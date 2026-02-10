ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בזכות המבצעים והדולר הנמוך: עלייה של 17% ברכישת הטיסות

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי • נתוני הפניקס גמא מצביעים על עליות בתעופה, אחרי שבועיים של ירידות, אך לא במוצרי החשמל

גלית חתן 11:42
אילוסטרציה: Shutterstock
אילוסטרציה: Shutterstock

על-פי מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל, לאחר שבועיים של ירידות נרשם בשבוע האחרון שבוע מעורב.

אל על גבתה "מחירים מופרזים" במלחמה ותשלם קנס של 121 מיליון שקל
רשת פארם חדשה יוצאת לדרך: קבוצת ספיר משיקה את "פארם פלוס"

הענפים הבולטים בעליות השבוע היו ענפי התיירות והטיסות, שרשמו זינוק של כ־17% במחזור הקניות. העלייה נבעה מגידול של כ־19% בכמות ההזמנות, ככל הנראה בעקבות מבצעי חברות התעופה הישראליות, לצד שער הדולר הנמוך.

עם זאת, העלייה השבוע מגיעה לאחר שבועיים של ירידות משמעותיות בענף, ולכן מדובר ככל הנראה בתיקון נקודתי. בנוסף, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ענף התיירות עדיין מצוי בירידה.

במקביל, בענף החשמל והאלקטרוניקה נרשמה השבוע ירידה של 3% במחזור הקניות. מדובר בהתמתנות יחסית לאחר חודשי נובמבר ודצמבר, שהתאפיינו במבצעי סוף שנה אגרסיביים. בחינה של נתוני חודש ינואר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד מציגה עלייה של 4% במחזור הקניות בענף. העלייה נבעה מגידול של 6% בכמות העסקאות.

עוד עולה מהנתונים כי עיקר הצמיחה בענף נרשמה דרך הזמנות אונליין יותר מאשר בחנויות הפיזיות.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "ענף החשמל הוא דוגמה לשוק בריא שבו הצרכן נהנה מתחרות, גם בתקופה של יוקר מחיה. יחד עם זאת, הענף מתמודד עם אתגרים משמעותיים: רשתות השיווק והמזון הגדולות מקצות יותר ויותר שטחי מדף למוצרי חשמל במחירים זולים, וכך מושכות את הצרכן לרכוש אצלן. בנוסף, העלאת תקרת המס להזמנות מחו"ל ל-150 דולר מהווה גם היא אתגר איתו יצטרכו היבואנים והריטליירים הישראלים להתמודד".