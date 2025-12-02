המרוויחים הגדולים מהבלאק פריידיי: ענף מוצרי החשמל וענף המחשבים

שבוע הבלאק פריידיי הסתיים כמאכזב עבור לא מעט קמעונאים. אומנם אחרי שנפתח עם ארבעה ימים חלשים, הגיעו שלושה ימים חזקים יותר - בעיקר חמישי, ובסך-הכול עלייה מצרפית של 18% במכירות לעומת סוף השבוע הקודם. עם זאת, רוב הענפים הבולטים סיימו את השבוע עם עליות מינוריות או אף ירידות.

על הרקע הזה בולטים ענף מוצרי החשמל שרשם עלייה של 15% לעומת השבוע הקודם, וענף המחשבים והסלולר שרשם עלייה של 9% - כך עולה ממדד הפניקס גמא, שבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בתחום הקמעונאות.

לעומת שני הענפים שצוינו, ענף האופנה והנעלה ספג ירידות משמעותיות בנובמבר, ולמעשה הכנסותיו החודש צנחו בכ-10% לעומת נובמבר אשתקד. הירידה הזו היא תוצאה של שלוש סיבות עיקריות שפגעו בקמעונאים המקומיים.

הסיבה הראשונה לכך היא החורף שאיחר להגיע והשאיר את המעילים והמגפיים על המדפים. השנייה היא בלימת העלאות המחיר, מה שהשתקף מיד בשורת ההכנסות הנמוכה יותר. הסיבה השלישית והמעניינת היא הקאמבק של אתרי הסחר הבינלאומיים, ששאבו אליהם את הקהל הישראלי על חשבון האתרים המקומיים. את השבוע הנוכחי סיים הענף עם עלייה מינורית של 2%.

"נובמבר היה חודש קניות חזק בכרטיסי אשראי בקרב העסקים בישראל, למרות שבאופן מפתיע השבוע האחרון של החודש ובו הבלאק פריידיי היה מעורב, עם ירידות בחלק מהענפים המרכזיים", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא.

לדבריו, "העסקים בישראל ציפו למחזורי קניות גבוהים יותר השבוע, ונראה שהציבור חילק את הקניות שלו בין העסקים הישראלים לבין הזמנות מאתרים מחו"ל".