1 הקנס על שימוש בטלפון בזמן נהיגה יגדל פי 10?

שרת התחבורה מירי רגב הודיעה השבוע על מהלך דרמטי להחמרת הענישה על שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה: נהגים שייתפסו משתמשים במכשיר ייקנסו בסכום של 10 אלף שקל, במקום הקנס הקיים כיום - 1,000 שקלים ו־8 נקודות חובה. עוד נבחנת אפשרות להחרמת רכב בגין ביצוע העבירה. רגב הסבירה כי מדובר בצעד הרתעתי שנועד להתמודד עם העלייה בתאונות הדרכים ובהסחות הדעת בכבישים. אך האם זה הפתרון הנכון?

● המרוויחים הגדולים מהבלאק פריידיי: ענף מוצרי החשמל וענף המחשבים

● רשת פקטורי 54 פותחת בית קפה בביג פאשן גלילות

לפי נתוני עמותת אור ירוק, 425 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת שנת 2025, לעומת 395 בתקופה המקבילה ב־2024 - עלייה של כ־8%. לפי נתוני משטרת ישראל לשנת 2024, יותר מ־161 אלף דוחות נרשמו לנהגים בגין שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה. עם זאת, עדיין לא נמצא מחקר שקושר באופן ישיר בין השימוש בטלפון לבין מספר ההרוגים בכבישים.

השינוי שמבקשת לעשות רגב דורש תיקון לתקנות התעבורה, אלא אם ייקבע כי מדובר בהחמרה מהותית, שתצריך גם תיקון של פקודת התעבורה עצמה (החוק הראשי בתחום). את התקנות מגבשים בדרך כלל גורמי המקצוע במשרד התחבורה, יחד עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, משטרת ישראל ובליווי משרד המשפטים. לאחר ניסוח התקנות ואישור שרת התחבורה, הן מועברות לדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת, שתפקידה לאשר את השינוי לפני פרסומו ברשומות וכניסתו לתוקף.

איך אוכפים דבר כזה? השיטות הנפוצות כוללות שיטור ומצלמות. לדברי עו"ד יניב יעקב, מנכ"ל עמותת אור ירוק, החמרת הענישה על הסחת דעת היא חשובה, אך לא תפתור לבדה את תופעת ההרוגים בכבישים.

לדבריו, הרכיב המשמעותי הוא החרמת הרכב והאכיפה באמצעות מצלמות ושיטור. "כיום אין נתון שמראה שזה באמת הגורם בניתוח של תאונות קטלניות. ברור שצריך לטפל בזה, אבל השמיכה קצרה וצריך לבחור איפה שמים את המיקוד בחקיקה. אפשר לקדם מערכות בטיחות שמונעות שימוש בטלפון סלולרי, בואו נתחיל בזה באוטובוסים ובמשאיות. להעלות קנסות ולהאשים את הנהג כל הזמן זה לא הפתרון. מצלמות הן הפתרון.

"המטרה של ענישה היא הרתעה: שהציבור ידע שאם יבצע עבירה, יש סיכוי שייתפס. הקנס הוא תוספתי. יש אנשים שקנס כזה מאוד יכביד עליהם, ויש כאלה שזה לא מדגדג להם. הציפייה מהשרה היא לא להתעסק רק בקנסות, אלא להציג תוכנית לאומית רב שנתית ולתקצב את הרלב"ד, כפי שהתחייבה".

ומה קורה בעולם? ברוב מדינות אירופה הקנסות על שימוש בטלפון בזמן נהיגה נעים סביב 100־300 דולר, ולעיתים אף פחות. חריגה בולטת היא נורווגיה, שם הקנס על שימוש בטלפון בזמן נהיגה עומד על יותר מ־700 דולר. לצד זאת, יש מדינות שבהן אין איסור מוחלט על אחיזת טלפון ביד בזמן נהיגה או שהאכיפה בהן רופפת יותר, וכן מדינות שמבדילות בין סוגי השימוש השונים, למשל בין שיחה, שליחת הודעה או שימוש באפליקציות.

2 קולינריה

רשת הפיצריות פאפא ג'ונס פותחת תת-רשת בשם PaPa - Grab & Go שתפעל במודל של סניפים קטנים בני 30-20 מ"ר, שבהם יועסקו בין עובד אחד לשלושה.

