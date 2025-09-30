רשות החשמל מכריזה על שינוי דרמטי בקביעת תעריפי החשמל הביתיים: במקום עדכון פעם בשנה, התעריפים יעודכנו כל רבעון. בנוסף, המדדים לקביעת התעריף יפושטו באופן ניכר, מה שיאפשר לפרסם באופן מסודר את כל המשקולות המשמשות לקביעתו.

רשות החשמל הודיעה שכבר ברבעון הראשון של 2026 המחיר יעלה בין 1.3% ל-2.5%. בהודעת רשות החשמל קראו לעליה "מתונה", זאת ביחס לעליה של 3.5% בשנה שעברה, אך כאמור, מדובר בעליה רבעונית ולא שנתית. העליה בעלות החשמל מיועדת לממן בין היתר תכניות השקעה הגדולות של הרשות, שעומדות על כ-90 מיליארד שקלים עד שנת 2030.

לדברי רשות החשמל, תעריף החשמל יעודכן בקצב גבוה פי 4 "כך שלא ייווצרו הפרשים נגררים בשל שינוי המדדים, והתעריפים ישקפו באופן הולם את השינויים בעלויות השונות במשק החשמל, ויותאמו לעלויות בפועל".

כלומר, היום נוצרים הפרשים משמעותיים במהלך השנה במחירים השונים, וכך נדרשים עדכונים בדיעבד שמשפיעים על מחירי החשמל. מעתה, מחירי החשמל יתעדכנו כל רבעון, דבר שידרוש הרבה פחות חישובים בדיעבד, ויאפשר למחיר החשמל להתעדכן בהתאם לעלויות שלו בפועל. בנוסף, נקבע מול חברת החשמל הסדר לפיו יבוצע עדכון שלא מן המניין (באמצע הרבעון) רק כאשר נוצר פער של מעל מיליארד שקלים בין התעריף לבין העלויות בפועל.

שינוי הנוסחה

בנוסף, רשות החשמל תפשט משמעותית את הנוסחה לחישוב תעריף החשמל. כך שייקבעו משקולות ידועות מראש לכל אחד מרכיבי ההוצאה על תעריף החשמל. לדברי רשות החשמל, מדד המחירים לצרכן יקבע כ-70% מהתעריף הביתי, שער הדולר יקבע 20 עד 25 אחוזים נוספים, והשאר ייקבע בידי מחירי הפחם והריבית. המשקולות הסופיות יתפרסמו בקרוב, ויאפשרו ליזמים השקעה הרבה יותר בטוחה כדי להבין מה הסיכונים שהם לוקחים ועד כמה מחירי החשמל צפויים להשתנות בהמשך. המטרה, לדברי רשות החשמל, היא להגיע למצב דומה של מחירי הדלק בהם מתפרסם כל חודש המחיר בהתאם למדדים שניתן אף לחזות אותם מראש.

עניין נוסף שישפיע על התעריף בשנים הקרובות הוא עלות תכנית הפיתוח של רשת החשמל, שצפויה להגיע ל-90 מיליארד שקלים עד 2030. זו נועדה להגדיל משמעותית את קיבולת הרשת מצד אחד ואת יכולת הייצור מצד שני. חלק מהעלויות "יכסו את עצמן" בשל הגידול בצריכת החשמל, שתגדיל גם את הכנסות משק החשמל, כמו גם בידי בניה של תחנות כוח חדשות ויעילות יותר, שיעזרו גם לייצר תחרות במקטע הייצור וכך יחסכו בעלויות שמתגלגלות לצרכנים. ובכל זאת, העלויות הקבועות של התשתית ישוקפו במחירי החשמל, כך שלהערכת רשות החשמל, התעריף הביתי יעלה בין 0.1 ל-0.2 אחוזים בכל שנה עקב תכנית הפיתוח, בנוסף לשינויים הרגילים בעלויות החשמל.