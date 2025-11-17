רשות החשמל משנה את הכללים, וההנחות לצרכנים בסכנה

רשות החשמל משנה את הכללים של תעריף החשמל, ובשוק חוששים: התחום ההפסדי ממילא יאלץ לצמצם עוד יותר את ההנחות שמגולגלות לצרכנים.

תעריף החשמל החדש צפוי להעמיס עוד עלויות מערכתיות על ספקי החשמל, בעוד שעלויות הייצור הישירות (הרף שמולו הספקים הפרטיים מתחרים) דווקא ירדו - מה שיקשה עליהם להציע הנחות על מחירי חברת החשמל. כבר בינואר האחרון בזק ופזגז חתכו את ההנחות שהן מציעות לצרכנים מ־7% ל־6%.

הרפורמה הצרכנית בחשמל יצאה לדרך בינואר 2024, וקיבלה משנה תוקף ביולי 2024 כאשר גם מונים רגילים (לא חכמים) יכלו להצטרף אליה. היא מאפשרת לספקי חשמל פרטיים כמו בזק, סלקום וסופרגז לרכוש חשמל מיצרנים פרטיים במו"מ עצמאי, ואז למכור אותו לצרכנים במחיר מופחת.

היום, הספקים הפרטיים מוכרים לצרכנים חשמל בהנחה קבועה של 5%-7%, ובשעות השפל שבהן החשמל זול במיוחד - ההנחה יכולה להגיע עד 20%. מרגע שהתחרות נפתחה גם למונים רגילים, נרשם זינוק דרמטי בהצטרפות לספקים הפרטיים ולהנחות שהם מציעים. נכון לחודש אוקטובר 2025, מספר הלקוחות הגיע כבר למעל 300 אלף משקי בית ועסקים.

השוק הפסדי וההנחות הולכות וקטנות

ובכל זאת, מדובר בשוק שעדיין בחיתוליו וכל החברות בו עדיין הפסדיות. זאת בשל מחסור בחשמל זול שניתן לקנות באופן פרטי, יחד עם התחייבות להנחה על כל תעריף החשמל. בזק, שהיא ספק החשמל הפרטי הגדול ביותר בישראל, עם יותר מ־80 אלף לקוחות, הפסידה 20 מיליון שקל על אספקת חשמל פרטי מינואר עד ספטמבר 2025, לעומת הפסד של 6 מיליון שקל בלבד בתקופה המקבילה ב־2024. רוב הספקים הפרטיים כלל לא מפרסמים לציבור את הפסדיהם ממגזר זה.

הגידול בהפסד התרחש למרות שבינואר האחרון בזק צמצמה כאמור את ההנחה לצרכנים מ־7% ל־6%. היא עשתה זאת לאחר שרשות החשמל הגדילה את התעריף המערכתי שאותו צריכים לשלם כל צרכני החשמל. כעת, בעקבות השינויים בתעריף החשמל, עולה חשש שזה יצטרך לקרות שוב, וספקיות נוספות יצטרפו לצמצום ההנחות.

הספקים לא יוכלו לעקוף את השינויים בתעריף

התשלום על החשמל מורכב ממספר רכיבים, הראשון הוא עלות הייצור של חברת החשמל ותחנות הכוח הפרטיות - מה שמושפע מהיעילות הממוצעת שלהן לאורך השנה ומגורמים כמו מחירי הגז. אולם, הספקים הפרטיים עוקפים את רמת המחיר הזאת בעזרת מו"מ עצמאי מול יצרני החשמל (תחנות כוח ושדות סולאריים).

שאר מחיר החשמל מורכב מעלויות קבועות: עלויות הרשת - שנועדו לממן את הקמת רשת הולכת וחלוקת החשמל מהיצרנים לצרכנים, ועלויות המערכת - כמו פחם לשעת חירום וסבסוד אנרגיות מתחדשות. התעריף הזה מוטל על כל הספקים באופן שווה, בלי קשר לעסקאות שהם חותמים מול היצרנים.

