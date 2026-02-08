רשת פארם חדשה יוצאת לדרך: קבוצת ספיר משיקה את "פארם פלוס"

קבוצת ספיר, בבעלות אבינועם ואורן ספיר, המחזיקה בין היתר ברשתות "סופר ספיר", "נטו חיסכון" ו"המכולת שלנו", הודיעה היום (א') כי בכוונתה להיכנס לשוק הפארם. הקבוצה משיקה את רשת "פארם פלוס", לה ייפרסו עשרות סניפים ברחבי הארץ, בהשקעה של עשרות מיליוני שקלים.

על-פי הודעת החברה, מהלך ההתרחבות נועד לאותת למשקיעים לקראת כניסתם הצפויה לבורסה. כיום מחזיקה החברה כ-50 סניפים ברחבי הארץ, והרשת החדשה, שתעבוד במודל זכיינות, צפויה להרחיב את הרשת לפעילות של כ-100 סניפים עד סוף שנת 2026.

הרשת החדשה תציע - לצד מוצרי פארם קלאסיים בהם טואלטיקה, פרפומריה, מוצרי טבע, ויטמינים ותרופות ללא מרשם (OTC) - גם מחלקות ייעודיות לעולם הספורט. במסגרת זו, "פארם פלוס" צפויה להתמקד במוצרי חלבון, תוספי תזונה וציוד נלווה לספורטאים, במטרה לענות על הביקושים הגדלים בתחום.

אבינועם ואורן ספיר / צילום: יח''צ

הכניסה לתחום הפארם מגיעה לאחר שקבוצת ספיר ביססה את פעילותה בשוק קמעונאות המזון כאחת הרשתות המובילות בישראל, וכעת היא מתכוונת ליישם את המודל הקמעונאי שלה גם בענף הפארם, תוך דגש על תפעול, תמחור וחוויית קנייה.

"אנו מבקשים ליישם בענף הפארם את הניסיון שצברנו בעולם הקמעונאות", מסר הבעלים, אורן ספיר. "מטרת הרשת היא להציע מענה רחב ונגיש במרכזי קניות ובערים ברחבי הארץ, עם דגש גם על תחומים שבהם ההיצע כיום מוגבל, בהם עולם הספורט ותוספי התזונה. בכוונתנו להציע שילוב של איכות, מקצועיות ותמחור נגיש לצרכן".

שוק הפארם הישראלי נחשב למאוד ריכוזי, כשנתח השוק המירבי שלו משתייך לסופר-פארם. המתחרות העיקריות הן Bפארם של קבוצת שופרסל וגוד פארם של אדם פרידלנדר, שנרכשה בעבר על-ידי רמי לוי, ולאחרונה גם רשת ליאור עדיקה.