יותר לא תקבלו נקודות על עבירות התנועה האלה, וזו הסיבה
עד להודעה חדשה: לא תקבלו נקודות על עבירות התנועה האלה, וזו הסיבה

יוזמה חדשה שקידם משרד המשפטים בתחום עבירות התנועה יוצאת היום  לדרך, אבל דבר אחד חשוב נשאר מחוץ לרפורמה - שיטת הניקוד • החל מהיום לא יינתנו נקודות בשורת עבירות תנועה שהקנס בגינן עומד על 500 שקל - וזאת בשל עניין טכני לכאורה, לפיו לא הותקנו תקנות מכוח החוק החדש בידי שרת התחבורה

ג'ניפר סילון 15:48
צילום: בר לביא
צילום: בר לביא

יוזמה חדשה שקידמו שר המשפטים יריב לוין ומשרד המשפטים בתחום עבירות התנועה יוצאת היום (א') לדרך, במסגרתה עוברים מעבירות פליליות להפרות מינהליות ולבית דין דיגיטלי ולא פיזי שידון בעררי הנהגים. אבל דבר אחד חשוב נשאר מחוץ לרפורמה, והוא שיטת הניקוד.

החל מהיום לא יינתנו נקודות בשורה של עבירות תנועה שהקנס בגינן עומד על 500 שקל, כמו למשל נהיגה בחוסר זהירות, עקיפת רכב שעצר לפני מעבר חצייה, נהיגה בכביש ההפוך בכביש חד-סטרי, חציית קו הפרדה רצוף או נהיגה משמאלו, רכב עומד הפולט עשן במידה העלולה לפגוע בבטיחות, נהיגת טרקטורון בכביש שלא במושב או בקיבוץ, אי-ציות לכיוון הנסיעה ברמזור, נהיגה או רכיבה באופנוע ללא קסדת מגן ונוסע לא חגור.

הסיבה: עניין טכני לכאורה, לפיו לא הותקנו תקנות מכוח החוק החדש בידי שרת התחבורה מירי רגב, ועד שתקנות אלה יותקנו מחדש - שוטרי תנועה לא יוכלו לתת נקודות בעבירות קלות.

במקור הרפורמה כללה גם הקלות משמעויות במחיקת ניקוד בעבירות קלות של עד ארבע נקודות, והפחתה של ניקוד בחצי במקרה שאדם לא ביצע עבירה נוספת בתוך שנה. עם זאת, משרד התחבורה כאמור טרם התקין תקנות בנושא זה.

"התקנות עצמן לא תוקנו"

עו"ד שולמית שמעון, חברה בוועדת התעבורה בלשכת עורכי דין, מסבירה: "היום יצא לדרך חוק הפרות תעבורה מינהליות. יחד עם החוק היו אמורים להיות מתוקנות תקנות התעבורה. התקנות עצמן לא תוקנו, אז המצב המשפטי נכון לרגע זה הוא שעל כל הפרת תעבורה שהקנס בגינה הוא 500 שקל ומטה, פשוט אין ניקוד". עם זאת, כן יש ניקוד על כל עבירת תעבורה (לא הפרת תעבורה) שהקנס בגינה הוא 750 שקל ומעלה.

המשמעות של הצעד הזה היא די דרמטית גם לנהגים וגם עבור הבטיחות בדרכים, משום שמתן נקודות יכול להשפיע על הנהגים, בהתאם לגובהן. שיטת הניקוד, שהיא אמצעי תיקון, מחייבת נהג מעל 12 נקודות לעבור קורס נהיגה מונעת, ולאחר 36 נקודות הוא מגיע לפסילת רישיון למשך 3 חודשים או 9 חודשים.

השינוי במצב המשפטי יטיב עם נהגים עד אשר יותקנו תקנות בנושא שישנו את שיטת הניקוד. הזכייה מההפקר תתאפשר מיום תחולת החוק, כלומר מהיום ולא רטרואקטיבית, ותסתיים ביום שהתקנות ייכנסו לתוקף.