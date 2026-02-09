ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את התקנות שיאפשרו להתחיל בגביית אגרה בנתיבים המהירים המתוכננים בכביש החוף ובנתיבי איילון. מדובר בשלב רגולטורי שנועד לאפשר את הפעלת הפרויקט, שנועד לצמצם גודש באמצעות תעדוף תחבורה ציבורית ונסיעה משותפת. לפי התקנות, הנתיבים יחולקו ל־7 מקטעי חיוב, כאשר האגרה תיקבע לכל מקטע בנפרד ותנוע בטווח של כ־7 עד כ־105 שקלים למנוי, בהתאם לרמת העומס בכבישים הרגילים. תחבורה ציבורית, שאטלים ייעודיים ורכבים עם שלושה נוסעים ומעלה יהיו פטורים מתשלום. לעומת זאת, רכבים פרטיים עם נהג בלבד או שני נוסעים יוכלו להשתמש בנתיב בתשלום.

● עד להודעה חדשה: לא תקבלו נקודות על עבירות התנועה האלה, וזו הסיבה

● רוצים להישפט על דוח תעבורה? החל מהיום לא צריך להגיע לביהמ"ש

הנתיבים יופעלו בכביש החוף ובאיילון, ממחלף נתניה בצפון ועד מחלף מבוא איילון בדרום. כחלק מהפרויקט יוקמו שני חניוני חנה וסע חינמיים: חניון בשפיים עם כ־6,800 מקומות חניה, שאמור להיפתח במרץ הקרוב, וחניון נוסף במבוא איילון עם כ־3,800 מקומות חניה, המתוכנן להיפתח ביולי. החניונים יכללו גם מתקנים לרוכבי אופניים ומקלחות, ומהם יופעלו שאטלים חינמיים ליעדים מרכזיים. האגרה תופעל ככלי לניהול הביקוש: אם המהירות בנתיב תרד מתחת ל־70 קמ"ש, תתאפשר חסימה זמנית של כניסת רכבים משלמים, במטרה לשמור על זרימת תנועה רציפה בנתיב. רכבים דו־גלגליים לא יורשו להשתמש בנתיב, בין היתר משיקולי בטיחות.

עלות הפרויקט מוערכת בכ־8 מיליארד שקל. חלקו בוצע ישירות על ידי חברת נתיבי איילון, וחלקו באמצעות זכיין פרטי, שיקבל תשלום לאורך תקופת הקמה והפעלה של 14 שנה. התקנות אושרו חרף הסתייגויות שהועלו בוועדה, בעיקר סביב גובה האגרה המרבי האפשרי. במשרד התחבורה ובאוצר הסבירו כי מדובר במנגנון שנועד לווסת את השימוש בנתיב ולאפשר עדיפות לתחבורה ציבורית ולנסיעה שיתופית.

ב־1.3 צפוי להתחיל לפעול הנתיב המהיר משפיים, ובהמשך, סביב חודש יוני, צפויה להתחיל הפעלה גם מראשון לציון.