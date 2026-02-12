השוק מתחמם: המתחרות של אובר בוחנות כניסה לישראל

הפעילות העסקית בענף התחבורה השיתופית בישראל ממשיכה להאיץ לקראת אישור החוק שיאפשר להפעיל בישראל שירותי הזמנת נסיעות מקוונים (Ride hailing).

לגלובס נודע כי מספר מתחרות גלובליות מרכזיות של אובּר (UBER), שהיא המועמדת המרכזית להיכנס לשוק, כבר פנו למשרד התחבורה לקבלת מידע והבהרות על הרגולציה ועל ההליכים שיידרשו לצורך כניסה לפעילות בשוק המקומי - ובהם ערבויות, אבטחת נתונים, מגבלות על אזורי פעילות וכדומה.

ע"פ הערכות, כבר מתבצעים מגעים וגישושים של חברות מקומיות עם המועמדות המרכזיות לכניסה לשוק בעקבות אובּר ובהן חברת בּולט (BOLT) האירופית, שנחשבת לשחקנית מרכזית בענף באיחוד האירופי, וחברת ליפט (Lyft) האמריקאית, שגם היא שחקנית גלובלית עם פעילות בעשרות מדינות, כולל באירופה.

שתי החברות צפויות לשלוח נציגים בכירים לכנס המובילטי השנתי, שיתקיים באמצע החודש הבא, וע"פ מקורות בענף הן יקיימו בישראל גם פגישות עסקיות שתואמו מראש. בנוסף, מקורות במשרד התחבורה מספרים על גישושים ראשוניים של חברות סיניות להזמנת נסיעות, אם כי עדיין לא ברור אם הן בוחנות לפעול בישראל מסחרית או להשתתף בניסויים של "מוניות רובוטיות".

חבירה לשחקנים מקומיים

ע"פ הערכות בענף, לפחות חלק מהשחקניות הבינלאומיות בוחנות להיכנס לשוק הישראלי באמצעות כינון שותפות, רכישת נתח בעלות או רכישה מלאה של חברות מקומיות שיש להן כבר אפליקציות ותשתיות מגובשות ומוכחות - המאפשרות הזמנת נסיעות ומחוברות למספר רב של משתמשים פרטיים ומנויים עסקיים. בישראל פועלות מספר חברות כאלה ובהן גט (GETT), יאנדקס, גוֹ־טוּ (GOTO), פנגו ועוד.

חברות אלו מתמקדות באפליקציות להזמנת מוניות ולחיבור בין לקוחות לשירותי תחבורה. אולם הפלטפורמה הטכנולוגית שלהן ניתנת להתאמה גם לשירותים של הזמנת נסיעות, שמחברים בין נהגים פרטיים ללקוחות בהיקף ארצי - בדומה לאפליקציות של אובר ודומותיה. יצוין כי חבירה לשחקנים מקומיים שיש להם פלטפורמת הזמנת מוניות היא דפוס פעילות מוכר של שחקנים גלובליים בתחום הזמנת הנסיעות המתרחבים לשווקים מקומיים חדשים.

הדוגמה האחרונה הבולטת היא כניסת ליפט לשוק האירופי באמצעות רכישת חברת אפליקציית הזמנת המוניות פְרי־נאוּ (Freenow) ביולי 2025 תמורת סכום של כ־200 מיליון דולר במזומן. תוך מספר חודשים מהשלמת הרכישה הסבה החברה האמריקאית את האפליקציה לשירות של הזמנת נסיעות, הפועל כיום ב־180 ערים בתשע מדינות ובהן גרמניה, בריטניה, ספרד ואיטליה.

ממתינים להתפתחויות בעקבות החקיקה

לגלובס נודע, בין השאר, כי חברת פנגו בוחנת אפשרות לשיתוף פעולה במסגרת פורמט הפעילות המדובר עם אחד השחקנים בקטגוריה. מחברת גט נמסר כי לא מתנהלים מגעים בנושא.

עוד נודע לגלובס כי במקביל נרשם בינתיים קיפאון בענף רכישת המוניות בשל המתנה של לקוחות להתפתחויות בעקבות החקיקה בנושא, שכבר אושרה בקריאה ראשונה.

