היקרות באירופה. לפי מדדים בינלאומיים (כמו Numbeo ו־Mercer), העיר מדורגת גבוה במיוחד בעלויות הלינה, המסעדות והתחבורה. היחלשות הקרונה הדנית מספקת אמנם הקלה קלה למחזיקי השקל והדולר בהוצאות היומיומיות, אך היא אינה משנה את התמונה: דנמרק נותרה יעד יקר.