לפי הרשת, החסכון בכוח האדם יתאפשר הודות למערכת מכשור מתקדמת שתביא ליעילות תפעולית, וככל הנראה גם תחסוך בעלויות - מה שיסייע לה לפעול במיקומים אסטרטגיים, בדגש על קניונים, שבהם השכירות יקרה יותר. בימים אלה מנהלת הרשת משא ומתן עם מספר קניונים לפתיחת הסניף הראשון.

במקביל, בחודשים הקרובים צפויים להיפתח ארבעה סניפים חדשים בהשקעה של כ־4 מיליון שקל - ברמלה, בית שמש, ירושלים וקריית מוצקין. עד סוף שנת 2026 צפויה הרשת לפתוח כ-15 סניפים נוספים.

חן ומוטי ריכטר, בעלי הרשת פאפא ג'ונס / צילום: עמיר צוק

"מהלכי ההתרחבות משקפים את הביקוש לפאפא ג'ונס, ואת אמון הקהל הישראלי בפיצה שלנו", אומר מוטי ריכטר, בעלי פאפא ג'ונס ישראל. "פתיחת הסניפים החדשים וקבלת כשרות מהדרין לחלקם, לצד המודל החדש המבוסס על סניפים קומפקטיים - יאפשרו לנו להגיע לקהלים חדשים במקומות שבהם לא פעלנו בעבר".

הרשת הבינלאומית נוסדה ב־1984, ופועלת ב־50 מדינות עם כ־6,000 סניפים. ההכנסות הגלובליות שלה עמדו ב־2024 על כ־3.9 מיליארד דולר. בארה"ב היא הרשת הרביעית מבחינת הכנסות, כשלפניה דומינוס, פיצה האט וליטל סיזרס. בישראל, הרשת נמצאת בבעלות מוטי וחן ריכטר, ומחזיקה ב־45 סניפים ברחבי הארץ ושירות משלוחים.

3 משפט

משרד עמית פולק מטלון (APM) ממזג לשורותיו את משרד פאולינה בן עמי, שהוקם ב־2001 ומתמחה בקניין רוחני. המשרד מונה 14 עורכי דין ועורכי פטנטים, והשותפים המובילים בו הם בן עמי, בנה גד בנט, ואבי אביטל, לשעבר בכיר באמ"ן. לפני כשנה התמזגו APM עם משרד ד"ר אייל ברסלר לפטנטים וקניין רוחני.

משרד עורכי הדין פאולינה בן עמי התמזג לתוך עמית פולק מטלון / צילום: איל מרילוס

לדברי עו"ד יונתן אלטמן, יו"ר עמית פולק מטלון ושות', "המיזוג מהווה עבורנו צעד אסטרטגי שיחזק משמעותית את תחום הקניין הרוחני, ובפרט את מחלקת רישום הפטנטים. בעידן שבו חדשנות וטכנולוגיה מניעים את העולם, לפטנטים יש תפקיד מרכזי בהגנה על רעיונות, טכנולוגיות ופתרונות פורצי דרך".

4 תיירות

רשת מלונות מטיילים ערכה טקס להנחת אבן הפינה של מלון "מטיילים אגמא", אשר נבנה בימים אלה בקיבוץ תל קציר שבעמק הירדן ואמור להיפתח בשנת 2027. מדובר במלון הראשון שהרשת מקימה מאפס, על שטח של 22 דונם ובהשקעה כוללת של 90 מיליון שקל.

טקס להנחת אבן הפינה של מלון ''מטיילים אגמא''. טל ישועה, מנכ''ל משרד התיירות מיכאל יצחקוב, בת חן ישועה וראש המועצה האזורית עמק הירדן עידן גרינבאום / צילום: ספיר אדלר

המלון ייבנה בבנייה ירוקה וחכמה, ומתוכנן כך שבשלב ראשון ייצר בעצמו כ־65% מהחשמל שהוא צורך, כמעט ללא השפעה סביבתית. המלון יכלול גם מערכות השקיה חכמות, חיישני תאורה מתקדמים ומערכות בקרה לחימום מים. בסך הכול כוללת הרשת שבבעלות בת חן וטל ישועה 8 מלונות, ועוד שניים בבנייה - אגמא ואכזיב.