ממתינים לבלאק פריידי: הישראלים כמעט לא התפתו השבוע למבצעים

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי בישראל • נתוני הפניקס גמא מצביעים על עלייה מתונה בענפי האופנה והחשמל, ועל סטטיות בענף הסלולר

שירה ספיר 11:42
קניות בכרטיס אשראי / צילום: Shutterstock
קניות בכרטיס אשראי / צילום: Shutterstock

בשבוע החולף נרשמו עליות מתונות וירידות קלות בהיקף הקניות בכרטיסי אשראי, וזאת אחרי יום הרווקים ורגע לפני הבלאק פריידי - כך עולה ממדד הפניקס גמא.

האוצר פרסם את התוכנית ליבוא גבינות. במשרד החקלאות תקפו: "אובססיה"
רשות החשמל משנה את הכללים, וההנחות לצרכנים בסכנה

בענף האופנה נרשמה עלייה מתונה של 4% בלבד, וזאת אחרי זינוק של 22% בשבוע שעבר, שהיה משופע במבצעי יום הרווקים הסיני. העלייה השבוע נבעה בעיקר מגידול של 5% בכמות העסקאות, בעוד שגובה הקנייה הממוצעת נותר כמעט ללא שינוי. נראה כי הצרכנים ממשיכים לשוטט ולרכוש במסגרת "אווירת נובמבר", אך ממתנים את הרכישות לקראת מבצעי בלאק פריידי, הצפויים ביום שישי הקרוב, בציפייה שיהיו עמוקים יותר מאלו שהוצעו עד כה.

ענף מוצרי החשמל, שנהנה מראשית נובמבר מעליות חדות, הציג השבוע התמתנות עם עלייה של 3% במחזורי הקניות. הגידול הגיע כולו מעלייה של 4% בגובה הקנייה הממוצעת, שעמדה על 1,522 שקל, בעוד שכמות העסקאות דווקא ירדה ב־1%.

הירידה המשמעותית ביותר נרשמה השבוע בענף התיירות, שצנח ב־8% במחזורי הקניות לעומת השבוע שעבר. כאן הסיבה היא לא רק המתנה למבצעי עומק, אלא העובדה שלאחר תקופת החגים, נובמבר מאופיין בדרך כלל בביקושים מתונים יותר לנסיעות ולנופש.

ענף שעד כה לא הצליח למנף את מבצעי נובמבר וליהנות מגידול משמעותי במחזורי הקניות הוא ענף המסעדות ובתי הקפה. ניתוח מחזורי הקניות מתחילת החודש, לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מצביע על כך שבבתי הקפה לא נרשם גידול, ואילו במסעדות נרשמה עלייה של 5% בלבד.

"השבוע ראינו התמתנות טבעית בין שני אירועי מבצעים גדולים", מסביר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "למרות שלפי הפרסומות, הרשתות כבר החלו במבצעי בלאק פריידיי, נראה שהציבור ממתין ל־28 בנובמבר, היום שבו צפויים להתרכז המבצעים המשמעותיים יותר. אנחנו צופים עלייה חדה במחזורי הקניות בסוף השבוע הקרוב".