ככל שעלויות הייצור הרשמיות גבוהות יותר, כך לספקים הפרטיים דווקא קל יותר לסגור עסקאות עם היצרנים מתחת למחיר הזה ולהציע הנחות גדולות לצרכנים. ולהיפך, ככל שעלויות הייצור נמוכות יותר, כך קטנה היכולת שלהם לסגור עסקאות מתחתיו. בעלויות הקבועות זה בדיוק להיפך: אין לספקים הפרטיים דרך לעקוף את עלויות הרשת והמערכת, והן בהכרח יגולגלו לצרכנים.

כעת, רשות החשמל מורידה את עלויות הייצור ומעלה את העלויות הקבועות, מה שמקטין את מרחב התמרון של הספקיות הפרטיות משני הכיוונים: הן צריכות להתאמץ יותר כדי לסגור עסקאות מתחת למחיר הייצור הנמוך, ואין להן ברירה אלא לגלגל הלאה ללקוחות את העלויות הקבועות.

הסיבה לעליית התעריף המערכתי הקבוע היא שבשנים האחרונות חולקו לציבור, בדרך של תעריף חשמל מוזל, 9 מיליארד שקל כתוצאה ממכירת תחנת אשכול. אך זה היה לזמן מוגבל בלבד - שכעת הסתיים. בנוסף, ישנה עלייה של 300 מיליון שקל בעלות סבסוד האנרגיות המתחדשות. לחישוב נכנסו שיקולים נוספים כמו הפרשי עלויות מהשנים הקודמות, שהפחיתו השנה את עלויות הייצור המשתנות.

"המדינה אומרת שאנחנו רוצים תחרות, אבל מסבסדים את המונופול של חברת החשמל", אומר חן הרצוג, הכלכלן הראשי של BDO, שמייעץ ליצרנים ולספקים פרטיים. "הרכיב התחרותי, שהוא תעריף הייצור, ירד ב־3%, והתעריף המערכתי, שזה מה שהשחקנים צריכים לשלם לחברת החשמל, עלה ב־14%".

לטענתו, "עלויות שהיו אמורות להיות מועמסות על הייצור, כמו הפעלת תחנות הכוח הפחמיות של חברת החשמל שהופעלו בזמן המלחמה ושיא הביקוש בקיץ, מוטלות על כלל המערכת". לדבריו, "גם בשנה שעברה, כשעלויות המערכת עלו בצורה עוד יותר משמעותית, הספקיות צמצמו הנחות".

העיניים נשואות למכרז החשמל החדש

מה שעשוי למתן את הבעיה הוא מכרז חדש שבמסגרתו יוכלו הספקים הפרטיים לרכוש חשמל ישירות מהמערכת המרכזית (נגה) ולא במשא ומתן ישיר מול הספקים. עד כה, הספקים היו יכולים לקנות חשמל רק מתחנות הכוח הפרטיות החדשות ומשדות סולאריים, ולא מתחנות הכוח הישנות שהופרטו מחברת החשמל. אך הביקוש לחשמל זול זינק לרמה כזאת, שעלתה דרישה מהשוק להגדיל את היצע החשמל הזול הפוטנציאלי. כמענה לדרישה הזאת, ברשות החשמל הציעו שהספקים יוכלו לקנות חשמל בהנחה ישירות מהמערכת.

כמה זול יהיה החשמל שייצא מהמכרז הזה? קשה לדעת, ובבזק מזהירים: "הספקיות הפרטיות הן חברות עסקיות ופועלות למטרות רווח. אם המכרז לא יניב את התוצאות שהשוק מצפה להן, יהיו חברות שיחשבו מסלול מחדש". גם סופרגז פאוור אומרים ש"כדי שהמטרה תושג, נדרש ברמה הפרקטית ששני הליכי השימוע יתקיימו במקביל, מה שיאפשר הסדרת תעריפים שתוריד עלויות ללקוחות הקצה בפועל".