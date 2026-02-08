ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
רשתות פארם

רשת פארם חדשה יוצאת לדרך: קבוצת ספיר משיקה את "פארם פלוס"

קבוצת ספיר, המחזיקה בין היתר ברשתות "סופר ספיר", "נטו חיסכון" ו"המכולת שלנו", הודיעה על השקת רשת פארם חדשה בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים • רשת "פארם פלוס", שתקים עשרות סניפים ברחבי הארץ, תכלול גם מחלקות ייעודיות לעולם הספורט כגון תוספי תזונה וציוד נלווה לספורטאים

נבו שפיר 14:54
אילוסטרציה: Shutterstock, Quality Stock Arts
אילוסטרציה: Shutterstock, Quality Stock Arts

קבוצת ספיר, בבעלות אבינועם ואורן ספיר, המחזיקה בין היתר ברשתות "סופר ספיר", "נטו חיסכון" ו"המכולת שלנו", הודיעה היום (א') כי בכוונתה להיכנס לשוק הפארם. הקבוצה משיקה את רשת "פארם פלוס", לה ייפרסו עשרות סניפים ברחבי הארץ, בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים.

על-פי הודעת החברה, מהלך ההתרחבות נועד לאותת למשקיעים לקראת כניסתם הצפויה לבורסה. כיום מחזיקה החברה כ-50 סניפים ברחבי הארץ, והרשת החדשה, שתעבוד במודל זכיינות, צפויה להרחיב את הרשת לפעילות של כ-100 סניפים עד סוף שנת 2026.

הרשת החדשה תציע - לצד מוצרי פארם קלאסיים בהם טואלטיקה, פרפומריה, מוצרי טבע, ויטמינים ותרופות ללא מרשם (OTC) - גם מחלקות ייעודיות לעולם הספורט. במסגרת זו, "פארם פלוס" צפויה להתמקד במוצרי חלבון, תוספי תזונה וציוד נלווה לספורטאים, במטרה לענות על הביקושים הגדלים בתחום.

אבינועם ואורן ספיר / צילום: יח''צ
 אבינועם ואורן ספיר / צילום: יח''צ

הכניסה לתחום הפארם מגיעה לאחר שקבוצת ספיר ביססה את פעילותה בשוק קמעונאות המזון כאחת הרשתות המובילות בישראל, וכעת היא מתכוונת ליישם את המודל הקמעונאי שלה גם בענף הפארם, תוך דגש על תפעול, תמחור וחוויית קנייה.

"אנו מבקשים ליישם בענף הפארם את הניסיון שצברנו בעולם הקמעונאות", מסר הבעלים, אורן ספיר. "מטרת הרשת היא להציע מענה רחב ונגיש במרכזי קניות ובערים ברחבי הארץ, עם דגש גם על תחומים שבהם ההיצע כיום מוגבל, בהם עולם הספורט ותוספי התזונה. בכוונתנו להציע שילוב של איכות, מקצועיות ותמחור נגיש לצרכן".

שוק הפארם הישראלי נחשב למאוד ריכוזי, כשנתח השוק המירבי שלו משתייך לסופר-פארם. המתחרות העיקריות הן Bפארם של קבוצת שופרסל וגוד פארם של אדם פרידלנדר, שנרכשה בעבר על-ידי רמי לוי, ולאחרונה גם רשת ליאור עדיקה.