כפי שנחשף בגלובס, חברת אובּר, שתהיה כנראה הראשונה להיכנס לשוק לאחר אישור החקיקה, עשויה להציע לנהגים שיצטרפו לשירותה אפשרות רכישת רכב חדש, בדגש על רכב חשמלי, לצד ליסינג ושירותים נוספים בתנאים מועדפים, באמצעות שותפות הרכב הבינלאומיות המרכזיות שלה, ובראשן BYD וטסלה.

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה: "במסגרת הכנס הבינלאומי לתחבורה חכמה, יוצג נושא ה־Ride sharing (נסיעה שיתופית) כנושא מהותי בעולם התחבורה הבינלאומי. זאת, באמצעות חברות בינלאומיות העוסקות בתחום". 

השקל מתחזק והיבואנים ממשיכים להוריד מחירים

שער השקל החזק והדשדוש בשוק ממשיכים לדחוף את מחירי כלי הרכב החדשים כלפי מטה, הן במחירונים הרשמיים והן במבצעים נקודתיים. בימים האחרונים הצטרפו לטרנד עוד כמה יבואנים.

פולקסווגן פרסמה מחירון 2026 מעודכן ומוזל לשורה של דגמים פופולריים. מחיר המחירון של דגם הבסיס של פולקסווגן גולף הוזל בכ־7,000 שקל ל־170 אלף שקל וגרסאות נוספות של המכונית הוזלו בכ־2,000 שקל. דגם T-CROSS הוזל במחירון בכ־2,000 עד 4,000 שקל בהתאם לגרסה ודגם T-ROC הוזל בכ־3,000 שקל. בנוסף יצאה החברה במבצע מכירות עם הנחות נוספות בטווח של 2,000 עד 11 אלף שקל בהתאם לדגם.

קיה גם ביצעה הוזלה עקיפה של הספורטז' ההיברידי הארוך, באמצעות השקת גרסת בסיס חדשה של הרכב, שעולה כ־190 אלף שקל, הוזלה של 20 אלף שקל לעומת גרסת הבסיס הקודמת של הרכב. לגרסה הזו אבזור מקיף שדומה לזה של הגרסה היקרה יותר למעט חלון גג חשמלי, מושבים חשמליים ועוד מספר פריטים.

מחיר שנראה לאחרונה לפני 5 שנים

קבוצת לובינסקי ביצעה מיצוב חדש של מכונית ההאצ'בק החשמלית MG4, והשיקה את מודל 2026 המחודש של המכונית עם מחיר מחירון נמוך משמעותית מהגרסה היוצאת. גרסת הבסיס עולה כעת כ־143 אלף שקל במקום 149 אלף שקל, ואילו הגרסה הבכירה עולה כעת 149 אלף שקל במקום 166 אלף שקל. העיצוב החיצוני והממדים לא השתנו אבל המכונית כוללת כעת מערך פיקוד חדש בעל מסך מרכזי גדול יותר, ומספר שינויי עיצוב פנימיים. גרסת הבסיס מצוידת כעת במנוע בהספק 190 כ"ס וסוללה שזהה לסוללה היוצאת, אך בעלת טווח משופר ב־20 ק"מ ל־452 ק"מ. גם הטווח בדגם הבכיר עלה ב־25 ק"מ לעד 545 ק"מ.

ואילו קרסו יצאה מבצע שבו הוזילה את הרנו קליאו האוטומטית בשיעור של עד 10,000 שקל בהתאם לגרסה. גרסת הבסיס ההתחלתית עולה כעת כ־115 אלף שקל, מחיר שראינו לאחרונה לפני למעלה מ־5 שנים.

כל המחירים המופיעים הם לדגמי 2026 ולא לדגמי אפס קילומטר.

נחת בישראל: שברולט בלייזר החשמלי

חברת UMI השיקה בישראל את רכב הפאר החשמלי שברולט בלייזר החדש. אורכו של הרכב 4.88 מ', רוחבו 1.98 מ', גובהו 1.65 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 3.01 מ'. הרכב משווק בישראל עם שני מנועים חשמליים בהספק של 300 כ"ס ובסוללה בקיבולת 85 קילוואט לשעה עם טווח של עד 455 ק"מ בתקן האמריקאי המחמיר. הוא תומך בטעינה מהירה בקצב של עד 190 קילוואט. האבזור התקני מקיף וכולל בין השאר מסך מולטימדיה של 17.7 אינץ', מושבים חשמליים, ריפוד עור ועוד. המחיר עומד על 390 אלף שקל.